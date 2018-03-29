UPDATE: Trump talks about everything but infrastructure details during Richfield speech

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People inside Operating Engineers Training Center waiting for President Donald Trump to speak about his infrastructure plan. (Jim Mackinnon / Akron Beacon Journal/Ohio.com)
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