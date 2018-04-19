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Raul Castro retires as Cuban president, outlines future
Published: April 19, 2018 - 5:31 PM | Updated: April 19, 2018 - 7:30 PM
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By Michael Weissenstein and Andrea Rodriguez
Associated Press
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