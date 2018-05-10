Israel, Iran engage in most serious confrontation in Syria

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5CRUlSVVQ6IElzcmFlbGkgZm9yY2VzIHVubGVhc2hlZCBhIGhlYXZ5IGJvbWJhcmRtZW50IGFnYWluc3QgSXJhbmlhbiBtaWxpdGFyeSBpbnN0YWxsYXRpb25zIGluIFN5cmlhIG9uIFRodXJzZGF5IGluIHdoYXQgSXNyYWVsIGNhbGxlZCByZXRhbGlhdGlvbiBmb3IgYW4gSXJhbmlhbiByb2NrZXQgYmFycmFnZSBvbiBpdHMgcG9zaXRpb25zIGluIHRoZSBvY2N1cGllZCBHb2xhbiBIZWlnaHRzLCB0aGUgbW9zdCBzZXJpb3VzIG1pbGl0YXJ5IGNvbmZyb250YXRpb24gYmV0d2VlbiB0aGUgdHdvIGJpdHRlciBlbmVtaWVzIHRvIGRhdGUuPC9wPgo8cD5UaGUgdHdvIHJpdmFscyBoYXZlIGxvbmcgZm91Z2h0IGVhY2ggb3RoZXIgdGhyb3VnaCBwcm94aWVzLCBhbmQgd2l0aCB0aGUgbmV3IGV4Y2hhbmdlIGVhY2ggc2VlbWVkIHRvIGJlIHNlbmRpbmcgYSB3YXJuaW5nIHRoYXQgYSBkaXJlY3QgY2xhc2ggYmV0d2VlbiB0aGVtIGNvdWxkIHN3aWZ0bHkgZXNjYWxhdGUuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SWYgd2UgZ2V0IHJhaW4sIHRoZXkmIzgyMTc7bGwgZ2V0IGEgZmxvb2QsJiM4MjIxOyBJc3JhZWxpIERlZmVuc2UgTWluaXN0ZXIgQXZpZ2RvciBMaWViZXJtYW4gd2FybmVkLjwvcD4KPHA+VGhlIHNjb3BlIG9mIHRoZSBhdHRhY2tzICYjODIxMjsgd2hpY2ggSXNyYWVsIGNhbGxlZCBpdHMgbGFyZ2VzdCBpbiBTeXJpYSBzaW5jZSB0aGUgMTk3MyBNaWRlYXN0IHdhciAmIzgyMTI7IHJhaXNlZCB0aGUgc3BlY3RlciBvZiBhIGZ1bGwtZmxlZGdlZCB3YXIgYmV0d2VlbiBJcmFuIGFuZCBJc3JhZWwgaW4gU3lyaWEsIGEgY29uZmxpY3QgdGhhdCBjb3VsZCBwb3RlbnRpYWxseSBkcmFnIHRoZSBtaWxpdGFudCBIZXpib2xsYWggYW5kIExlYmFub24gaW50byB0aGUgbWl4IHdpdGggZGV2YXN0YXRpbmcgZWZmZWN0cywgYWx0aG91Z2ggYm90aCBzaWRlcyBhcHBlYXJlZCB0byBzaWduYWwgdGhleSB3YW50ZWQgdGhlIGNvbmZyb250YXRpb24gdG8gcmVtYWluIGNvbnRhaW5lZCwgYXQgbGVhc3QgZm9yIG5vdy48L3A+CjxwPklzcmFlbCwgaG93ZXZlciwgaGFzIGJlZW4gZW1ib2xkZW5lZCBieSBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wJiM4MjE3O3Mgd2l0aGRyYXdhbCBmcm9tIHRoZSBJcmFuIG51Y2xlYXIgZGVhbCBlYXJsaWVyIHRoaXMgd2VlaywgYW5kIHRoZSBsYXRlc3QgZXNjYWxhdGlvbiBzZWVtZWQgdG8gc2lnbmFsIGEgcG90ZW50aWFsbHkgY29vcmRpbmF0ZWQgc3VyZ2UgaW4gbWlsaXRhcnkgYWN0aXZpdHkgdGFyZ2V0aW5nIElyYW4uPC9wPgo8cD5UaGUgSXNyYWVsaSBtaWxpdGFyeSBzYWlkIFRodXJzZGF5IGl0IGhpdCBuZWFybHkgYWxsIG9mIElyYW4mIzgyMTc7cyBtaWxpdGFyeSBpbnN0YWxsYXRpb25zIGluIFN5cmlhIGluIHJlc3BvbnNlIHRvIHRoZSBvdmVybmlnaHQgSXJhbmlhbiByb2NrZXQgYmFycmFnZSB0aGF0IHRhcmdldGVkIElzcmFlbGkgZnJvbnQtbGluZSBtaWxpdGFyeSBwb3NpdGlvbnMgaW4gdGhlIEdvbGFuIEhlaWdodHMsIGEgc3RyYXRlZ2ljIHBsYXRlYXUgdGhhdCBJc3JhZWwgY2FwdHVyZWQgaW4gdGhlIDE5NjcgTWlkZGxlIEVhc3Qgd2FyLiBJdCB3YXMgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgSXNyYWVsIGhhcyBkaXJlY3RseSBhY2N1c2VkIElyYW4gb2YgZmlyaW5nIHRvd2FyZCBJc3JhZWxpIHRlcnJpdG9yeS48L3A+CjxwPklyYW5pYW4gbWVkaWEgZGVzY3JpYmVkIHRoZSBJc3JhZWxpIGF0dGFjayBhcyAmIzgyMjA7dW5wcmVjZWRlbnRlZCwmIzgyMjE7IGJ1dCB0aGVyZSB3YXMgbm8gb2ZmaWNpYWwgSXJhbmlhbiBjb21tZW50IG9uIElzcmFlbCYjODIxNztzIGNsYWltcy48L3A+CjxwPklyYW4gaGFzIHZvd2VkIHRvIHJldGFsaWF0ZSBmb3IgcmVwZWF0ZWQgSXNyYWVsaSBhaXJzdHJpa2VzIHRhcmdldGluZyBpdHMgZm9yY2VzIGluIFN5cmlhLiBCdXQgaXQgc2VlbWVkIHRvIGNhcmVmdWxseSBjYWxpYnJhdGUgaXRzIHJlc3BvbnNlIGJ5IHRhcmdldGluZyB0aGUgR29sYW4gSGVpZ2h0cywgd2hpY2ggSXNyYWVsIGFubmV4ZWQgaW4gMTk4MSBpbiBhIG1vdmUgdGhhdCBpcyBub3QgaW50ZXJuYXRpb25hbGx5IHJlY29nbml6ZWQsIGluc3RlYWQgb2Ygc3RyaWtpbmcgSXNyYWVsIHByb3Blci48L3A+CjxwPlRlaHJhbiBpcyB3YXJ5IG9mIGEgd2lkZXIgbWlsaXRhcnkgY29uZmxhZ3JhdGlvbiB3aXRoIElzcmFlbCB0aGF0IGNvdWxkIGplb3BhcmRpemUgaXRzIG1pbGl0YXJ5IGFjaGlldmVtZW50cyBpbiBTeXJpYSBhdCBhIHRpbWUgd2hlbiBpdCBpcyB0cnlpbmcgdG8gc2FsdmFnZSB0aGUgaW50ZXJuYXRpb25hbCBudWNsZWFyIGRlYWwgYW5kIG1heSBiZSBsaW1pdGVkIGluIGl0cyBhYmlsaXR5IHRvIHN0cmlrZSBiYWNrLjwvcD4KPHA+VGhlIHJlY2VudCBjbGFzaGVzIHJldmVhbCB0aGUgZGlmZmljdWx0eSBib3RoIHNpZGVzIGZhY2UgaW4gZGVhbGluZyB3aXRoIGFuIHVucHJlY2VkZW50ZWQgc2l0dWF0aW9uLCBzYWlkIEplYW4tUGllcnJlIEZpbGl1LCBhIHByb2Zlc3NvciBvZiBNaWRkbGUgRWFzdCBzdHVkaWVzIGF0IFNjaWVuY2VzIFBvLCBQYXJpcyBTY2hvb2wgb2YgSW50ZXJuYXRpb25hbCBBZmZhaXJzLjwvcD4KPHA+VGhlIGNsYXNoZXMgd2lsbCBldmVudHVhbGx5IGxpa2VseSBsZWFkIG5vdCB0byBmdXJ0aGVyIGVzY2FsYXRpb24sIGJ1dCB0byB0aGUgJiM4MjIwO2NvbnNvbGlkYXRpb24gb2YgbmV3ICYjODIxNjtyZWQgbGluZXMmIzgyMTc7IHRhY2l0bHkgZW5kb3JzZWQgYnkgSXNyYWVsIGFuZCBJcmFuLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZCBpbiBhbiBhbmFseXNpcyB3cml0dGVuIGZvciB0aGUgQ2FybmVnaWUgTWlkZGxlIEVhc3QgQ2VudGVyLjwvcD4KPHA+VGhlIGV4dGVudCBvZiB0aGUgZGFtYWdlIGluZmxpY3RlZCBieSB0aGUgSXNyYWVsaSBhaXJzdHJpa2VzIHdhcyBub3QgaW1tZWRpYXRlbHkgY2xlYXIuPC9wPgo8cD5Jc3JhZWwgc2FpZCBhbW9uZyB0aGUgdGFyZ2V0cyB3ZXJlIHdlYXBvbnMgc3RvcmFnZSwgbG9naXN0aWNzIHNpdGVzIGFuZCBpbnRlbGxpZ2VuY2UgY2VudGVycyB1c2VkIGJ5IGVsaXRlIElyYW5pYW4gZm9yY2VzIGluIFN5cmlhLiBJdCBhbHNvIHNhaWQgaXQgZGVzdHJveWVkIHNldmVyYWwgU3lyaWFuIGFpci1kZWZlbnNlIHN5c3RlbXMgYWZ0ZXIgY29taW5nIHVuZGVyIGhlYXZ5IGZpcmUgYW5kIHRoYXQgbm9uZSBvZiBpdHMgd2FycGxhbmVzIHdlcmUgaGl0LjwvcD4KPHA+VGhlIFN5cmlhbiBtaWxpdGFyeSBhY2tub3dsZWRnZWQgdGhhdCB0aGUgc3RyaWtlcyBkZXN0cm95ZWQgYSByYWRhciBzdGF0aW9uIGFuZCBhbiBhbW11bml0aW9uIHdhcmVob3VzZSwgYW5kIGRhbWFnZWQgYSBudW1iZXIgb2YgYWlyIGRlZmVuc2UgdW5pdHMuIEl0IHNhaWQgdGhyZWUgcGVvcGxlIHdlcmUga2lsbGVkIGFuZCB0d28gd2VyZSB3b3VuZGVkLjwvcD4KPHA+VGhlIEJyaXRhaW4tYmFzZWQgU3lyaWFuIE9ic2VydmF0b3J5IGZvciBIdW1hbiBSaWdodHMsIHdoaWNoIGNsb3NlbHkgbW9uaXRvcnMgdGhlIGNpdmlsIHdhciB0aHJvdWdoIHNvdXJjZXMgaW5zaWRlIFN5cmlhLCBzYWlkIDIzIGZpZ2h0ZXJzLCBpbmNsdWRpbmcgZml2ZSBTeXJpYW4gc29sZGllcnMsIHdlcmUga2lsbGVkLiBJdCB3YXMgbm90IGltbWVkaWF0ZWx5IGNsZWFyIGlmIGFueSBJcmFuaWFucyB3ZXJlIGFtb25nIHRoZSBkZWFkLjwvcD4KPHA+VGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIHN3aWZ0bHkgY29uZGVtbmVkIElyYW4mIzgyMTc7cyAmIzgyMjA7cHJvdm9jYXRpdmUgcm9ja2V0IGF0dGFja3MgZnJvbSBTeXJpYSBhZ2FpbnN0IElzcmFlbGkgY2l0aXplbnMmIzgyMjE7IGFuZCBleHByZXNzZWQgc3Ryb25nIHN1cHBvcnQgZm9yICYjODIyMDtJc3JhZWwmIzgyMTc7cyByaWdodCB0byBhY3QgaW4gc2VsZi1kZWZlbnNlLCYjODIyMTsgd2hpbGUgUnVzc2lhIHNhaWQgdGhlIElzcmFlbGkgc3RyaWtlcyBtYXJrZWQgYSBkYW5nZXJvdXMgZXNjYWxhdGlvbiBhbmQgIHVyZ2VkIGJvdGggSXNyYWVsIGFuZCBJcmFuIHRvIGF2b2lkIHByb3Zva2luZyBlYWNoIG90aGVyLjwvcD4KPHA+SW4gYSBzdGF0ZW1lbnQsIFdoaXRlIEhvdXNlIHByZXNzIHNlY3JldGFyeSBTYXJhaCBIdWNrYWJlZSBTYW5kZXJzIHNhaWQgJiM4MjIwO3RoZSBJcmFuaWFuIHJlZ2ltZSYjODIxNztzIGRlcGxveW1lbnQgaW50byBTeXJpYSBvZiBvZmZlbnNpdmUgcm9ja2V0IGFuZCBtaXNzaWxlIHN5c3RlbXMgYWltZWQgYXQgSXNyYWVsIGlzIGFuIHVuYWNjZXB0YWJsZSBhbmQgaGlnaGx5IGRhbmdlcm91cyBkZXZlbG9wbWVudCBmb3IgdGhlIGVudGlyZSBNaWRkbGUgRWFzdC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5Jc3JhZWwgaGFzIGNhcnJpZWQgb3V0IG92ZXIgMTAwIGFpcnN0cmlrZXMgaW4gbmVpZ2hib3JpbmcgU3lyaWEgc2luY2UgdGhlIGNpdmlsIHdhciBlcnVwdGVkIGluIDIwMTEsIG1vc3QgYmVsaWV2ZWQgdG8gYmUgYWltZWQgYXQgc3VzcGVjdGVkIElyYW5pYW4gd2VhcG9ucyBzaGlwbWVudHMgYm91bmQgZm9yIHRoZSBIZXpib2xsYWggbWlsaXRhbnQgZ3JvdXAuPC9wPgo8cD5CdXQgaW4gdGhlIHBhc3QgZmV3IHdlZWtzLCBJc3JhZWwgaGFzIHNoaWZ0ZWQgdG8gYSBtb3JlIGRpcmVjdCBhbmQgcHVibGljIGNvbmZyb250YXRpb24gd2l0aCBJcmFuLCBzdHJpa2luZyBhdCBJcmFuaWFuIGJhc2VzLCB3ZWFwb25zIGRlcG90cyBhbmQgcm9ja2V0IGxhdW5jaGVycyBhY3Jvc3MgU3lyaWEsIGFuZCBraWxsaW5nIElyYW5pYW4gdHJvb3BzLiBJc3JhZWwgYWNjdXNlcyBUZWhyYW4gb2Ygc2Vla2luZyB0byBlc3RhYmxpc2ggYSBmb290aG9sZCBvbiBpdHMgZG9vcnN0ZXAsIHNvbWV0aGluZyBpdCBoYXMgdm93ZWQgbmV2ZXIgdG8gYWxsb3cuPC9wPgo8cD5SZWZsZWN0aW5nIHRoZSBzY29wZSBvZiB0aGUgcHJlLWRhd24gYXR0YWNrLCBSdXNzaWEmIzgyMTc7cyBtaWxpdGFyeSBzYWlkIDI4IElzcmFlbGkgamV0cyB3ZXJlIGludm9sdmVkLCBzdHJpa2luZyBJcmFuaWFuIGFuZCBnb3Zlcm5tZW50IHNpdGVzIGluIFN5cmlhIHdpdGggNzAgbWlzc2lsZXMuIEl0IHNhaWQgaGFsZiB0aGUgbWlzc2lsZXMgd2VyZSBzaG90IGRvd24uPC9wPgo8cD5TcGVha2luZyBhdCB0aGUgSGVyemxpeWEgQ29uZmVyZW5jZSwgYW4gYW5udWFsIHNlY3VyaXR5IGdhdGhlcmluZyBub3J0aCBvZiBUZWwgQXZpdiwgTGllYmVybWFuIHNhaWQgSXNyYWVsIHdvdWxkIHJlc3BvbmQgZmllcmNlbHkgdG8gYW55IGZ1cnRoZXIgSXJhbmlhbiBhY3Rpb25zLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlIHdpbGwgbm90IGxldCBJcmFuIHR1cm4gU3lyaWEgaW50byBhIGZvcndhcmQgYmFzZSBhZ2FpbnN0IElzcmFlbCwmIzgyMjE7IHRoZSBJc3JhZWxpIGRlZmVuc2UgbWluaXN0ZXIgc2FpZC4gJiM4MjIwO0lmIHdlIGdldCByYWluLCB0aGV5JiM4MjE3O2xsIGdldCBhIGZsb29kLiBJIGhvcGUgdGhhdCB3ZSBlbmRlZCB0aGlzIGNoYXB0ZXIgYW5kIHRoYXQgZXZlcnlvbmUgdW5kZXJzdG9vZC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5JbiBhIHN0YXRlbWVudCBpc3N1ZWQgYXMgSXNyYWVsJiM4MjE3O3Mgc2VjdXJpdHkgY2FiaW5ldCBtZXQsIElzcmFlbGkgUHJpbWUgTWluaXN0ZXIgQmVuamFtaW4gTmV0YW55YWh1IHNhaWQgdGhlIHN0cmlrZSBzZW50IGEgJiM4MjIwO2NsZWFyIG1lc3NhZ2UmIzgyMjE7IHRoYXQgJiM4MjIwO3dob2V2ZXIgYXR0YWNrcyB1cyAmIzgyMTI7IHdlIHdpbGwgYXR0YWNrIHRoZW0gc2V2ZW5mb2xkIGFuZCB3aG9ldmVyIHByZXBhcmVzIHRvIGF0dGFjayB1cyAmIzgyMTI7IHdlIHdpbGwgYWN0IGFnYWluc3QgdGhlbSBmaXJzdC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5JcmFuaWFuIHN0YXRlIHRlbGV2aXNpb24gYW5ub3VuY2VkIHRoZSBJc3JhZWxpIHN0cmlrZXMsIHNvdXJjaW5nIHRoZSBpbmZvcm1hdGlvbiB0byBTeXJpYSYjODIxNztzIHN0YXRlLXJ1biBTQU5BIG5ld3MgYWdlbmN5LCBhbmQgZGVzY3JpYmVkIHRoZSBJc3JhZWxpIGF0dGFjayBhcyAmIzgyMjA7dW5wcmVjZWRlbnRlZC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5Jc3JhZWwgY2FwdHVyZWQgdGhlIEdvbGFuIEhlaWdodHMgaW4gdGhlIDE5Njcgd2FyIGFuZCBhbm5leGVkIGl0IGluIDE5ODEuIEluIDE5NzQsIElzcmFlbCBhbmQgU3lyaWEgcmVhY2hlZCBhIGNlYXNlLWZpcmUgYW5kIGEgZGlzZW5nYWdlbWVudCBkZWFsIHRoYXQgZnJvemUgdGhlIGNvbmZsaWN0IGxpbmVzIHdpdGggdGhlIHBsYXRlYXUgaW4gSXNyYWVsaSBoYW5kcy48L3A+CjxwPkRhbWFzY3VzIHNob29rIHdpdGggc291bmRzIG9mIGV4cGxvc2lvbnMganVzdCBiZWZvcmUgZGF3biwgYW5kIGZpcmluZyBieSBTeXJpYW4gYWlyIGRlZmVuc2VzIG92ZXIgdGhlIGNpdHkgd2FzIGhlYXJkIGZvciBtb3JlIHRoYW4gZml2ZSBob3Vycy48L3A+CjxwPlJ1c3NpYW4gRm9yZWlnbiBNaW5pc3RlciBTZXJnZXkgTGF2cm92IHNhaWQgTW9zY293IHNlZXMgVGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBzdHJpa2VzIGFzIGEgJiM4MjIwO3ZlcnkgYWxhcm1pbmcgZGV2ZWxvcG1lbnQuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+SGUgbm90ZWQgdGhhdCBpbiBjb250YWN0cyB3aXRoIHRoZSBsZWFkZXJzaGlwIG9mIGJvdGggY291bnRyaWVzLCBpbmNsdWRpbmcgYSBtZWV0aW5nIFdlZG5lc2RheSBiZXR3ZWVuIE5ldGFueWFodSBhbmQgUnVzc2lhbiBQcmVzaWRlbnQgVmxhZGltaXIgUHV0aW4gaW4gTW9zY293LCAmIzgyMjA7d2UgdW5kZXJsaW5lZCB0aGUgbmVjZXNzaXR5IG9mIGF2b2lkaW5nIGFueSBhY3Rpb25zIHRoYXQgbWlnaHQgYmUgbXV0dWFsbHkgcHJvdm9jYXRpdmUuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+UnVzc2lhIHNlbnQgZm9yY2VzIHRvIFN5cmlhIHRvIGJhY2sgUHJlc2lkZW50IEJhc2hhciBBc3NhZCBpbiAyMDE1LiBCdXQgSXNyYWVsIGFuZCBSdXNzaWEgaGF2ZSBtYWludGFpbmVkIGNsb3NlIGNvbW11bmljYXRpb25zIHRvIHByZXZlbnQgdGhlaXIgYWlyIGZvcmNlcyBmcm9tIGNvbWluZyBpbnRvIGNvbmZsaWN0LiBUaGUgcGFuLUFyYWIgQWwgSGF5YXQgbmV3c3BhcGVyIHJlcG9ydGVkIFRodXJzZGF5IHRoYXQgUnVzc2lhIGFuZCBJc3JhZWwgd2VyZSBkZXZlbG9waW5nIGFuIGFncmVlbWVudCB0byBrZWVwIElyYW4gb3V0IG9mIHNvdXRoZXJuIFN5cmlhIGFuZCBhbGxvdyBTeXJpYW4gZ292ZXJubWVudCBmb3JjZXMgdG8gcmV0YWtlIHRoZSByZWdpb24uPC9wPgo8cD5Jc3JhZWwgc2FpZCBlYXJseSBUaHVyc2RheSB0aGF0IElyYW4mIzgyMTc7cyBRdWRzIEZvcmNlIGZpcmVkIDIwIHJvY2tldHMgYXQgSXNyYWVsaSBmcm9udC1saW5lIG1pbGl0YXJ5IHBvc2l0aW9ucyBpbiB0aGUgR29sYW4gSGVpZ2h0cy4gTHQuIENvbC4gSm9uYXRoYW4gQ29ucmljdXMsIGEgbWlsaXRhcnkgc3Bva2VzbWFuLCBzYWlkIGZvdXIgb2YgdGhlIHJvY2tldHMgd2VyZSBpbnRlcmNlcHRlZCwgd2hpbGUgdGhlIG90aGVycyBmZWxsIHNob3J0IG9mIHRoZWlyIHRhcmdldHMuIFRoZSBpbmNvbWluZyBhdHRhY2sgc2V0IG9mZiBhaXIgcmFpZCBzaXJlbnMgaW4gdGhlIEdvbGFuLjwvcD4KPHA+Q29ucmljdXMgc2FpZCBJc3JhZWwgd2FzIG5vdCBsb29raW5nIHRvIGVzY2FsYXRlIHRoZSBzaXR1YXRpb24gYnV0IHRoYXQgdHJvb3BzIHdpbGwgY29udGludWUgdG8gYmUgb24gJiM4MjIwO3ZlcnkgaGlnaCBhbGVydC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD4mIzgyMjA7U2hvdWxkIHRoZXJlIGJlIGFub3RoZXIgSXJhbmlhbiBhdHRhY2ssIHdlIHdpbGwgYmUgcHJlcGFyZWQgZm9yIGl0LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+CjxwPlRoZSB0d28gc2lkZXMgaGF2ZSBiZWVuIG9uIGEgY29sbGlzaW9uIGNvdXJzZSBmb3IgbW9udGhzLjwvcD4KPHA+SW4gRmVicnVhcnksIElzcmFlbCBzaG90IGRvd24gd2hhdCBpdCBzYWlkIHdhcyBhbiBhcm1lZCBJcmFuaWFuIGRyb25lIHRoYXQgZW50ZXJlZCBJc3JhZWxpIGFpcnNwYWNlLiBJc3JhZWwgcmVzcG9uZGVkIGJ5IGF0dGFja2luZyBhbnRpLWFpcmNyYWZ0IHBvc2l0aW9ucyBpbiBTeXJpYSwgYW5kIGFuIElzcmFlbGkgd2FycGxhbmUgd2FzIHNob3QgZG93biBkdXJpbmcgdGhlIGJhdHRsZS48L3A+CjxwPkVhcmxpZXIgdGhpcyB3ZWVrLCBTeXJpYW4gc3RhdGUgbWVkaWEgc2FpZCBJc3JhZWwgc3RydWNrIGEgbWlsaXRhcnkgb3V0cG9zdCBuZWFyIERhbWFzY3VzLiBUaGUgT2JzZXJ2YXRvcnkgc2FpZCB0aGUgbWlzc2lsZXMgdGFyZ2V0ZWQgZGVwb3RzIGFuZCByb2NrZXQgbGF1bmNoZXJzIHRoYXQgbGlrZWx5IGJlbG9uZ2VkIHRvIElyYW4mIzgyMTc7cyBlbGl0ZSBSZXZvbHV0aW9uYXJ5IEd1YXJkLCBraWxsaW5nIGF0IGxlYXN0IDE1IHBlb3BsZSwgaW5jbHVkaW5nIGVpZ2h0IElyYW5pYW5zLjwvcD4KPHA+TGFzdCBtb250aCwgYW4gYXR0YWNrIG9uIFN5cmlhJiM4MjE3O3MgVDQgYWlyIGJhc2UgaW4gdGhlIGNlbnRyYWwgSG9tcyBwcm92aW5jZSBraWxsZWQgc2V2ZW4gSXJhbmlhbiBtaWxpdGFyeSBwZXJzb25uZWwuPC9wPgo=