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Man saved from quake-flattened mosque in Indonesia
Published: August 7, 2018 - 5:29 PM

By Niniek Karmini And Todd Pitman

Associated Press

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