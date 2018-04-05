Russia protests to U.N. on being blamed for ex-spy poisoning

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This image of the daughter of former Russian Spy Sergei Skripal, Yulia Skripal taken from Yulia Skipal's Facebook account on Tuesday. British health officials say the daughter of a Russian ex-spy has responded well to treatment and is no longer in critical condition after a nerve-agent attack, it was reported on Thursday. (Yulia Skripal/Facebook via AP)
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Russian ambassador to the UK Alexander Yakovenko speaks about the recent Salisbury poisoning incident, during a news conference at the Russian Embassy in London, Thursday. Britain has blamed Russia for the March 4 nerve agent attack on former double agent Sergei Skripal and his daughter Yulia in Salisbury, England. (Yui Mok/PA via AP)
By Danica Kirka
and Edith M. Lederer
Associated Press
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