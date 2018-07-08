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4 soccer team members rescued from cave in Thailand
Published: July 8, 2018 - 9:15 AM
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Associated Press

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