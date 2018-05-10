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At least 41 killed as dam bursts in Kenya, officials say
Published: May 10, 2018 - 8:38 AM
Tom Odula
Associated Press
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