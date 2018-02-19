Iranian rescuers find wreckage from plane crash

Published: February 19, 2018 - 8:02 PM
-
1/2
-
2/2
By Amir Vahdat
Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5URUhSQU4sIElyYW46IElyYW5pYW4gc2VhcmNoIGFuZCByZXNjdWUgdGVhbXMgb24gTW9uZGF5IHJlYWNoZWQgdGhlIHNpdGUgb2YgYSBwbGFuZSBjcmFzaCB0aGF0IGF1dGhvcml0aWVzIHNheSBraWxsZWQgYWxsIDY1IHBlb3BsZSBvbiBib2FyZCwgSXJhbiYjODIxNztzIFByZXNzIFRWIHJlcG9ydGVkLjwvcD4KPHA+VGhlIEFzZW1hbiBBaXJsaW5lcyBBVFItNzIsIGEgdHdpbi1lbmdpbmUgdHVyYm9wcm9wIHVzZWQgZm9yIHNob3J0LWRpc3RhbmNlIHJlZ2lvbmFsIGZseWluZywgd2VudCBkb3duIG9uIFN1bmRheSBpbiBmb2dneSB3ZWF0aGVyLCBjcmFzaGluZyBpbnRvIE1vdW50IERlbmEgaW4gYSByZW1vdGUgYXJlYSBvZiBzb3V0aGVybiBJcmFuLiBUaGUgYWlybGluZXIgc2FpZCBhbGwgb24gYm9hcmQgRmxpZ2h0IEVQMzcwNCB3ZXJlIGtpbGxlZCwgaW5jbHVkaW5nIHNpeCBjcmV3IG1lbWJlcnMuPC9wPgo8cD5UaGUgY3Jhc2ggb2YgdGhlIGFpcmNyYWZ0LCBicm91Z2h0IGJhY2sgaW50byBzZXJ2aWNlIG9ubHkgbW9udGhzIGFnbyBhZnRlciBiZWluZyBncm91bmRlZCBmb3Igc2V2ZW4geWVhcnMsIHdhcyB5ZXQgYW5vdGhlciBmYXRhbCBhdmlhdGlvbiBkaXNhc3RlciBmb3IgSXJhbiwgd2hpY2ggZm9yIHllYXJzIHdhcyBiYXJyZWQgZnJvbSBidXlpbmcgbmVjZXNzYXJ5IGFpcnBsYW5lIHBhcnRzIGR1ZSB0byBXZXN0ZXJuIHNhbmN0aW9ucyBvdmVyIGl0cyBjb250ZXN0ZWQgbnVjbGVhciBwcm9ncmFtLjwvcD4KPHA+UHJlc3MgVFYgc2FpZCBzZWFyY2ggdGVhbXMgcmVhY2hlZCB0aGUgY3Jhc2ggc2l0ZSBiZWZvcmUgZGF3biBvbiBNb25kYXkuIFRoZSBzdGF0aW9uIHNhaWQgdGhlIHdlYXRoZXIgaGFkIGltcHJvdmVkLCB0aG91Z2ggaXQgd2FzIHN0aWxsIHdpbmR5LiBUaGUgc2VtaS1vZmZpY2lhbCBUYXNuaW0gbmV3cyBhZ2VuY3kgY2l0ZWQgdGhlIG1pbGl0YXJ5IGFzIHNheWluZyBSdXNzaWEgaGFkIGhlbHBlZCBsb2NhdGUgdGhlIGNyYXNoIHNpdGUuIFJ1c3NpYSBhbmQgSXJhbiBhcmUgY2xvc2UgbWlsaXRhcnkgYWxsaWVzLjwvcD4KPHA+VGhlIFRWIGJyb2FkY2FzdCBmb290YWdlIG9mIGEgaGVsaWNvcHRlciBqb2luaW5nIHRoZSBzZWFyY2ggYW5kIHNob3dlZCBhbWJ1bGFuY2VzIGFuZCByZXNjdWUgdmVoaWNsZXMgcHJlcGFyaW5nIHRvIHJlYWNoIHRoZSBzaXRlIG9uIE1vdW50IERlbmEsIHdoaWNoIGlzIGFib3V0IDE0LDQwMCBmZWV0IHRhbGwuIFRoZSBzaXRlIGlzIHJlcG9ydGVkbHkgYXQgYSBoZWlnaHQgb2YgMTEsNTAwIGZlZXQuPC9wPgo8cD5PdGhlciBJcmFuaWFuIG5ld3Mgb3V0bGV0cyBhbmQgb2ZmaWNpYWxzIGRpZCBub3QgY29uZmlybSB0aGF0IHRoZSBjcmFzaCBzaXRlIGhhZCBiZWVuIHJlYWNoZWQuIFN0YXRlIHJhZGlvIHNhaWQgZml2ZSBoZWxpY29wdGVycyBhbmQgZml2ZSBkcm9uZXMgYXJlIGFjdGl2ZSBpbiB0aGUgc2VhcmNoIG9wZXJhdGlvbi4gSXJhbiYjODIxNztzIHNlbWktb2ZmaWNpYWwgSVNOQSBuZXdzIGFnZW5jeSBzYWlkIHRoYXQgbW9yZSB0aGFuIDE1MCBjbGltYmVycyBoYXZlIGpvaW5lZCB0aGUgb3BlcmF0aW9uLjwvcD4KPHA+VHJhbnNwb3J0IE1pbmlzdGVyIEFiYmFzIEFraG91bmRpIGxlZnQgVGVocmFuIG9uIE1vbmRheSB0byB2aXNpdCB0aGUgc2l0ZSBvZiB0aGUgY3Jhc2gsIHN0YXRlIFRWIHJlcG9ydGVkLiBGb290YWdlIHBvc3RlZCBvbiBpbmRlcGVuZGVudCBuZXdzIHdlYnNpdGVzIHNob3dlZCBoaW0gaW4gdGhlIGNvY2twaXQgb2YgYSBwbGFuZSB0YWtpbmcgcGFydCBpbiB0aGUgc2VhcmNoLiBTdGF0ZSBUViBxdW90ZWQgaGltIGFzIHNheWluZyB0aGUgY2F1c2Ugb2YgdGhlIGNyYXNoIHdhcyBzdGlsbCAmIzgyMjA7bm90IGNsZWFyLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlJlemEgSmFmYXJ6YWRlaCwgYSBzcG9rZXNtYW4gZm9yIElyYW4mIzgyMTc7cyBDaXZpbCBBdmlhdGlvbiBPcmdhbml6YXRpb24sIHNhaWQgYSBzZXZlbi1tZW1iZXIgZGVsZWdhdGlvbiBmcm9tIEZyYW5jZSBpcyB0byBhcnJpdmUgaW4gVGVocmFuIG9uIE1vbmRheSB0byBpbnZlc3RpZ2F0ZSB0aGUgY2F1c2Ugb2YgdGhlIGNyYXNoLCB0aGUgb2ZmaWNpYWwgSVJOQSBuZXdzIGFnZW5jeSByZXBvcnRlZC4gSmFmYXJ6YWRlaCBzYWlkIHRoZSBkZWxlZ2F0aW9uIGluY2x1ZGVzIGZvdXIgb2ZmaWNpYWxzIGZyb20gRnJlbmNoLUl0YWxpYW4gYWlyY3JhZnQgbWFudWZhY3R1cmVyIEFUUi48L3A+CjxwPkhpZ2ggd2luZHMgaGF2ZSBtYWRlIGl0IGRpZmZpY3VsdCB0byBmbHkgaGVsaWNvcHRlcnMgYW5kIGRyb25lcywgaGFtcGVyaW5nIHNlYXJjaCBlZmZvcnRzLjwvcD4KPHA+VGhlIDIwMTUgbnVjbGVhciBhY2NvcmQgd2l0aCB3b3JsZCBwb3dlcnMgbGlmdGVkIGludGVybmF0aW9uYWwgc2FuY3Rpb25zIG9uIFRlaHJhbiBpbiBleGNoYW5nZSBmb3IgY3VyYnMgb24gaXRzIG51Y2xlYXIgZW5yaWNobWVudCBwcm9ncmFtLCBhbGxvd2luZyBJcmFuIHRvIHB1cmNoYXNlIGFpcnBsYW5lcyBhbmQgYWlycGxhbmUgcGFydHMuIFRoZSBjb3VudHJ5IGhhcyBzaW5jZSBzaWduZWQgZGVhbHMgdG8gcHVyY2hhc2UgdGVucyBvZiBiaWxsaW9ucyBvZiBkb2xsYXJzJiM4MjE3OyB3b3J0aCBvZiBuZXcgYWlyY3JhZnQuIEhvd2V2ZXIsIFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyByZWZ1c2FsIHRvIHJlY2VydGlmeSB0aGUgZGVhbCBoYXMgaW5qZWN0ZWQgdW5jZXJ0YWludHkgaW50byB0aG9zZSBzYWxlcy48L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)