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U.S. hits record for costly weather disasters: $306 billion
Published: January 8, 2018 - 5:21 PM
By Seth Borenstein
Associated Press
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