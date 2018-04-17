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Man with 3 faces: Frenchman gets 2nd face transplant
Published: April 17, 2018 - 2:17 PM
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By Maria Cheng
Associated Press
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