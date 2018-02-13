Reports: Police recommend indictments of Prime Minister Benjamin Netanyahu

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5KRVJVU0FMRU06IElzcmFlbGkgbWVkaWEgYXJlIHJlcG9ydGluZyB0aGF0IHBvbGljZSBoYXZlIHJlY29tbWVuZGVkIGluZGljdGluZyBQcmltZSBNaW5pc3RlciBCZW5qYW1pbiBOZXRhbnlhaHUgaW4gYSBwYWlyIG9mIGNvcnJ1cHRpb24gY2FzZXMuPC9wPgo8cD5UaGUgcmVwb3J0ZWQgcmVjb21tZW5kYXRpb25zIFR1ZXNkYXkgbmlnaHQgZG8gbm90IGltbWVkaWF0ZWx5IHRocmVhdGVuIE5ldGFueWFodSwgYnV0IHRoZXkgYXJlIGRlZXBseSBlbWJhcnJhc3NpbmcgYW5kIGNvdWxkIGZ1ZWwgY2FsbHMgZm9yIGhpbSB0byBzdGVwIGFzaWRlLjwvcD4KPHA+Rm9yIG1vbnRocywgcG9saWNlIGhhdmUgYmVlbiBpbnZlc3RpZ2F0aW5nIHR3byBjYXNlcy4gSW4gb25lIHByb2JlLCBOZXRhbnlhaHUgcmVwb3J0ZWRseSByZWNlaXZlZCBvdmVyICQxMDAsMDAwIGluIGdpZnRzIGZyb20gSG9sbHl3b29kIG1vZ3VsIEFybm9uIE1pbGNoYW4gYW5kIG90aGVyIHdlYWx0aHkgc3VwcG9ydGVycy48L3A+CjxwPlRoZSBvdGhlciBpcyBvdmVyIHNlY3JldCB0YWxrcyB3aXRoIHRoZSBwdWJsaXNoZXIgb2YgYSBtYWpvciBJc3JhZWxpIG5ld3NwYXBlciBpbiB3aGljaCBOZXRhbnlhaHUgYWxsZWdlZGx5IHJlcXVlc3RlZCBwb3NpdGl2ZSBjb3ZlcmFnZSBpbiBleGNoYW5nZSBmb3IgcmVpbmluZyBpbiBhIGZyZWUgcHJvLU5ldGFueWFodSBkYWlseS48L3A+CjxwPkNoYW5uZWxzIDEwIGFuZCAyIFRWIGFuZCB0aGUgSmVydXNhbGVtIFBvc3QgYW5kIEhhYXJldHogbmV3c3BhcGVycyByZXBvcnRlZCBwb2xpY2UgcmVjb21tZW5kZWQgaW5kaWN0bWVudHMgaW4gYm90aCBjYXNlcy4gVGhlIGF0dG9ybmV5IGdlbmVyYWwgd2lsbCBub3cgcmV2aWV3IHRoZWlyIGNvbmNsdXNpb25zIGFuZCBkZWNpZGUgd2hldGhlciB0byBmaWxlIGNoYXJnZXMuPC9wPgo8cD5OZXRhbnlhaHUgaGFzIGRlbmllZCB3cm9uZ2RvaW5nLjwvcD4K