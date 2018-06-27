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Rescuers face scrutiny as 234 migrants reach safe haven
Published: June 27, 2018 - 8:40 PM
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By Colleen Barry and Stephen Calleja

Associated Press

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