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Van kills 9, injures 16 on Toronto street; driver in custody
Published: April 23, 2018 - 5:02 PM | Updated: April 23, 2018 - 5:45 PM
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By Charmaine Noronha
Associated Press
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