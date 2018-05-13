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French police question parents, friend of Paris attacker
Published: May 13, 2018 - 7:54 PM
By Elaine Ganley
Associated Press
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