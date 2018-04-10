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Israel says slain Gaza journalist was Hamas militant
Published: April 10, 2018 - 3:21 PM
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Ian Deitch
Associated Press
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