Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Man firing into Toronto cafes shoots 14 people, killing 1
Published: July 23, 2018 - 7:26 AM
Full Screen Linked Image

By Rob Gillies

Associated Press

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Medina County inmate back in custody after jumping from ambulance to escape Today July 23rd, 2018 8:35 AM
Man firing into Toronto cafes shoots 14 people, killing 1 Updated July 23rd, 2018 7:26 AM
Toronto police say 9 people shot, shooter dead July 22nd, 2018 11:55 PM
World news briefs: Tens of thousands of LGBT advocates protest in Israel July 22nd, 2018 10:42 PM

THE LATEST

Medina County inmate back in custody after jumping from ambulance to escape Today July 23rd, 2018 8:30 AM
Man firing into Toronto cafes shoots 14 people, killing 1 Updated July 23rd, 2018 7:26 AM
Good News, July 23: Black Women’s Leadership gives scholarships July 22nd, 2018 10:07 PM
Regional news briefs, July 23: Free classes for residents with library cards July 22nd, 2018 9:20 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal