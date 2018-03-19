Bermuda police confirm found body of U.S. student

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5IQU1JTFRPTiwgQkVSTVVEQTogUG9saWNlIG9mZmljaWFscyBpbiBCZXJtdWRhIGFyZSBjb25maXJtaW5nIHRoYXQgdGhleSBoYXZlIGZvdW5kIHRoZSBib2R5IG9mIG1pc3NpbmcgVS5TLiBzdHVkZW50IE1hcmsgRG9tYnJvc2tpLjwvcD4KPHA+QWN0aW5nIEFzc2lzdGFudCBDb21taXNzaW9uZXIgSmFtZXMgSG93YXJkIG9mIHRoZSBCZXJtdWRhIFBvbGljZSBTZXJ2aWNlcyBkZWNsaW5lZCB0byBwcm92aWRlIGNlcnRhaW4gZGV0YWlscywgaW5jbHVkZSBob3cgYXV0aG9yaXRpZXMgYmVsaWV2ZSBoZSBtYXkgaGF2ZSBkaWVkIGR1cmluZyBhIHZpc2l0IHRvIHRoZSBCcml0aXNoIElzbGFuZCB0ZXJyaXRvcnkuPC9wPgo8cD5UaGUgZGlzY292ZXJ5IG9mIGhpcyBib2R5IHdhcyBhbm5vdW5jZWQgYXQgYSBuZXdzIGNvbmZlcmVuY2UgaW4gdGhlIEJyaXRpc2ggaXNsYW5kIHRlcnJpdG9yeSBhZnRlciBhIGRheSBvZiBzZWFyY2hpbmcgdGhhdCBpbnZvbHZlZCBtZW1iZXJzIG9mIHRoZSAxOS15ZWFyLW9sZCYjODIxNztzIGZhbWlseSwgdm9sdW50ZWVycyBhbmQgbG9jYWwgYXV0aG9yaXRpZXMuPC9wPgo=