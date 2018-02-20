Almost 200 killed in multiday bombardment of Syrian suburb

Published: February 20, 2018 - 10:40 PM
-
1/4
-
2/4
-
3/4
-
4/4
By Nabih Bulos
Los Angeles Times
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5CRUlSVVQ6IEEgcmViZWwtaGVsZCBzdWJ1cmIganVzdCBvdXRzaWRlIHRoZSBTeXJpYW4gY2FwaXRhbCBvZiBEYW1hc2N1cyB3aXRuZXNzZWQgc29tZSBvZiB0aGUgZGVhZGxpZXN0IGZpZ2h0aW5nIG9mIHRoZSBjb3VudHJ5JiM4MjE3O3MgbG9uZy1ydW5uaW5nIGNpdmlsIHdhciBUdWVzZGF5LCBldmVuIGFzIHRoZSBVbml0ZWQgTmF0aW9ucyBpc3N1ZWQgYSBwbGVhIHRvIGVuZCB0aGUgJiM4MjIwO3NlbnNlbGVzcyBodW1hbiBzdWZmZXJpbmcmIzgyMjE7IGluIHRoZSBlbmNsYXZlLjwvcD4KPHA+VGhlIGJvbWJhcmRtZW50LCBiZWxpZXZlZCB0byBiZSBhIHByZWx1ZGUgdG8gYSBsYXJnZS1zY2FsZSBhc3NhdWx0IGFpbWVkIGF0IHJvdXRpbmcgdGhlIHJlYmVscyBmcm9tIGVhc3Rlcm4gR2hvdXRhLCBsZWZ0IGF0IGxlYXN0IDE5NCBwZW9wbGUgZGVhZCBhbmQgaHVuZHJlZHMgbW9yZSB3b3VuZGVkIG92ZXIgNDggaG91cnMsIGFjdGl2aXN0cyBzYWlkLiBUaGUgdXB0aWNrIGluIHZpb2xlbmNlIGNvbWVzIGFzIHRoZSBnb3Zlcm5tZW50IG9mIFByZXNpZGVudCBCYXNoYXIgQXNzYWQgcHJlc3NlcyBpdHMgYWR2YW50YWdlIGFuZCB0cmllcyB0byByZWFzc2VydCBjb250cm9sIG92ZXIgYWxsIG9mIFN5cmlhLjwvcD4KPHA+RWFzdGVybiBHaG91dGEsIGltbWVkaWF0ZWx5IGVhc3Qgb2YgdGhlIGNhcGl0YWwsIGlzIG9uZSBvZiB0aGUgb3Bwb3NpdGlvbiYjODIxNztzIGxhc3QgcmVtYWluaW5nIGJhc3Rpb25zIGluIHRoZSBjb3VudHJ5LiBUaGUgVS5OLiBlc3RpbWF0ZXMgdGhhdCBpdCBpcyBob21lIHRvIHNvbWUgMzkzLDAwMCByZXNpZGVudHMuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkRlYXRoIHRvbGw8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlRoZSBTeXJpYW4gT2JzZXJ2YXRvcnkgZm9yIEh1bWFuIFJpZ2h0cywgYSBVLksuLWJhc2VkIHdhdGNoZG9nIHRoYXQgcmVsaWVzIG9uIGEgbmV0d29yayBvZiBhY3RpdmlzdHMgaW4gU3lyaWEsIHJlcG9ydGVkIHRoYXQgMTQ0IHBlb3BsZSBoYWQgYmVlbiBraWxsZWQgTW9uZGF5LCB3aGlsZSBhIGZyZXNoIHJvdW5kIG9mIHZpb2xlbmNlIG9uIFR1ZXNkYXkgaGFkIGxlZnQgNTAgbW9yZSBkZWFkLjwvcD4KPHA+VGhhdCB3b3VsZCBtYWtlIGl0IHRoZSBoaWdoZXN0IGRlYXRoIHRvbGwgc2luY2UgYSBzdXNwZWN0ZWQgYWxsZWdlZCBzYXJpbiBnYXMgYXR0YWNrIHN0cnVjayBlYXN0ZXJuIEdob3V0YSBpbiAyMDE1LCBraWxsaW5nIGh1bmRyZWRzLiBUaGF0IGF0dGFjayBicm91Z2h0IHRoZSBVLlMuIHRvIHdpdGhpbiBhIGhhaXImIzgyMTc7cyBicmVhZHRoIG9mIHB1bGxpbmcgdGhlIHRyaWdnZXIgb24gY3J1aXNlIG1pc3NpbGVzIHRhcmdldGluZyB0aGUgc2VhdCBvZiBwb3dlciBpbiBEYW1hc2N1cy48L3A+CjxwPkdob3V0YSByZXNpZGVudHMgZGVzY3JpYmVkIGFuIGFwb2NhbHlwdGljIHNjZW5lLCB3aXRoIGF0IGxlYXN0IGEgZG96ZW4gdG93bnMgaW4gdGhlIHN1YnVyYmFuIHJlZ2lvbiBzdHJ1Y2sgYnkgYSBsZXRoYWwgY29tYmluYXRpb24gb2YgYXJ0aWxsZXJ5LCBtb3J0YXJzIGFuZCBhaXJzdHJpa2VzICYjODIyMDt0aGF0IGhhc24mIzgyMTc7dCBzdG9wcGVkIGZvciB0d28gZGF5cywmIzgyMjE7IHNhaWQgQWJ1IEtoYWxlZCwgYSAzMC15ZWFyLW9sZCBmb3JtZXIgdGVhY2hlciB3aG8gd2FzIGhpZGluZyBpbiBhIGJhc2VtZW50IHdpdGggbWVtYmVycyBvZiBoaXMgZXh0ZW5kZWQgZmFtaWx5LCBpbiBhIHZpZGVvIGludGVydmlldyB2aWEgdGhlIFdoYXRzYXBwIG1lc3NhZ2luZyBzZXJ2aWNlLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoZSBHaG91dGEgaGFzIG5ldmVyIHdpdG5lc3NlZCBzdWNoIGFuIGVzY2FsYXRpb24uIEJlZm9yZSB5b3UgaGFkIGJvbWJzIGFuZCBzdHJpa2VzLCBzdXJlLCBidXQgaXQgd2FzbiYjODIxNzt0IHRoaXMgaHlzdGVyaWNhbCB0YXJnZXRpbmcgd2UmIzgyMTc7cmUgc2VlaW5nIG5vdywmIzgyMjE7IHNhaWQgQWJ1IEtoYWxlZCwgYWRkaW5nIHRoYXQgbW9zdCBvZiB0aGUgcGVvcGxlIGhpZGluZyBpbiB0aGUgYmFzZW1lbnQgd2l0aCBoaW0gaGFkIG5vdCBiZWVuIGFibGUgdG8gbGVhdmUgZm9yIHRocmVlIGRheXMuPC9wPgo8cD5IaXMgY2FtZXJhIHNob3dlZCBhIGdydW5neSBzcGFjZSwgd2l0aCBhIHJvY2stc3RyZXduIGRpcnQgZmxvb3IgYW5kIG5vIGJhdGhyb29tLCB3aGVyZSBBYnUgS2hhbGVkIGFuZCAzNCBvdGhlciBwZW9wbGUsIG1vc3RseSB3b21lbiBhbmQgY2hpbGRyZW4sIGhhZCB0YWtlbiBzaGVsdGVyLiBUaGUgc291bmRzIG9mIHRoZSBmZXJvY2lvdXMgYmFycmFnZSBjb3VsZCBiZSBoZWFyZCBpbiB0aGUgYmFja2dyb3VuZC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtZb3UganVzdCBzaXQgaW4gdGhlIGJhc2VtZW50IGFuZCB5b3UgZmVlbCBsaWtlIGl0JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gY29sbGFwc2Ugb24geW91ciBoZWFkIGF0IGFueSBtaW51dGUsJiM4MjIxOyBzYWlkIEFidSBLaGFsZWQuPC9wPgo8cD5TaXJhaiBNYWhtb3VkLCBzcG9rZXNtYW4gZm9yIFN5cmlhbiBDaXZpbCBEZWZlbnNlLCBhIHRlYW0gb2YgZmlyc3QgcmVzcG9uZGVycyBrbm93biBhcyB0aGUgV2hpdGUgSGVsbWV0cywgc2FpZCB0aGUgYm9tYmFyZG1lbnQgY2FtcGFpZ24gaGFkIGJlZW4gcmVsZW50bGVzcyBpbiB0YXJnZXRpbmcgY2l2aWxpYW4gYXJlYXMuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2FycGxhbmVzIGFyZSBhdHRhY2tpbmcgc2Nob29scywgbWFya2V0cywgd2l0aCBhbGwgdHlwZXMgb2Ygd2VhcG9ucyAmIzgyMzA7IGFuZCBpdCYjODIxNztzIG1ldGhvZGljYWwuIEl0JiM4MjE3O3MgYSBjYXRhc3Ryb3BoZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQgaW4gYSBwaG9uZSBpbnRlcnZpZXcgVHVlc2RheS48L3A+CjxwPkFtb25nIFR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyB2aWN0aW1zLCBNYWhtb3VkIGNvbnRpbnVlZCwgd2FzIG9uZSBvZiB0aGVpciBvd246IGEgZmlyc3QgcmVzcG9uZGVyIG5hbWVkIEZpcmFzIEp1bWFhLCB3aG8gd2FzIGluIHdoYXQgdGhlIGdyb3VwIGNhbGxlZCBhICYjODIyMDtkb3VibGUgdGFwJiM4MjIxOyBhdHRhY2sgaW4gdGhlIHRvd24gb2YgQmVpdCBTYXdhLiAoSW4gYSBkb3VibGUgdGFwIHN0cmlrZSwgYSBzZWNvbmQgYXR0YWNrIGhpdHMgdGhlIHNhbWUgdGFyZ2V0IGFmdGVyIHBlb3BsZSBhbmQgZmlyc3QgcmVzcG9uZGVycyBoYXZlIGdhdGhlcmVkIHRvIGhlbHAgdmljdGltcyBvZiB0aGUgZmlyc3QgYXR0YWNrLik8L3A+CjxwPk1haG1vdWQgc2FpZCB0aGUgZGVhdGggdG9sbCB3YXMgbGlrZWx5IHRvIHJpc2Ugc2lnbmlmaWNhbnRseSBiZWNhdXNlIG9mIGEgc2V2ZXJlIHNob3J0YWdlIG9mIG1lZGljaW5lcy4gTWVkaWNhbCBjZW50ZXJzIHdlcmUgYWxzbyB0YXJnZXRlZCBieSB0aGUgc3RyaWtlcywgd2l0aCBhdCBsZWFzdCBmaXZlIGhvc3BpdGFscyByZW5kZXJlZCBpbm9wZXJhdGl2ZSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIGFjdGl2aXN0cy4gVGhlIFUuTi4gY29uZmlybWVkIHNldmVyYWwgaGFkIGJlZW4gaGl0LjwvcD4K
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
UPDATE: Jackson Local student wounded by self-inflicted gunshot; scared students go into lockdown, wait to be dismissed
Police arrest Ellet student threatening to copy Florida school shooting, old threat against Firestone resurfaces online
14-year-old accused of threatening to shoot Green students
UPDATE: Daughter arrested in Akron-area drug ring
Meet the Akron couple who feds say helped spread fentanyl and carfentanil in Northeast Ohio
UPDATE: Daughter arrested in Akron-area drug ring
When Obama Had Total Control of Congress
UPDATE: Jackson Local student wounded by self-inflicted gunshot; scared students go into lockdown, wait to be dismissed