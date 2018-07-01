Mexico’s Lopez Obrador on brink of historic presidential win

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Published: July 1, 2018 - 10:42 PM | Updated: July 1, 2018 - 11:18 PM
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By Christopher Sherman and Mark Stevenson

Associated Press

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