Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Gas truck explodes on Italian highway; 2 dead, scores hurt
Published: August 6, 2018 - 5:25 PM

By Colleen Barry

Associated Press

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Local families needed to host exchange students from across the world Updated August 6th, 2018 4:27 PM
Akron-area communities receive funding for water, wastewater projects Today August 6th, 2018 3:33 PM
Man befriends wild turkey who moved into his yard Today August 6th, 2018 4:25 PM
PepsiCo’s Indra Nooyi latest high-profile female CEO to exit Updated August 6th, 2018 2:43 PM

THE LATEST

Longtime Manafort deputy Rick Gates called to stand in trial Updated August 6th, 2018 5:11 PM
Local families needed to host exchange students from across the world Updated August 6th, 2018 4:27 PM
Police: Suspect stole from Chuck E. Cheese, restaurant in Ohio Updated August 6th, 2018 4:20 PM
Man befriends wild turkey who moved into his yard Today August 6th, 2018 4:25 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal