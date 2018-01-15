Across the Mideast, Palestinians brace for Trump aid cuts

Published: January 15, 2018 - 7:38 PM | Updated: January 15, 2018 - 10:42 PM
By Fares Akram
Associated Press
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