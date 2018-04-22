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Q&A: How strong is the Islamic State group in Afghanistan?
Published: April 22, 2018 - 6:29 PM
By Rahim Faiez and Kathy Gannon
Associated Press
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