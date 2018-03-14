UA students join in National School Walkout

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Roughly 200 gather at the University of Akron for the National School Walkout. (Katie Byard/Akron Beacon Journal)
By Katie Byard
Beacon Journal/Ohio.com
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