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Scientists harvest 1st vegetables in Antarctic greenhouse
Published: April 5, 2018 - 3:39 PM
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Associated Press
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