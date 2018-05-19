Prince Harry, Meghan Markle wed in Windsor as millions watch

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In this frame from video, Britain's Prince Harry and Meghan Markle stand during their wedding ceremony at St. George's Chapel in Windsor Castle in Windsor, near London, England, Saturday, May 19, 2018. (UK Pool/Sky News via AP)
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Britain's Prince Harry pulls back the veil of Meghan Markle watched by Archbishop of Canterbury Justin Welby during their wedding at St. George's Chapel in Windsor Castle in Windsor, near London, England, Saturday, May 19, 2018. (Owen Humphreys/pool photo via AP)
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In this frame from video, Meghan Markle listens during her wedding ceremony with Britain's Prince Harry at St. George's Chapel in Windsor Castle in Windsor, near London, England, Saturday, May 19, 2018. (UK Pool/Sky News via AP)
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Serena Williams and her husband Alexis Ohanian arrive for the wedding ceremony of Prince Harry and Meghan Markle at St. George's Chapel in Windsor Castle in Windsor, near London, England, Saturday, May 19, 2018. (Odd Anderson/pool photo via AP)
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Idris Elba, right, and Sabrina Dhowre followed by Oprah Winfrey, forth right, arrive for the wedding ceremony of Prince Harry and Meghan Markle at St. George's Chapel in Windsor Castle in Windsor, near London, England, Saturday, May 19, 2018. (Chris Radburn/pool photo via AP)
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Britain's Prince Harry and Meghan Markle hold hands during their wedding ceremony oin St. George's Chapel in Windsor Castle in Windsor, near London, England, Saturday, May 19, 2018. (Dominic Lipinski/pool photo via AP)
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From left, George Clooney, Amal Clooney, Silver Tree, Abraham Levy, Celine Khavarani, Markus Anderson, Janina Gavankar, and Jill Smoller are seated prior to the start of the wedding ceremony of Prince Harry and Meghan Markle at St. George's Chapel in Windsor Castle in Windsor, near London, England, Saturday, May 19, 2018. (Dominic Lipinski/pool photo via AP)
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Britain's Prince Harry walks with his best man, Prince William, the Duke of Cambridge, as they arrive for the wedding ceremony of Prince Harry and Meghan Markle at St. George's Chapel in Windsor Castle in Windsor, near London, England, Saturday, May 19, 2018. (Ben Birchhall/pool photo via AP)
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Meghan Markle arrives for the wedding ceremony at St. George's Chapel in Windsor Castle in Windsor, near London, England, Saturday, May 19, 2018. (Chris Radburn/pool photo via AP)
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Britain's Prince Harry places the ring on Meghan Markle during their wedding ceremony at St. George's Chapel in Windsor Castle in Windsor, near London, England, Saturday, May 19, 2018. (Jonathan Brady/pool photo via AP)
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Joss Stone, right, arrives for the wedding ceremony of Prince Harry and Meghan Markle at St. George's Chapel in Windsor Castle in Windsor, near London, England, Saturday, May 19, 2018. (Ian West/pool photo via AP)
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Britain's Prince Harry places the ring on Meghan Markle during their wedding ceremony at St. George's Chapel in Windsor Castle in Windsor, near London, England, Saturday, May 19, 2018. (Jonathan Brady/pool photo via AP)
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Britain's Prince George, left, Princess Charlotte, third left, Kate, the Duchess of Cambridge, background fourth left and Jessica Mulroney foreground arrive with the bridesmaids and page boys for the wedding ceremony of Prince Harry and Meghan Markle at St. George's Chapel in Windsor Castle in Windsor, near London, England, Saturday, May 19, 2018. (Jane Barlow/pool photo via AP)
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Prince Harry and Meghan Markle during their wedding service at St. George's Chapel in Windsor Castle in Windsor, near London, England, Saturday, May 19, 2018. (Jonathan Brady/pool photo via AP)
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In this frame from video, Britain's Prince Harry and Meghan Markle kiss after their wedding ceremony at St. George's Chapel in Windsor Castle in Windsor, near London, England, Saturday, May 19, 2018. (UK Pool via AP)
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The motorcade with Meghan Markle arrives for the wedding ceremony of Prince Harry and Meghan Markle at St. George's Chapel in Windsor Castle in Windsor, near London, England, Saturday, May 19, 2018. (AP Photo/Emilio Morenatti)
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Well-wishers with Union Flags stand at the barriers on the Long Walk leading to Windsor Castle aheadof the wedding ceremony of Prince Harry and Meghan Markle at St. George's Chapel in Windsor Castle in Windsor, near London, England, Saturday, May 19, 2018. (Oli Scarff/pool photo via AP)
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Meghan Markle walks down the aisle as she arrives for the wedding ceremony to Prince Harry at St. George's Chapel in Windsor Castle in Windsor, near London, England, Saturday, May 19, 2018. (Danny Lawson/pool photo via AP)
Gregory Katz, Danica Kirka And Jill Lawless
Associated Press
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