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Legend of Loch Ness Monster will be tested with DNA samples
Published: May 23, 2018 - 4:25 PM
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By Nick Perry
Associated Press
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