Biggest solar parks in world being built in India

Published: March 24, 2018 - 8:31 PM
By Shashank Bengali
Los Angeles Times
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5QQVZBR0FEQSwgSW5kaWE6IFdlZWRzIHBva2UgbGlzdGxlc3NseSBmcm9tIHRoZSBmbGF0LCByb2NreSBlYXJ0aCBhcyB0aGUgdGVtcGVyYXR1cmUgY2xpbWJzIHRvIHRoZSBtaWQtOTBzLiBPbiBhIGNsb3VkbGVzcyBNYXJjaCBhZnRlcm5vb24sIHRoZSBibHVlIGhvcml6b24gc3RyZXRjaGVzIG91dCB1bmludGVycnVwdGVkLCBhcyBpZiBldmVuIGJpcmRzIGFyZSB0b28gd2VhcnkgdG8gZmx5LjwvcD4KPHA+T24gdGhpcyB1bmZvcmdpdmluZyBwYXRjaCBvZiBzb3V0aGVybiBJbmRpYSwgbWlsbGlvbnMgb2Ygc2lsdmVyLWdyYXkgcGFuZWxzIGdsaW1tZXIgaW4gdGhlIHN1biwgdGhlIHN0YXJ0IG9mIHdoYXQgb2ZmaWNpYWxzIHNheSB3aWxsIGJlIHRoZSBiaWdnZXN0IHNvbGFyIHBvd2VyIHN0YXRpb24gaW4gdGhlIHdvcmxkLjwvcD4KPHA+V2hlbiBjb21wbGV0ZWQsIHRoZSBQYXZhZ2FkYSBzb2xhciBwYXJrIGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIHByb2R1Y2UgMiwwMDAgbWVnYXdhdHRzIG9mIGVsZWN0cmljaXR5LCBlbm91Z2ggdG8gcG93ZXIgNzAwLDAwMCBob3VzZWhvbGRzICYjODIxMjsgYW5kIHRoZSBsYXRlc3QgbWlsZXN0b25lIGluIEluZGlhJiM4MjE3O3MgdHJhbnNpdGlvbiB0byBnZW5lcmF0aW5nIG1vcmUgZ3JlZW4gZW5lcmd5LjwvcD4KPHA+TG9uZyByZWdhcmRlZCBhcyBhIGxhZ2dhcmQgaW4gdGhlIGZpZ2h0IGFnYWluc3QgY2xpbWF0ZSBjaGFuZ2UsIEluZGlhIGlzIGJ1aWxkaW5nIG1hc3NpdmUgc29sYXIgc3RhdGlvbnMgYXQgYSBmdXJpb3VzIGNsaXAsIGhlbHBpbmcgdG8gZHJpdmUgYSBnbG9iYWwgcmV2b2x1dGlvbiBpbiByZW5ld2FibGUgZW5lcmd5IGFuZCByZWR1Y2UgaXRzIGRlcGVuZGVuY2Ugb24gY29hbCBhbmQgb3RoZXIgY2FyYm9uLXNwZXdpbmcgZm9zc2lsIGZ1ZWxzIGJsYW1lZCBmb3Igd2FybWluZyB0aGUgcGxhbmV0LjwvcD4KPHA+V2hpbGUgdGhlIFRydW1wIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGFiYW5kb25zIHRoZSBQYXJpcyBhZ3JlZW1lbnQgb24gZmlnaHRpbmcgY2xpbWF0ZSBjaGFuZ2UgYW5kIHBsZWRnZXMgdG8gcmV2aXZlIHRoZSBVLlMuIGNvYWwgaW5kdXN0cnksIEluZGlhIHRoaXMgbW9udGggaG9zdGVkIHRoZSBpbmF1Z3VyYWwgY29uZmVyZW5jZSBvZiB0aGUgSW50ZXJuYXRpb25hbCBTb2xhciBBbGxpYW5jZSwgYW4gb3JnYW5pemF0aW9uIGxhdW5jaGVkIGJ5IFByaW1lIE1pbmlzdGVyIE5hcmVuZHJhIE1vZGkgd2l0aCB0aGUgYWltIG9mIHJhaXNpbmcgJDEgdHJpbGxpb24gdG8gcHJvbW90ZSBzb2xhciBnZW5lcmF0aW9uIGFuZCB0ZWNobm9sb2d5IGluIDEyMSBjb3VudHJpZXMuPC9wPgo8cD5UaGFua3MgdG8gbG93LWNvc3Qgc29sYXIgcGFuZWxzIGFuZCBnb3Zlcm5tZW50IGluY2VudGl2ZXMgZm9yIHJlbmV3YWJsZSBlbmVyZ3ksIEluZGlhIHN1cmdlZCBwYXN0IEphcGFuIGxhc3QgeWVhciB0byBiZWNvbWUgdGhlIHdvcmxkJiM4MjE3O3MgdGhpcmQtYmlnZ2VzdCBtYXJrZXQgZm9yIHNvbGFyIHBvd2VyLCBhZnRlciBDaGluYSBhbmQgdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMuIE1vZGkgaGFzIGNhbGxlZCBmb3IgZ2VuZXJhdGluZyAxMDAgZ2lnYXdhdHRzIG9mIHNvbGFyIGNhcGFjaXR5IGJ5IDIwMjIgJiM4MjEyOyBuZWFybHkgMzAgdGltZXMgd2hhdCBpdCBoYWQgdGhyZWUgeWVhcnMgYWdvLCBhbmQgZXF1aXZhbGVudCB0byB0aGUgZW50aXJlIGVuZXJneSBvdXRwdXQgb2YgU3BhaW4uPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBwcmV0dHkgaW5zcGlyaW5nLCYjODIyMTsgc2FpZCBUaW0gQnVja2xleSwgZGlyZWN0b3Igb2YgZW5lcmd5IGZpbmFuY2Ugc3R1ZGllcyBhdCB0aGUgSW5zdGl0dXRlIGZvciBFbmVyZ3kgRWNvbm9taWNzIGFuZCBGaW5hbmNpYWwgQW5hbHlzaXMuICYjODIyMDtUaGUgVS5TLiBhbmQgSW5kaWEgaGF2ZSBzb3J0IG9mIHN3YXBwZWQgcGxhY2VzLCBhbmQgTW9kaSBpcyBub3cgYmVjb21pbmcgYSBnbG9iYWwgc3RhdGVzbWFuIGZvciByZW5ld2FibGUgZW5lcmd5IGFuZCBzb2xhci4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5JbmRpYSYjODIxNztzIG5lZWQgZm9yIGdyZWVuIGVuZXJneSBpcyBvYnZpb3VzLiBXaXRoIGFuIGVjb25vbXkgZXhwYW5kaW5nIGF0IHJvdWdobHkgNyBwZXJjZW50IGFubnVhbGx5LCBhbmQgYW1iaXRpb25zIHRvIGJyaW5nIGVsZWN0cmljaXR5IHRvIGh1bmRyZWRzIG9mIG1pbGxpb25zIG9mIHBlb3BsZSB3aG8gc3RpbGwgbGFjayBpdCwgSW5kaWEgbXVzdCBwdW1wIHVwIHNvbGFyIGFuZCB3aW5kIHBvd2VyIGRyYW1hdGljYWxseSBpbiBvcmRlciB0byBtZWV0IGl0cyBjb21taXRtZW50cyB1bmRlciB0aGUgUGFyaXMgYWdyZWVtZW50LiBBaXIgcG9sbHV0aW9uIGhhcyB3b3JzZW5lZCBpbiBpdHMgY2l0aWVzLCBwYXJ0bHkgYmVjYXVzZSBvZiBlbWlzc2lvbnMgdGhyb3duIHVwIGJ5IG9sZCBwb3dlciBwbGFudHMuPC9wPgo8cD5Db2FsIHN0aWxsIGFjY291bnRzIGZvciA1OCBwZXJjZW50IG9mIEluZGlhJiM4MjE3O3MgcG93ZXIsIHdoaWxlIHdpbmQgcHJvdmlkZXMgMTAgcGVyY2VudCBhbmQgc29sYXIgNSBwZXJjZW50LCBhY2NvcmRpbmcgdG8gZ292ZXJubWVudCBmaWd1cmVzLiBJbmRpYSBoYWQgY3JlYXRlZCAyMCBnaWdhd2F0dHMgb2Ygc29sYXIgcG93ZXIgYXQgdGhlIGVuZCBvZiBEZWNlbWJlciwgbmVhcmx5IGRvdWJsaW5nIGl0cyBjYXBhY2l0eSBmcm9tIGEgeWVhciBlYXJsaWVyLjwvcD4KPHA+VGhyZWUgeWVhcnMgYWdvLCBDYWxpZm9ybmlhIGNvdWxkIGxheSBjbGFpbSB0byB0aGUgd29ybGQmIzgyMTc7cyBiaWdnZXN0IHNvbGFyIGZhcm06IHRoZSA1NzktbWVnYXdhdHQgU29sYXIgU3RhciBwb3dlciBzdGF0aW9uIGp1c3Qgbm9ydGggb2YgTGFuY2FzdGVyLCBpbiB0aGUgQW50ZWxvcGUgVmFsbGV5LjwvcD4KPHA+VGhhdCBzdGF0aW9uIHdhcyBzb29uIGVjbGlwc2VkIGJ5IGEgc2VyaWVzIG9mIGh1Z2Ugc29sYXIgcGFya3MgaW4gQ2hpbmEsIHRoZSBOby4gMSBwcm9kdWNlciBvZiB0aGUgcGhvdG92b2x0YWljIHBhbmVscyB0aGF0IGNhcHR1cmUgdGhlIHN1biYjODIxNztzIHJhZGlhdGlvbiBmb3IgY29udmVyc2lvbiBpbnRvIGVuZXJneS48L3A+CjxwPkluZGlhIGhhcyBhcHByb3ZlZCBwbGFucyBmb3IgMTQgc29sYXIgcGFya3MgbGFyZ2VyIHRoYW4gU29sYXIgU3Rhci4gTW9zdCBsaWUgaW4gSW5kaWEmIzgyMTc7cyBub3J0aGVybiBkZXNlcnRzIGFuZCBzb3V0aGVybiBzY3J1YmxhbmQsIHdoZXJlIHN0YXRlIGFuZCBsb2NhbCBhdXRob3JpdGllcyBhcmUgcmFjaW5nIHRvIGZ1bGZpbGwgTW9kaSYjODIxNztzIGFnZW5kYSBhbmQgZm9yZWlnbiBjb21wYW5pZXMgYXJlIHZ5aW5nIGZvciBwaWVjZXMgb2YgcGVyaGFwcyB0aGUgbGFzdCBncmVhdCBzb2xhciBtYXJrZXQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VGhlIHBvdGVudGlhbCBvZiBzb2xhciBwb3dlciBpbiBJbmRpYSBpcyBodWdlLCYjODIyMTsgc2FpZCBTYW5qYXkgQWdnYXJ3YWwsIG1hbmFnaW5nIGRpcmVjdG9yIG9mIHRoZSBJbmRpYW4gb2ZmaWNlIG9mIEZvcnR1bSwgYSBGaW5uaXNoIGVuZXJneSBjb21wYW55IHRoYXQgaXMgZ2VuZXJhdGluZyAxMDAgbWVnYXdhdHRzIGF0IFBhdmFnYWRhLjwvcD4KPHA+VW5saWtlIGluIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBHZXJtYW55LCBBdXN0cmFsaWEgYW5kIG90aGVyIG5hdGlvbnMgd2l0aCBsYXJnZSByZW5ld2FibGUgcHJvZ3JhbXMsIHRoZSB2YXN0IG1ham9yaXR5IG9mIHNvbGFyIHBvd2VyIGluIEluZGlhIGFuZCBDaGluYSBjb21lcyBub3QgZnJvbSBkZWNlbnRyYWxpemVkIHJvb2Z0b3AgcGFuZWxzIGJ1dCBmcm9tIGV4cGFuc2l2ZSBwYXJrcy4gSW5kaWFuIGF1dGhvcml0aWVzIGhhdmUgZW50aWNlZCBkZXZlbG9wZXJzIGJ5IGFjcXVpcmluZyBsYW5kLCBidWlsZGluZyB0cmFuc21pc3Npb24gbGlua3MgYW5kIG9mZmVyaW5nIHVwIGJ1eWVycyBmb3IgdGhlIG5ldyBwb3dlciwgdXN1YWxseSBzdGF0ZS1vd25lZCBjb21wYW5pZXMgd2l0aCBsb3cgZGVmYXVsdCByaXNrLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoZSBsYW5kIGlzIHRha2VuIGNhcmUgb2YsIHRoZSB0cmFuc21pc3Npb24gaXMgdGFrZW4gY2FyZSBvZiAmIzgyMTI7IHRoZXNlIGFyZSBiaWcgaGVhZGFjaGVzIGluIEluZGlhLCYjODIyMTsgc2FpZCBSYWh1bCBUb25naWEsIGFuIGV4cGVydCBvbiB0ZWNobm9sb2d5IHBvbGljeSBhdCB0aGUgQnJvb2tpbmdzIEluZGlhIHRoaW5rIHRhbmsuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VGhlIGlkZWEgaXMsICYjODIxNztJZiB5b3UgYnVpbGQgaXQsIHRoZXkgd2lsbCBjb21lLCYjODIxNzsgYW5kIGl0JiM4MjE3O3MgYSBzbWFydCBkZXNpZ24gaWYgeW91JiM4MjE3O3JlIHRyeWluZyB0byBleHBhbmQgcXVpY2tseS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5CeSBuZXh0IHllYXIsIHRoZSBsYXJnZXN0IHNvbGFyIHBhcmsgb2YgYWxsIGNvdWxkIGxpZSBvbiAyMCBzcXVhcmUgbWlsZXMgaW4gUGF2YWdhZGEsIGluIGEgZHJ5IGJlbHQgb2YgdGhlIHNvdXRoZXJuIHN0YXRlIG9mIEthcm5hdGFrYSB0aGF0IHNlZXMgbW9yZSB0aGFuIDMwMCBzdW5ueSBkYXlzIGEgeWVhci48L3A+CjxwPkxpdHRsZSBncm93cyBoZXJlIGJlc2lkZXMgZ3JvdW5kbnV0cy4gQ2x1c3RlcnMgb2YgdGluLXJvb2ZlZCBob21lcyBzaXQgbmVhcmx5IGRlc2VydGVkIGFzIG1hbnkgdmlsbGFnZXJzIG1pZ3JhdGUgZm9yIHdvcmsgdG8gQmFuZ2Fsb3JlLCB0aGUgaHViIG9mIEluZGlhJiM4MjE3O3MgdGVjaG5vbG9neSBpbmR1c3RyeSwgdGhyZWUgaG91cnMgYXdheSBieSByb2FkLjwvcD4KPHA+SW4gZWFybHkgMjAxNiwgdGhlIHN0YXRlLXJ1biBLYXJuYXRha2EgU29sYXIgUG93ZXIgRGV2ZWxvcG1lbnQgQ29ycC4gYmVnYW4gbGVhc2luZyBsYW5kIGZyb20gZmFybWVycyBhY3Jvc3MgZml2ZSB2aWxsYWdlcyBhdCAkMzIwIHBlciBhY3JlIGZvciAyOCB5ZWFycywgd2l0aCBpbmNyZW1lbnRhbCBpbmNyZWFzZXMgZm9yIGluZmxhdGlvbi4gVGhpcyB3YXMgZmFyIG1vcmUgdGhhbiB0aGUgbGFuZCBnZW5lcmF0ZXMgZnJvbSBzbWFsbC1ob2xkIGZhcm1pbmcgYW5kIHN0aWxsIGFsbG93ZWQgZmFtaWxpZXMgdG8gcmV0YWluIG93bmVyc2hpcC4gRXhwZXJ0cyBzYWlkIHRoZSB0YWN0aWMgaGFzIGhlbHBlZCBhdm9pZCB0aGUgbGVnYWwgZGlzcHV0ZXMgdGhhdCBvZnRlbiBhY2NvbXBhbnkgZ292ZXJubWVudCBsYW5kIGFjcXVpc2l0aW9uIGluIEluZGlhLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoZSBsb2NhbCBwZW9wbGUgYXJlIHZlcnkgaGFwcHkgYmVjYXVzZSBpdCBoYXMgbWFkZSB1c2Ugb2YgYmFycmVuIGxhbmQsJiM4MjIxOyBzYWlkIFNlc2hhZ2lyaSBSYW8sIGFuIGVudmlyb25tZW50YWwgcmVzZWFyY2hlciB3aG8gbGl2ZXMgaW4gUGF2YWdhZGEuPC9wPgo8cD5UaGUgZmlyc3QgcGhhc2Ugb2YgdGhlICQyIGJpbGxpb24gcGFyayB0b29rIGEgeWVhciB0byBidWlsZCBiZWZvcmUgZ29pbmcgb25saW5lIGluIERlY2VtYmVyLiBTaXggY29tcGFuaWVzLCBpbmNsdWRpbmcgRm9ydHVtLCB3b24gdGhlIHJpZ2h0cyB0byBzZWxsIGEgdG90YWwgb2YgNjAwIG1lZ2F3YXR0cyAmIzgyMTI7IGF0IGFib3V0IDcuNSBjZW50cyBwZXIgdW5pdCwgc2xpZ2h0bHkgaGlnaGVyIHRoYW4gdGhlIFUuUy4gYXZlcmFnZSAmIzgyMTI7IHRvIHRoZSBzdGF0ZS1vd25lZCBOYXRpb25hbCBUaGVybWFsIFBvd2VyIENvcnAuIFRoZSBOVFBDLCBJbmRpYSYjODIxNztzIGxhcmdlc3QgdXRpbGl0eSwgdXNlZCB0byBnZXQgbmVhcmx5IGFsbCBvZiBpdHMgZWxlY3RyaWNpdHkgZnJvbSBjb2FsIGJ1dCBub3cgaXMgbWFuZGF0ZWQgYnkgdGhlIGdvdmVybm1lbnQgdG8gYnVuZGxlIHJlbmV3YWJsZXMgaW50byBpdHMgbWl4LjwvcD4KPHA+T24gYSByZWNlbnQgYWZ0ZXJub29uLCBhcyBncm91bmRza2VlcGVycyB3aGFja2VkIGF0IHdlZWRzIG91dHNpZGUgYSBjbHVzdGVyIG9mIHRyYWlsZXJzLCBGb3J0dW0gdGVjaG5pY2lhbnMgc2Nhbm5lZCBtb25pdG9ycyB0aGF0IHRyYWNrZWQgdGhlIG91dHB1dCBvZiB0aGUgcGxhbnQmIzgyMTc7cyAxIG1pbGxpb24gTWFsYXlzaWFuLW1hZGUgcGFuZWxzLjwvcD4KPHA+VGhlIHVsdHJhLXRoaW4gZ3JheSBtb2R1bGVzIHdlcmUgZGVzaWduZWQgdG8gd2l0aHN0YW5kIGludGVuc2UgaGVhdC4gQXMgZGF0YSBzaG93ZWQgdGhlIHRlbXBlcmF0dXJlIG9mIHRoZSBwYW5lbHMgcmlzaW5nIHRvIDEyNCBkZWdyZWVzLCBwbGFudCBtYW5hZ2VyIFJhamVuZHJhIEd1cHRhIGxvb2tlZCB1cCBhcHByb3ZpbmdseS48L3A+CjxwPiYjODIyMDtXZSBhcmUgYXQgbWF4aW11bSBvdXRwdXQgdG9kYXksJiM4MjIxOyBHdXB0YSBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhlc2UgYXJlIHZlcnkgZ29vZCBjb25kaXRpb25zLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlN0YXRlIG9mZmljaWFscyBzYWlkIFBhdmFnYWRhJiM4MjE3O3MgcmVtYWluaW5nIDEsNDAwIG1lZ2F3YXR0cyB3b3VsZCBiZSBvbmxpbmUgYnkgeWVhciYjODIxNztzIGVuZCwgYnV0IHRoZXkgaGF2ZSBoaXQgZGVsYXlzIGluIGNvbnN0cnVjdGlvbiBhbmQgYmlkZGluZy48L3A+CjxwPlRoZXJlIGFyZSBvdGhlciBjbG91ZHMgb24gdGhlIGhvcml6b24gbmF0aW9uYWxseS48L3A+CjxwPlByaWNlcyBvZiBzb2xhciBwYW5lbHMsIHdoaWNoIHdlcmUgZmFsbGluZyBmb3IgeWVhcnMsIGhhdmUgcmlzZW4gc2xpZ2h0bHkgd2l0aCB0aGUgaW50cm9kdWN0aW9uIG9mIGEgY29tcGxpY2F0ZWQgbmV3IG5hdGlvbmFsIHNhbGVzIHRheC4gQW5kIGFzIFRydW1wIGRpZCBpbiBKYW51YXJ5LCBNb2RpIGlzIGNvbnNpZGVyaW5nIGxldnlpbmcgaGVhdnkgdGFyaWZmcyBvbiBpbXBvcnRlZCBzb2xhciBwYW5lbHMgaW4gYW4gZWZmb3J0IHRvIGJvb3N0IHN0cnVnZ2xpbmcgZG9tZXN0aWMgbWFudWZhY3R1cmVycy4gTW9yZSB0aGFuIDgwIHBlcmNlbnQgb2YgSW5kaWEmIzgyMTc7cyBzb2xhciBtb2R1bGVzIGNvbWUgZnJvbSBDaGluYSwgVGFpd2FuIGFuZCBNYWxheXNpYS48L3A+CjxwPiYjODIyMDtNb2R1bGUgY29zdCB0eXBpY2FsbHkgZm9ybXMgYXJvdW5kIDU1IHBlcmNlbnQgb2YgdGhlIGNvc3Qgb2YgYSBzb2xhciBwcm9qZWN0LCYjODIyMTsgRm9ydHVtJiM4MjE3O3MgQWdnYXJ3YWwgc2FpZC4gJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mgbm90IHJvY2tldCBzY2llbmNlIHRoYXQgaWYgdGhlIGNvc3Qgb2YgdGhlIHJhdyBtYXRlcmlhbCBnb2VzIHVwLCBncm93dGggaXMgZ29pbmcgdG8gc2xvdyBkb3duLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkJyaWRnZSB0byBJbmRpYSwgYSBjb25zdWx0aW5nIGdyb3VwLCBmb3JlY2FzdCB0aGF0IEluZGlhIHdvdWxkIGFkZCBzaXggZ2lnYXdhdHRzIG9mIHNvbGFyIHBvd2VyIGNhcGFjaXR5IGluIDIwMTgsIG9uZS10aGlyZCBsZXNzIHRoYW4gbGFzdCB5ZWFyLCBkdWUgdG8gdGhlIHVuY2VydGFpbnR5IG92ZXIgY29zdHMuPC9wPgo8cD5GdXJ0aGVyIGplb3BhcmRpemluZyBNb2RpJiM4MjE3O3MgMTAwLWdpZ2F3YXR0IHRhcmdldCBhcmUgcXVlc3Rpb25zIG92ZXIgdGhlIGdvdmVybm1lbnQmIzgyMTc7cyBhYmlsaXR5IHRvIHNlY3VyZSBsYW5kIGZvciBhZGRpdGlvbmFsIGxhcmdlLXNjYWxlIHBhcmtzLiBJbiBzb21lIGFyZWFzLCB2aWxsYWdlcnMgaGF2ZSBhcmd1ZWQgdGhhdCBzb2xhciBmYXJtcyBtaWdodCBoYXJtIHRoZSBlbnZpcm9ubWVudCBiZWNhdXNlIG9mIHRoZSBodWdlIGFtb3VudHMgb2Ygd2F0ZXIgcmVxdWlyZWQgdG8ga2VlcCBwYW5lbHMgY2xlYW4uPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2UgZG8gc2VlIHNvbWUgY2hhbGxlbmdlcyBiZWNhdXNlIHRoZSBsb3ctaGFuZ2luZyBmcnVpdCBpbiB0ZXJtcyBvZiBsYW5kIGFjcXVpc2l0aW9uIGlzIGJlaW5nIGNoZXJyeS1waWNrZWQsJiM4MjIxOyBzYWlkIFZpbmF5IFJ1c3RhZ2ksIEJyaWRnZSB0byBJbmRpYSYjODIxNztzIG1hbmFnaW5nIGRpcmVjdG9yLiAmIzgyMjA7T3ZlciBhIHBlcmlvZCBvZiB0aW1lLCBmb3IgZXZlbiB0aGUgZ292ZXJubWVudCB0byBpZGVudGlmeSB0aG91c2FuZHMgb2YgYWNyZXMgd2lsbCBiZWNvbWUgYSBwcm9ibGVtLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkFzIGl0cyBzaGFyZSBvZiByZW5ld2FibGUgZW5lcmd5IHJlc291cmNlcyBncm93cywgSW5kaWEgYWxzbyBtdXN0IHJldHJvZml0IGl0cyBhZ2luZywgaW5mbGV4aWJsZSBlbmVyZ3kgZ3JpZHMgdG8gaW50ZWdyYXRlIG1vcmUgc29sYXIgYW5kIHdpbmQgcG93ZXIuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBub3QganVzdCBhYm91dCBidWlsZGluZyBiaWdnZXIgdHJhbnNtaXNzaW9uIGxpbmtzLCBidXQgbW9yZSBoYXMgdG8gYmUgZG9uZSB0byBhYnNvcmIgZ3JlZW4gcG93ZXIsJiM4MjIxOyBSdXN0YWdpIHNhaWQuPC9wPgo8cD5TdGlsbCwgZXhwZXJ0cyBzYXkgSW5kaWEmIzgyMTc7cyBleHBlcmllbmNlIGNvdWxkIHNlcnZlIGFzIGFuIGV4YW1wbGUgZm9yIG90aGVyIHN1bi1kcmVuY2hlZCBwYXJ0cyBvZiBTb3V0aCBBc2lhIGFuZCBBZnJpY2EuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VGhpcyBpcyBhIG1vZGVsIEluZGlhIGlzIHRyeWluZyB0byBleHBvcnQgdG8gb3RoZXIgZGV2ZWxvcGluZyBjb3VudHJpZXMsJiM4MjIxOyBzYWlkIERlZXBhayBLcmlzaG5hbiwgbWFuYWdlciBmb3IgdGhlIGVuZXJneSBwcm9ncmFtIGF0IHRoZSBXb3JsZCBSZXNvdXJjZXMgSW5zdGl0dXRlLiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyB0aGUgcHVycG9zZSBvZiB0aGUgSW50ZXJuYXRpb25hbCBTb2xhciBBbGxpYW5jZSAmIzgyMTI7IHRvIHNob3cgdGhhdCB5b3UgY2FuIGdvIG9uIGEgbWFzc2l2ZSB0cmFuc2l0aW9uLCBhbmQgdGhhdCB0aGVzZSBhcmUgbm90IFdlc3Rlcm4gbW9kZWxzIGJ1dCBzb21ldGhpbmcgd2UgaGF2ZSBkZXZlbG9wZWQgZm9yIG91cnNlbHZlcy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPihjKTIwMTggTG9zIEFuZ2VsZXMgVGltZXM8L3A+CjxwPlZpc2l0IHRoZSBMb3MgQW5nZWxlcyBUaW1lcyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmxhdGltZXMuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5sYXRpbWVzLmNvbTwvYT48L3A+CjxwPkRpc3RyaWJ1dGVkIGJ5IFRyaWJ1bmUgQ29udGVudCBBZ2VuY3ksIExMQy48L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Extra Helping: Akron Krispy Kreme, oldest in the country, to shut temporarily for production area makeover
Akron police raid North Hill house, seize fentanyl and other drugs, arrest men
Mailing drugs to Akron through U.S. Postal Service
Browns notebook: Large Cleveland contingent travels to Ohio State on same day team brass works out Baker Mayfield