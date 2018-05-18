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Chile’s bishops resign en masse over sex abuse cover-up
Published: May 18, 2018 - 7:35 PM | Updated: May 18, 2018 - 7:36 PM
By Nicole Winfield
Associated Press
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