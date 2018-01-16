Pope meets with abuse survivors, weeps with them in Chile

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Pope Francis greets inmates at the San Joaquin women's prison in Santiago, Chile, Tuesday. (AP Photo/Alessandra Tarantino, Pool)
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By Peter Prengaman and Nicole Winfield
Associated Press
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