You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5HQVpBIENJVFksIEdhemEgU3RyaXA6IElzcmFlbGkgc29sZGllcnMgc2hvdCBhbmQga2lsbGVkIGF0IGxlYXN0IDUyIFBhbGVzdGluaWFucyBkdXJpbmcgbWFzcyBwcm90ZXN0cyBhbG9uZyB0aGUgR2F6YSBib3JkZXIgb24gTW9uZGF5LiBJdCB3YXMgdGhlIGRlYWRsaWVzdCBkYXkgdGhlcmUgc2luY2UgYSBkZXZhc3RhdGluZyAyMDE0IGNyb3NzLWJvcmRlciB3YXIgYW5kIGNhc3QgYSBzaGFkb3cgb3ZlciBJc3JhZWwmIzgyMTc7cyBmZXN0aXZlIGluYXVndXJhdGlvbiBvZiB0aGUgbmV3IFUuUy4gRW1iYXNzeSBpbiBjb250ZXN0ZWQgSmVydXNhbGVtLjwvcD4KPHA+SW4gYSBzaG93IG9mIGFuZ2VyIGZ1ZWxlZCBieSB0aGUgZW1iYXNzeSBtb3ZlLCBwcm90ZXN0ZXJzIHNldCB0aXJlcyBvbiBmaXJlLCBzZW5kaW5nIHBsdW1lcyBvZiBibGFjayBzbW9rZSBpbnRvIHRoZSBhaXIsIGFuZCBodXJsZWQgZmlyZWJvbWJzIGFuZCBzdG9uZXMgdG93YXJkIElzcmFlbGkgdHJvb3BzIGFjcm9zcyB0aGUgYm9yZGVyLiBMYXRlciBvbiBNb25kYXksIElzcmFlbGkgZm9yY2VzIGZpcmVkIGZyb20gdGFua3MsIHNlbmRpbmcgcHJvdGVzdGVycyBmbGVlaW5nIHRvIHRha2UgY292ZXIuPC9wPgo8cD5UaGUgbWlsaXRhcnkgc2FpZCBpdHMgdHJvb3BzIGNhbWUgdW5kZXIgZmlyZSBpbiBzb21lIGFyZWFzLCBhbmQgc2FpZCBwcm90ZXN0ZXJzIHRyaWVkIHRvIGJyZWFrIHRocm91Z2ggdGhlIGJvcmRlciBmZW5jZS4gSXQgc2FpZCB0cm9vcHMgc2hvdCBhbmQga2lsbGVkIHRocmVlIFBhbGVzdGluaWFucyB0cnlpbmcgdG8gcGxhbnQgYSBib21iLjwvcD4KPHA+UHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBzYWlkIGluIGEgdmlkZW8gbWVzc2FnZSBwbGF5ZWQgYXQgdGhlIGVtYmFzc3kgaW5hdWd1cmF0aW9uICYjODIxMjsgd2hpY2ggdG9vayBwbGFjZSBqdXN0IDcwIGtpbG9tZXRlcnMgKDQ1IGtpbG9tZXRlcnMpIGZyb20gdGhlIGJsb29kc2hlZCBvbiB0aGUgR2F6YSBib3JkZXIgJiM4MjEyOyAgdGhhdCBoZSByZW1haW5zIGNvbW1pdHRlZCB0byAmIzgyMjA7ZmFjaWxpdGF0aW5nIGEgbGFzdGluZyBwZWFjZSBhZ3JlZW1lbnQmIzgyMjE7IGJldHdlZW4gSXNyYWVsaXMgYW5kIFBhbGVzdGluaWFucy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtBIGdyZWF0IGRheSBmb3IgSXNyYWVsISYjODIyMTsgVHJ1bXAgdHdlZXRlZCBlYXJsaWVyIE1vbmRheS48L3A+CjxwPkhvd2V2ZXIsIE1vbmRheSYjODIxNztzIHN0ZWFkaWx5IGNsaW1iaW5nIGRlYXRoIHRvbGwgYW5kIHdhbGwtdG8td2FsbCBjb25kZW1uYXRpb24gb2YgdGhlIGVtYmFzc3kgbW92ZSBieSB0aGUgQXJhYiB3b3JsZCByYWlzZWQgbmV3IGRvdWJ0cyBhYm91dCBUcnVtcCYjODIxNztzIGFtYml0aW9ucyB0byBicm9rZXIgd2hhdCBoZSBvbmNlIHNhaWQgd291bGQgYmUgdGhlIE1pZGVhc3QgJiM4MjIwO2RlYWwgb2YgdGhlIGNlbnR1cnkuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+QnkgbGF0ZSBhZnRlcm5vb24sIGF0IGxlYXN0IDUyIFBhbGVzdGluaWFucywgaW5jbHVkaW5nIGZpdmUgbWlub3JzLCB3ZXJlIGtpbGxlZCwgdGhlIEdhemEgSGVhbHRoIE1pbmlzdHJ5IHNhaWQuIE9uZSBvZiB0aGUgbWlub3JzIHdhcyBpZGVudGlmaWVkIGFzIGEgZ2lybC48L3A+CjxwPlRoZSBtaW5pc3RyeSBzYWlkIDEsMjA0IFBhbGVzdGluaWFucyB3ZXJlIHNob3QgYW5kIHdvdW5kZWQsIGluY2x1ZGluZyAxMTYgd2hvIHdlcmUgaW4gc2VyaW91cyBvciBjcml0aWNhbCBjb25kaXRpb24uPC9wPgo8cD5UaGUgc3RhdGVtZW50IHNheXMgYWJvdXQgMSwyMDAgb3RoZXJzIHN1ZmZlcmVkIG90aGVyIHR5cGVzIG9mIGluanVyaWVzLCBpbmNsdWRpbmcgZnJvbSB0ZWFyIGdhcy48L3A+CjxwPkF0IHRoZSBlbWJhc3N5IGNlcmVtb255IGluIEplcnVzYWxlbSwgVHJ1bXAgc29uLWluLWxhdyBhbmQgY2hpZWYgTWlkZWFzdCBhZHZpc2VyIEphcmVkIEt1c2huZXIgcGxhY2VkIHRoZSBibGFtZSBvbiB0aGUgR2F6YSBwcm90ZXN0ZXJzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0FzIHdlIGhhdmUgc2VlbiBmcm9tIHRoZSBwcm90ZXN0cyBvZiB0aGUgbGFzdCBtb250aCBhbmQgZXZlbiB0b2RheSB0aG9zZSBwcm92b2tpbmcgdmlvbGVuY2UgYXJlIHBhcnQgb2YgdGhlIHByb2JsZW0gYW5kIG5vdCBwYXJ0IG9mIHRoZSBzb2x1dGlvbiwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPgo8cD5LdXNobmVyIGFuZCBUcnVtcCBkYXVnaHRlciBJdmFua2EgbGVkIGEgaGlnaC1wb3dlcmVkIEFtZXJpY2FuIGRlbGVnYXRpb24gdGhhdCBhbHNvIGluY2x1ZGVkIHRoZSB0cmVhc3VyeSBzZWNyZXRhcnkgYW5kIGZvdXIgUmVwdWJsaWNhbiBzZW5hdG9ycy48L3A+CjxwPlRoZSBuZXcgZW1iYXNzeSB3aWxsIHRlbXBvcmFyaWx5IG9wZXJhdGUgZnJvbSBhbiBleGlzdGluZyBVLlMuIGNvbnN1bGF0ZSwgdW50aWwgYSBkZWNpc2lvbiBoYXMgYmVlbiBtYWRlIG9uIGEgcGVybWFuZW50IGxvY2F0aW9uLjwvcD4KPHA+SW4gR2F6YSwgdGhlIEhhbWFzLWxlZCBwcm90ZXN0IHdhcyBtZWFudCB0byBiZSB0aGUgYmlnZ2VzdCB5ZXQgaW4gYSB3ZWVrcy1sb25nIGNhbXBhaWduIGFnYWluc3QgYSBkZWNhZGUtb2xkIGJsb2NrYWRlIG9mIHRoZSB0ZXJyaXRvcnkuIFRoZSBJc3JhZWxpIG1pbGl0YXJ5IGVzdGltYXRlZCBhIHR1cm5vdXQgb2YgYWJvdXQgNDAsMDAwLCBzYXlpbmcgdGhpcyBmZWxsIHNob3J0IG9mIHdoYXQgSGFtYXMgaGFkIGhvcGVkIGZvci48L3A+CjxwPlRoZSBtYXJjaCB3YXMgYWxzbyBkaXJlY3RlZCBhdCB0aGUgaW5hdWd1cmF0aW9uIG9mIHRoZSBlbWJhc3N5LjwvcD4KPHA+TW92aW5nIHRoZSBlbWJhc3N5IGZyb20gVGVsIEF2aXYgdG8gSmVydXNhbGVtICYjODIxMjsgYSBrZXkgVHJ1bXAgY2FtcGFpZ24gcHJvbWlzZSAmIzgyMTI7IGluZnVyaWF0ZWQgdGhlIFBhbGVzdGluaWFucywgd2hvIHNlZWsgZWFzdCBKZXJ1c2FsZW0gYXMgYSBmdXR1cmUgY2FwaXRhbC48L3A+CjxwPk1vbmRheSBtYXJrZWQgdGhlIGJpZ2dlc3Qgc2hvd2Rvd24gaW4geWVhcnMgYmV0d2VlbiBJc3JhZWwmIzgyMTc7cyBtaWxpdGFyeSBhbmQgR2F6YSYjODIxNztzIEhhbWFzIHJ1bGVycyBhbG9uZyB0aGUgdm9sYXRpbGUgYm9yZGVyLiBUaGUgc2lkZXMgaGF2ZSBsYXJnZWx5IG9ic2VydmVkIGEgY2Vhc2UtZmlyZSBzaW5jZSB0aGUgMjAxNCB3YXIgJiM4MjEyOyB0aGVpciB0aGlyZCBpbiBhIGRlY2FkZS48L3A+CjxwPlRoZSBwcm90ZXN0IHdhcyB0aGUgY3VsbWluYXRpb24gb2YgYSBjYW1wYWlnbiwgbGVkIGJ5IEhhbWFzIGFuZCBmdWVsZWQgYnkgZGVzcGFpciBhbW9uZyBHYXphJiM4MjE3O3MgMiBtaWxsaW9uIHBlb3BsZSwgdG8gYnJlYWsgdGhlIGJsb2NrYWRlIG9mIHRoZSB0ZXJyaXRvcnkgaW1wb3NlZCBieSBJc3JhZWwgYW5kIEVneXB0IGFmdGVyIEhhbWFzIHNlaXplZCBjb250cm9sIG9mIEdhemEgaW4gMjAwNy4gU2luY2Ugd2Vla2x5IGJvcmRlciBtYXJjaGVzIGJlZ2FuIGluIGxhdGUgTWFyY2gsIDg1IFBhbGVzdGluaWFuIHByb3Rlc3RlcnMgaGF2ZSBiZWVuIGtpbGxlZCBhbmQgbW9yZSB0aGFuIDIsNTAwIHdvdW5kZWQgYnkgSXNyYWVsaSBhcm15IGZpcmUuIEhhbWFzIHNhaWQgZm91ciBtZW1iZXJzLCBpbmNsdWRpbmcgdGhyZWUgc2VjdXJpdHkgbWVuLCB3ZXJlIGFtb25nIHRoZSBkZWFkIE1vbmRheS48L3A+CjxwPklzbWFpbCBSYWR3YW4sIGEgc2VuaW9yIEhhbWFzIGZpZ3VyZSwgc2FpZCB0aGUgbWFzcyBib3JkZXIgcHJvdGVzdHMgYWdhaW5zdCBJc3JhZWwgd2lsbCBjb250aW51ZSAmIzgyMjA7dW50aWwgdGhlIHJpZ2h0cyBvZiB0aGUgUGFsZXN0aW5pYW4gcGVvcGxlIGFyZSBhY2hpZXZlZC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD4mIzgyMjA7TW92aW5nIHRoZSBVLlMuIEVtYmFzc3kgdG8gSmVydXNhbGVtIHdpbGwgYmUgYSBkaXNhc3RlciBmb3IgdGhlIEFtZXJpY2FuIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGFuZCBhIGJsYWNrIGRheSBpbiB0aGUgaGlzdG9yeSBvZiB0aGUgQW1lcmljYW4gcGVvcGxlIGJlY2F1c2UgdGhleSBhcmUgcGFydG5lcnMgd2l0aCB0aGUgb2NjdXBhdGlvbiBhbmQgaXRzIGFnZ3Jlc3Npb24gYWdhaW5zdCB0aGUgUGFsZXN0aW5pYW4gcGVvcGxlLCYjODIyMTsgaGUgYWRkZWQuPC9wPgo8cD5UaHJvdWdob3V0IHRoZSBkYXksIHNpcmVucyB3YWlsZWQgYXMgdGhlIHdvdW5kZWQgd2VyZSBjYXJyaWVkIHRvIG5lYXJieSBhbWJ1bGFuY2VzLiBHcm91cHMgb2YgeW91bmcgYWN0aXZpc3RzIHJlcGVhdGVkbHkgYXBwcm9hY2hlZCB0aGUgZmVuY2UsIGJ1dCB3ZXJlIHF1aWNrbHkgc2NhdHRlcmVkIGJ5IGd1bmZpcmUgYW5kIHRlYXIgZ2FzLjwvcD4KPHA+THQuIENvbC4gSm9uYXRoYW4gQ29ucmljdXMsIGFuIElzcmFlbGkgbWlsaXRhcnkgc3Bva2VzbWFuLCBzYWlkIHRoZSBhcm15IGhhZCBzZXQgdXAgYWRkaXRpb25hbCAmIzgyMjA7bGF5ZXJzJiM4MjIxOyBvZiBzZWN1cml0eSBpbiBhbmQgYXJvdW5kIGNvbW11bml0aWVzIG5lYXIgdGhlIGJvcmRlciB0byBkZWZlbmQgSXNyYWVsaSBjaXZpbGlhbnMuIEhlIHNhaWQgdGhlcmUgYWxyZWFkeSBoYWQgYmVlbiBzZXZlcmFsICYjODIyMDtzaWduaWZpY2FudCBhdHRlbXB0cyYjODIyMTsgdG8gYnJlYWsgdGhyb3VnaCB0aGUgZmVuY2UuIFRoZSBhcm15IHNhaWQgYWlyY3JhZnQgdGFyZ2V0ZWQgYSBIYW1hcyBwb3N0IGluIG5vcnRoZXJuIEdhemEgYWZ0ZXIgSXNyYWVsaSB0cm9vcHMgY2FtZSB1bmRlciBmaXJlLjwvcD4KPHA+VGhlIHRpbWluZyBvZiBNb25kYXkmIzgyMTc7cyBldmVudHMgd2FzIGRlZXBseSBzeW1ib2xpYyB0byBJc3JhZWwgYW5kIHRoZSBQYWxlc3RpbmlhbnMuPC9wPgo8cD5UaGUgVS5TLiBzYWlkIGl0IGNob3NlIHRoZSBkYXRlIHRvIGNvaW5jaWRlIHdpdGggdGhlIDcwdGggYW5uaXZlcnNhcnkgb2YgSXNyYWVsJiM4MjE3O3MgZXN0YWJsaXNobWVudC48L3A+CjxwPkJ1dCBpdCBhbHNvIG1hcmtzIHRoZSBhbm5pdmVyc2FyeSBvZiB3aGF0IFBhbGVzdGluaWFucyBjYWxsIHRoZWlyICYjODIyMDtuYWtiYSwmIzgyMjE7IG9yIGNhdGFzdHJvcGhlLCBhIHJlZmVyZW5jZSB0byB0aGUgdXByb290aW5nIG9mIGh1bmRyZWRzIG9mIHRob3VzYW5kcyB3aG8gZmxlZCBvciB3ZXJlIGV4cGVsbGVkIGR1cmluZyB0aGUgMTk0OCB3YXIgc3Vycm91bmRpbmcgSXNyYWVsJiM4MjE3O3MgY3JlYXRpb24uPC9wPgo8cD5BIG1ham9yaXR5IG9mIEdhemEmIzgyMTc7cyAyIG1pbGxpb24gcGVvcGxlIGFyZSBkZXNjZW5kYW50cyBvZiByZWZ1Z2VlcywgYW5kIHRoZSBwcm90ZXN0cyBoYXZlIGJlZW4gYmlsbGVkIGFzIHRoZSAmIzgyMjA7R3JlYXQgTWFyY2ggb2YgUmV0dXJuJiM4MjIxOyB0byBsb25nLWxvc3QgaG9tZXMgaW4gd2hhdCBpcyBub3cgSXNyYWVsLjwvcD4KPHA+UHJvdGVzdGVyIE1vaGFtbWVkIEhhbWFtaSwgYSA0MC15ZWFyLW9sZCBjaXZpbCBzZXJ2YW50LCBhdHRlbmRlZCB0aGUgbWFyY2ggd2l0aCBoaXMgbW90aGVyIGFuZCBmaXZlIGNoaWxkcmVuLiAmIzgyMjA7VG9kYXkgd2UgYXJlIGhlcmUgdG8gc2VuZCBhIG1lc3NhZ2UgdG8gSXNyYWVsIGFuZCBpdHMgYWxsaWVzIHRoYXQgd2Ugd2lsbCBuZXZlciBnaXZlIHVwIG9uIG91ciBsYW5kLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+CjxwPkNsb3VkcyBvZiBibGFjayBzbW9rZSBmcm9tIGJ1cm5pbmcgdGlyZXMgcm9zZSBpbnRvIHRoZSBhaXIuIFByb3Rlc3RlcnMgaGF2ZSB1c2VkIHRoZSB0aGljayBzbW9rZSBhcyBjb3ZlciBhZ2FpbnN0IElzcmFlbGkgc25pcGVycyBwZXJjaGVkIG9uIGhpZ2ggc2FuZCBiZXJtcyBvbiB0aGUgb3RoZXIgc2lkZSBvZiB0aGUgYm9yZGVyLiBUaGUgYXJteSBhY2N1c2VzIEhhbWFzIG9mIHVzaW5nIHRoZSBwcm90ZXN0cyBhcyBjb3ZlciB0byBwbGFuIG9yIGNhcnJ5IG91dCBhdHRhY2tzLjwvcD4KPHA+SXNyYWVsIGNhcHR1cmVkIGVhc3QgSmVydXNhbGVtIGluIHRoZSAxOTY3IE1pZGVhc3Qgd2FyIGFuZCBhbm5leGVkIGl0IGluIGEgbW92ZSBub3QgcmVjb2duaXplZCBieSB0aGUgaW50ZXJuYXRpb25hbCBjb21tdW5pdHkuIFRoZSBQYWxlc3RpbmlhbnMgc2VlayB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIGVhc3Rlcm4gaGFsZiBhcyB0aGUgY2FwaXRhbCBvZiBhIGZ1dHVyZSBzdGF0ZS48L3A+CjxwPlBhbGVzdGluaWFuIFByZXNpZGVudCBNYWhtb3VkIEFiYmFzIGN1dCB0aWVzIHdpdGggdGhlIFRydW1wIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGFuZCBkZWNsYXJlZCBpdCB1bmZpdCB0byBtZWRpYXRlIHBlYWNlIHRhbGtzLjwvcD4KPHA+U2FlYiBFcmVrYXQsIGEgc2VuaW9yIEFiYmFzIGFpZGUsIHNhaWQgTW9uZGF5IHRoYXQgVHJ1bXAgaGFkIHZpb2xhdGVkIGEgcHJvbWlzZSB0byBob2xkIG9mZiBvbiBtb3ZpbmcgdGhlIGVtYmFzc3kgdG8gZ2l2ZSBwZWFjZSB0YWxrcyBhIGNoYW5jZSBhbmQgdGhhdCBoaXMgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gaXMgJiM4MjIwO2Jhc2VkIG9uIGxpZXMuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+SXNyYWVsaSBQcmltZSBNaW5pc3RlciBCZW5qYW1pbiBOZXRhbnlhaHUgaGFzIHJlcGVhdGVkbHkgcHJhaXNlZCBUcnVtcCYjODIxNztzIGRlY2lzaW9uIHRvIHVwZW5kIGRlY2FkZXMgb2YgVS5TLiBwb2xpY3kgYnkgcmVjb2duaXppbmcgSmVydXNhbGVtIGFzIElzcmFlbCYjODIxNztzIGNhcGl0YWwuPC9wPgo8cD5BbHRob3VnaCBUcnVtcCBoYXMgc2FpZCBoaXMgZGVjbGFyYXRpb24gZG9lcyBub3Qgc2V0IHRoZSBmaW5hbCBib3JkZXJzIG9mIHRoZSBjaXR5LCBpdCBpcyBzZWVuIGJ5IGJvdGggSXNyYWVsIGFuZCB0aGUgUGFsZXN0aW5pYW5zIGFzIHRha2luZyBJc3JhZWwmIzgyMTc7cyBzaWRlIGluIHRoZSBtb3N0IHNlbnNpdGl2ZSBpc3N1ZSBpbiB0aGVpciBjb25mbGljdC48L3A+CjxwPk9ubHkgdHdvIGNvdW50cmllcywgR3VhdGVtYWxhIGFuZCBQYXJhZ3VheSwgaGF2ZSBzYWlkIHRoZXkgd2lsbCBmb2xsb3cgc3VpdC4gTW9zdCBvZiB0aGUgd29ybGQgbWFpbnRhaW5zIGVtYmFzc2llcyBpbiBUZWwgQXZpdiwgc2F5aW5nIHRoZSBKZXJ1c2FsZW0gaXNzdWUgbXVzdCBmaXJzdCBiZSByZXNvbHZlZC48L3A+Cg==