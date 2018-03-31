Sierra Leone votes in delayed runoff presidential election

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5GUkVFVE9XTiwgU2llcnJhIExlb25lOiBWb3RpbmcgYXBwZWFyZWQgdG8gYmUgcGVhY2VmdWwgb24gU2F0dXJkYXkgaW4gU2llcnJhIExlb25lJiM4MjE3O3MgcnVub2ZmIHByZXNpZGVudGlhbCBlbGVjdGlvbiwgd2hpY2ggaGFkIGJlZW4gZGVsYXllZCBieSBhIGZldyBkYXlzIGFmdGVyIGEgY291cnQgY2hhbGxlbmdlIG9mIHRoZSBmaXJzdCByb3VuZC48L3A+CjxwPlR1cm5vdXQgaW4gdGhlIFdlc3QgQWZyaWNhbiBuYXRpb24gd2FzIGxvd2VyIHRoYW4gaW4gdGhlIGZpcnN0IHJvdW5kIG9uIE1hcmNoIDcuIFNlY3VyaXR5IHdhcyB0aWdodCBhbmQgbWFueSBzdHJlZXRzIHdlcmUgcXVpZXQgZm9yIHRoZSBob2xpZGF5IHdlZWtlbmQuPC9wPgo8cD5UaGUgd2lubmVyIG9mIHRoZSBydW5vZmYgd2lsbCBiZSB0YXNrZWQgd2l0aCBoZWxwaW5nIFNpZXJyYSBMZW9uZSBjb250aW51ZSB0byByZWJ1aWxkIGFmdGVyIHRoZSBkZXZhc3RhdGluZyAyMDE0LTIwMTYgRWJvbGEgZXBpZGVtaWMgYXMgd2VsbCBhcyBhIGRlYWRseSBtdWRzbGlkZSBpbiBBdWd1c3QgdGhhdCBjbGFpbWVkIHNvbWUgMSwwMDAgbGl2ZXMgaW4gdGhlIGNhcGl0YWwsIEZyZWV0b3duLjwvcD4KPHA+VGhlIHJ1bm9mZiB2b3RlIGhhZCBiZWVuIHNldCBmb3IgVHVlc2RheSBidXQgd2FzIGRlbGF5ZWQgYWZ0ZXIgYSBydWxpbmcgcGFydHkgbWVtYmVyIGZpbGVkIGEgY291cnQgY2hhbGxlbmdlIGFsbGVnaW5nIGlycmVndWxhcml0aWVzIGluIHRoZSBmaXJzdCByb3VuZCBhbmQgYSB0ZW1wb3JhcnkgaW5qdW5jdGlvbiB3YXMgaXNzdWVkLCBzdGFsbGluZyBwcmVwYXJhdGlvbnMuIFRoZSBoaWdoIGNvdXJ0IGxpZnRlZCB0aGUgaW5qdW5jdGlvbiBlYXJseSB0aGlzIHdlZWsgYW5kIHRoZSBlbGVjdGlvbiBjb21taXNzaW9uIGFza2VkIGZvciBhIGZldyBtb3JlIGRheXMgdG8gcHJlcGFyZS48L3A+CjxwPlRoZSBvcHBvc2l0aW9uIFNpZXJyYSBMZW9uZSBQZW9wbGVzIFBhcnR5LCB3aGljaCB0b29rIDQzLjMgcGVyY2VudCB0byB0aGUgcnVsaW5nIEFsbCBQZW9wbGVzIENvbmdyZXNzIHBhcnR5JiM4MjE3O3MgNDIuNyBpbiB0aGUgZmlyc3Qgcm91bmQsIGhhcyBub3QgaGVsZCB0aGUgcHJlc2lkZW5jeSBzaW5jZSAyMDA3LjwvcD4KPHA+VGhlIG9wcG9zaXRpb24gY2FsbGVkIHRoZSBjb3VydCBjaGFsbGVuZ2UgYSBkZWxheWluZyB0YWN0aWMgYW5kIGl0cyBjYW5kaWRhdGUgSnVsaXVzIE1hYWRhIEJpbywgYSBmb3JtZXIgbWlsaXRhcnkgbGVhZGVyLCBhY2N1c2VkIFByZXNpZGVudCBFcm5lc3QgQmFpIEtvcm9tYSBhbmQgdGhlIHJ1bGluZyBwYXJ0eSBvZiAmIzgyMjA7cHVzaGluZyB1cyB0byB0aGUgcG9pbnQgb2YgY2hhb3MgaW4gdGhlIGNvdW50cnkuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+S29yb21hIGhhcyBzZXJ2ZWQgdHdvIHRlcm1zIGFuZCBpcyBiYXJyZWQgYnkgdGhlIGNvbnN0aXR1dGlvbiBmcm9tIHJ1bm5pbmcgYWdhaW4uPC9wPgo8cD5CaW8sIHdobyBpcyBtYWtpbmcgaGlzIHNlY29uZCBiaWQgZm9yIHRoZSBwcmVzaWRlbmN5IGFmdGVyIGxvc2luZyBpbiAyMDEyLCBzdGFuZHMgdG8gcGljayB1cCB2b3RlcyBmcm9tIHRoZSAxNCBjYW5kaWRhdGVzIGVsaW1pbmF0ZWQgaW4gdGhlIGZpcnN0IHJvdW5kLjwvcD4KPHA+VGhlIGVsZWN0aW9uIGlzIHRoZSBmb3VydGggc2luY2UgU2llcnJhIExlb25lJiM4MjE3O3MgYnJ1dGFsIGNpdmlsIHdhciBlbmRlZCBpbiAyMDAyLCBhbmQgdGhlIHByZXZpb3VzIHZvdGUgaW4gMjAxMiB3YXMgbGFyZ2VseSBwZWFjZWZ1bC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtXZSBkbyBub3QgbmVlZCBhbnkgdmlvbGVuY2Ugb3IgY29uZnVzaW9uLCYjODIyMTsgc2FpZCBvbmUgdm90ZXIsIFRlbm5laCBLYW1hcmEuICYjODIyMDtBbGwgd2UgbmVlZCBpcyB0byBpbXByb3ZlIHRoaW5ncyBmb3Igb3VyIG5hdGlvbiBzbyB0aGF0IHdlIHdpbGwgYmUgcHJvdWQgYXMgY2l0aXplbnMgb2YgdGhpcywgb3VyIGNvdW50cnkuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5Gb2xsb3cgQWZyaWNhIG5ld3MgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BUCYjODIxMjtBZnJpY2EiIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FQJiM4MjEyO0FmcmljYTwvYT48L3A+Cg==