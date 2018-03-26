Mexico official: Iowa family died from water heater gas leak

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5NRVhJQ08gQ0lUWTogQSBwcm9zZWN1dG9yIGluIE1leGljbyBzYXlzIGEgZ2FzIGxlYWsgaW4gYSB3YXRlciBoZWF0ZXIgaXMgc3VzcGVjdGVkIGluIHRoZSBkZWF0aCBvZiBhbiBJb3dhIGNvdXBsZSBhbmQgdGhlaXIgdHdvIGNoaWxkcmVuIGxhc3Qgd2Vlay48L3A+CjxwPlRoZSBoZWFkIHByb3NlY3V0b3Igb2YgdGhlIENhcmliYmVhbiBjb2FzdCBzdGF0ZSBvZiBRdWludGFuYSBSb28gdG9sZCBsb2NhbCBtZWRpYSBNb25kYXkgdGhhdCB0aGUgd2F0ZXIgaGVhdGVyICYjODIyMDt3YXMgbGVha2luZyBnYXMsIG1heWJlIGZyb20gdXNlIG9yIGxhY2sgb2YgbWFpbnRlbmFuY2UuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+TWlndWVsIEFuZ2VsIFBlY2ggdG9sZCB0aGUgUmFkaW8gRm9ybXVsYSBzdGF0aW9uIHRoYXQgJiM4MjIwO2EgaGlnaCBsZXZlbCYjODIyMTsgb2YgZ2FzIHdhcyBmb3VuZCBpbiB0aGUgcmVudGVkIGNvbmRvIHdoZXJlIHRoZSBjb3VwbGUgd2FzIHN0YXlpbmcuPC9wPgo8cD5BdXRvcHNpZXMgaW5kaWNhdGUgdGhlIGZhbWlseSBkaWVkIGZyb20gaW5oYWxpbmcgdG94aWMgZ2FzIGluIHRoZSByZXNvcnQgb2YgVHVsdW0sIGJ1dCB0aGUgc291cmNlIGhhZG4mIzgyMTc7dCBiZWVuIGRldGVybWluZWQuPC9wPgo8cD5Jb3dhIG9mZmljaWFscyBpZGVudGlmaWVkIHRoZSBmYW1pbHkgYXMgS2V2aW4gU2hhcnAsIDQxOyBoaXMgd2lmZSwgQW15IFNoYXJwLCAzOCwgYW5kIHRoZWlyIGNoaWxkcmVuIFN0ZXJsaW5nLCAxMiwgYW5kIEFkcmlhbm5hLCA3LiBUaGV5IHdlcmUgZnJvbSBDcmVzdG9uLCBJb3dhLjwvcD4K