90 migrants feared drowned after boat capsizes off Libya

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5HRU5FVkE6IEFib3V0IDkwIHBlb3BsZSBhcmUgZmVhcmVkIGRyb3duZWQgYWZ0ZXIgYSBzbXVnZ2xlciYjODIxNztzIGJvYXQgY2FycnlpbmcgbW9zdGx5IFBha2lzdGFuaSBtaWdyYW50cyBjYXBzaXplZCBvZmYgTGlieWEmIzgyMTc7cyBjb2FzdCBlYXJseSBGcmlkYXksIHRoZSBVLk4uJiM4MjE3O3MgbWlncmF0aW9uIGFnZW5jeSBzYWlkLjwvcD4KPHA+VGVuIGJvZGllcyBoYXZlIHdhc2hlZCBhc2hvcmUgbmVhciB0aGUgTGlieWFuIHRvd24gb2YgWnV3YXJhIGZvbGxvd2luZyB0aGUgdHJhZ2VkeSBpbiB0aGUgZWFybHkgbW9ybmluZywgc2FpZCBJbnRlcm5hdGlvbmFsIE9yZ2FuaXphdGlvbiBmb3IgTWlncmF0aW9uIHNwb2tlc3dvbWFuIE9saXZpYSBIZWFkb24sIGNpdGluZyBpbmZvcm1hdGlvbiBmcm9tIGl0cyBwYXJ0bmVyIGFnZW5jaWVzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlIGFyZSB0b2xkIHRoYXQgdHdvIHN1cnZpdm9ycyBzd2FtIHRvIHNob3JlLCBhbmQgb25lIHBlcnNvbiB3YXMgcmVzY3VlZCBieSBhIGZpc2hpbmcgYm9hdCwmIzgyMjE7IEhlYWRvbiBzYWlkIGJ5IHBob25lIGZyb20gVHVuaXNpYSYjODIxNztzIGNhcGl0YWwgdG8gcmVwb3J0ZXJzIGF0IHRoZSBVLk4uIGluIEdlbmV2YS4gJiM4MjIwO1dlIGFyZSB3b3JraW5nIHRvIGdldCBtb3JlIGRldGFpbHMgb24gdGhlIFtjYXBzaXppbmddIGFuZCB3aGVyZSB0aGUgc3Vydml2b3JzIGFyZSBzbyB0aGF0IHdlIGNhbiBhc3Npc3QgdGhlbSBiZXR0ZXIuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+SW5pdGlhbGx5LCB0aGUgTGlieWFuIGNvYXN0IGd1YXJkIHNhaWQgYSBwYXRyb2wgaXQgc2VudCBvdXQgZm91bmQgbm8gc2lnbnMgb2YgYSBjYXBzaXplZCBib2F0LCBzdXJ2aXZvcnMsIG9yIGRyb3duZWQgbWlncmFudHMuIEJ1dCBsYXRlIGF0IG5pZ2h0LCBpdCBjaXRlZCBhIHN0YXRlbWVudCBmcm9tIG9mZmljaWFscyBpbiBadXdhcmEgd2hvIHNhaWQgdGhhdCAxMyBib2RpZXMgaGFkIGJlZW4gZm91bmQsIGFsbCBQYWtpc3RhbmkgZXhjZXB0IGZvciBvbmUgTGlieWFuIHdvbWFuLjwvcD4KPHA+UGFraXN0YW4mIzgyMTc7cyBGb3JlaWduIE1pbmlzdHJ5IHNhaWQgMTEgb2YgaXRzIGNpdGl6ZW5zIGhhZCBkcm93bmVkIGluIHRoZSBpbmNpZGVudC4gTWluaXN0cnkgc3Bva2VzbWFuIE1vaGFtbWFkIEZhaXNhbCB0b2xkIHRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIHRoYXQgUGFraXN0YW5pIGRpcGxvbWF0cyByZWFjaGVkIExpYnlhJiM4MjE3O3MgY29hc3RhbCBhcmVhIHRvIGNvbGxlY3QgbW9yZSBkZXRhaWxzIGFuZCBiZWdpbiB0aGUgcHJvY2VzcyBvZiByZXBhdHJpYXRpbmcgdGhlIGJvZGllcyBvZiB0aGUgZGVjZWFzZWQuPC9wPgo8cD5IZWFkb24gc2FpZCBQYWtpc3RhbmkgbmF0aW9uYWxzIGFyZSBpbmNyZWFzaW5nIGFtb25nIHRoZSBudW1iZXIgb2YgbWlncmFudHMgYXR0ZW1wdGluZyB0byBjcm9zcyB0aGUgTWVkaXRlcnJhbmVhbiB0byBJdGFseSBhbmQgRXVyb3BlIHZpYSBMaWJ5YS4gQnkgbmF0aW9uYWxpdHksIFBha2lzdGFuaXMgbGFzdCB5ZWFyIG1hZGUgdXAgdGhlIDEzdGgtbGFyZ2VzdCBuYXRpb25hbGl0eSByZXByZXNlbnRlZCBhbW9uZyBtaWdyYW50cyBtYWtpbmcgdGhlIGNyb3NzaW5nLCBidXQgdGhleSB3ZXJlIHRoZSB0aGlyZC1sYXJnZXN0IGNvbnRpbmdlbnQgaW4gSmFudWFyeS48L3A+CjxwPkhlYWRvbiBzYWlkIHRoZSByZWFzb24gZm9yIHRoZSBpbmNyZWFzaW5nIGZsb3cgb2YgUGFraXN0YW5pcyB3YXNuJiM4MjE3O3QgaW1tZWRpYXRlbHkgY2xlYXIsIG5vciB3aGV0aGVyIHRoZSBncmVhdGVyIGluZmx1eCBpcyBsaWtlbHkgdG8gY29udGludWUsIGJ1dCBhZGRlZDogJiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIGxvb2tpbmcgaW50byBpdC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5JT00gc2F5cyA2LDYyNCBwZW9wbGUgY3Jvc3NlZCB0aGUgTWVkaXRlcnJhbmVhbiBpbiBKYW51YXJ5ICYjODIxMjsgYWJvdXQgdHdvLXRoaXJkcyBvZiB0aGVtIHRvIEl0YWx5ICYjODIxMjsgYWJvdXQgYSAxMCBwZXJjZW50IGluY3JlYXNlIGZyb20gYSB5ZWFyIGVhcmxpZXIuIDwvcD4KPHA+QWJvdXQgMjUwIHBlb3BsZSBkaWVkIGluIHRoZSBjcm9zc2luZyBpbiBKYW51YXJ5LCBzaXggZmV3ZXIgdGhhbiBhIHllYXIgYWdvLjwvcD4K