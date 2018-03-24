‘He fell a hero’: French praise policeman in hostage swap

Published: March 24, 2018 - 5:37 PM | Updated: March 24, 2018 - 7:20 PM
By Lori Hinnant
Associated Press
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