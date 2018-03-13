The Latest: Germany ’very concerned’ by spy poisoning

Published: March 13, 2018 - 10:57 AM
-
1/5
-
2/5
-
3/5
-
4/5
-
5/5
Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5MT05ET046IFRoZSBMYXRlc3Qgb24gdGhlIHBvaXNvbmluZyBvZiBhIGZvcm1lciBSdXNzaWFuIHNweSBpbiBCcml0YWluIChhbGwgdGltZXMgbG9jYWwpOjwvcD4KPHA+MjoxNSBwLm0uPC9wPgo8cD5HZXJtYW55JiM4MjE3O3MgZm9yZWlnbiBtaW5pc3RlciBzYXlzIEJlcmxpbiBpcyAmIzgyMjA7dmVyeSBjb25jZXJuZWQmIzgyMjE7IGFib3V0IHRoZSBwb2lzb25pbmcgb2YgdGhlIHBvaXNvbmluZyBvZiBhIGZvcm1lciBSdXNzaWFuIHNweSBhbmQgaGlzIGRhdWdodGVyIGluIEVuZ2xhbmQgYW5kIGlzIHZvaWNpbmcgc29saWRhcml0eSB3aXRoIEJyaXRhaW4uPC9wPgo8cD5TaWdtYXIgR2FicmllbCBzYWlkIGluIGEgc3RhdGVtZW50IHRoYXQgaGUgc3Bva2UgYnkgcGhvbmUgVHVlc2RheSB3aXRoIEJyaXRpc2ggRm9yZWlnbiBTZWNyZXRhcnkgQm9yaXMgSm9obnNvbi4gSGUgc2FpZCB0aGF0ICYjODIyMDt3ZSBjb25kZW1uIHRoaXMgYXR0YWNrIHdpdGggYSBiYW5uZWQgY2hlbWljYWwgd2VhcG9uIGluIHRoZSBzdHJvbmdlc3QgdGVybXMuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+R2FicmllbCBzYWlkIHRoYXQgdGhlIHBlcnBldHJhdG9ycyBtdXN0IGJlIGJyb3VnaHQgdG8ganVzdGljZSBhbmQgYWRkZWQ6ICYjODIyMDtJZiBpdCBpcyBjb25maXJtZWQgdGhhdCBSdXNzaWEgaXMgYmVoaW5kIHRoaXMsIHRoYXQgd291bGQgYmUgYSB2ZXJ5IHNlcmlvdXMgbWF0dGVyLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkdhYnJpZWwgaXMgdG8gYmUgcmVwbGFjZWQgYXMgZm9yZWlnbiBtaW5pc3RlciBieSBIZWlrbyBNYWFzLCB3aG8gaXMgYSBtZW1iZXIgb2YgdGhlIHNhbWUgcGFydHksIHdoZW4gR2VybWFuIENoYW5jZWxsb3IgQW5nZWxhIE1lcmtlbCYjODIxNztzIG5ldyBnb3Zlcm5tZW50IHRha2VzIG9mZmljZSBvbiBXZWRuZXNkYXkuPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPjE6NDUgcC5tLjwvcD4KPHA+VS5TLiBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wIGhhcyBzYWlkICYjODIyMDtpdCBzb3VuZHMmIzgyMjE7IGxpa2UgUnVzc2lhIHdhcyByZXNwb25zaWJsZSBmb3IgdGhlIHBvaXNvbmluZyBvZiBhbiBleC1zcHkgYW5kIGhpcyBkYXVnaHRlciBpbiBFbmdsYW5kLjwvcD4KPHA+VHJ1bXAgdG9sZCByZXBvcnRlcnMgaGUgd2lsbCBkaXNjdXNzIHRoZSBhdHRhY2sgb24gU2VyZ2VpIFNrcmlwYWwgYW5kIGhpcyBkYXVnaHRlciBZdWxpYSBpbiBzb3V0aGVybiBFbmdsYW5kIHdpdGggQnJpdGlzaCBQcmltZSBNaW5pc3RlciBUaGVyZXNhIE1heSBvbiBUdWVzZGF5LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0l0IHNvdW5kcyB0byBtZSB0aGF0IHRoZXkgYmVsaWV2ZSBpdCB3YXMgUnVzc2lhIGFuZCBJIHdvdWxkIGNlcnRhaW5seSB0YWtlIHRoYXQgZmluZGluZyBhcyBmYWN0LCYjODIyMTsgVHJ1bXAgc2FpZC4gSGUgYWRkZWQgdGhlIFUuUy4gd2lsbCBjb25kZW1uIFJ1c3NpYSBpZiBpdCBhZ3JlZXMgd2l0aCBCcml0YWluJiM4MjE3O3MgZmluZGluZ3MuPC9wPgo8cD5IaXMgY29tbWVudHMgY2FtZSBhZnRlciBNYXkgdG9sZCBQYXJsaWFtZW50IGl0IGlzICYjODIyMDtoaWdobHkgbGlrZWx5JiM4MjIxOyBSdXNzaWEgd2FzIHRvIGJsYW1lIGZvciB0aGUgYXR0YWNrLjwvcD4KPHA+QnJpdGlzaCBwb2xpY2UgYW5kIGludGVsbGlnZW5jZSByZXBvcnRzIHNheSB0aGF0IHRoZSBTa3JpcGFscyB3ZXJlIHBvaXNvbmVkIGJ5IGEgbWlsaXRhcnkgZ3JhZGUgbmVydmUgYWdlbnQgcHJvZHVjZWQgaW4gUnVzc2lhLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD4xMjo0MCBwLm0uPC9wPgo8cD5Ccml0aXNoIHBvbGljZSBoYXZlIGNvcmRvbmVkIG9mZiBhIHBhcmtpbmcgbG90IHRpY2tldGluZyBtYWNoaW5lIGluIHRoZSBzb3V0aHdlc3Rlcm4gY2l0eSBvZiBTYWxpc2J1cnkgYXMgYXV0aG9yaXRpZXMgcmV0cmFjZWQgdGhlIHN0ZXBzIG9mIGEgZm9ybWVyIFJ1c3NpYW4gc3B5IGFuZCBoaXMgZGF1Z2h0ZXIgdGFyZ2V0ZWQgaW4gYSBjaGVtaWNhbCB3ZWFwb25zIGF0dGFjay48L3A+CjxwPlRoZSB0aWNrZXRpbmcgbWFjaGluZSBuZWFyIGEgc2hvcHBpbmcgY2VudGVyIGluIFNhbGlzYnVyeSwgOTAgbWlsZXMgKDE0NSBraWxvbWV0ZXJzKSBzb3V0aHdlc3Qgb2YgTG9uZG9uLCB3YXMgY292ZXJlZCBieSBhIHRlbnQgc2ltaWxhciB0byB0aG9zZSBhdCBvdGhlciBzaXRlcyB3aGVyZSBTZXJnZWkgU2tyaXBhbCBhbmQgaGlzIGRhdWdodGVyIFl1bGlhIHdlcmUgc2VlbiBkdXJpbmcgYSBNYXJjaCA0IGV4Y3Vyc2lvbiBpbnRvIHRoZSBjaXR5LjwvcD4KPHA+QSBiZW5jaCB3aGVyZSB0aGUgcGFpciB3ZXJlIGZvdW5kIGFuZCBtYXJrZXJzIGZvciBTa3JpcGFsJiM4MjE3O3Mgc29uIGFuZCB3aWZlIGluIGEgbmVhcmJ5IGdyYXZleWFyZCBhcmUgYWxzbyBiZW5lYXRoIHRlbnRzLjwvcD4KPHA+QXV0aG9yaXRpZXMgc2F5IHRoZSBwYWlyIHdlcmUgcG9pc29uZWQgd2l0aCBhIG1pbGl0YXJ5LWdyYWRlIG5lcnZlIGFnZW50IGFuZCB0aGF0IFJ1c3NpYSBpcyAmIzgyMjA7aGlnaGx5IGxpa2VseSYjODIyMTsgdG8gYmUgYmVoaW5kIGl0LiBQcmltZSBNaW5pc3RlciBUaGVyZXNhIE1heSBpcyBkZW1hbmRpbmcgYW4gZXhwbGFuYXRpb24uPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPjEyOjI1IHAubS48L3A+CjxwPlRoZSBGcmVuY2ggRm9yZWlnbiBNaW5pc3RyeSBzYXlzIHRoZSBuZXJ2ZSBhZ2VudCBhdHRhY2sgb24gZm9ybWVyIHNweSBTZXJnZWkgU2tyaXBhbCBhbmQgaGlzIGRhdWdodGVyIGluIEJyaXRhaW4gaXMgJiM4MjIwO2EgdG90YWxseSB1bmFjY2VwdGFibGUgYXR0YWNrLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPldpdGhvdXQgbWVudGlvbmluZyBSdXNzaWEsIHRoZSBtaW5pc3RyeSBzYWlkIGluIGEgc3RhdGVtZW50IHRoYXQgRnJhbmNlIHJlcGVhdGVkbHkgZXhwcmVzc2VkICYjODIyMDtpdHMgcmVmdXNhbCBvZiBpbXB1bml0eSBmb3IgdGhvc2Ugd2hvIHVzZSBvciBkZXZlbG9wIHRveGljIGFnZW50cy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5BY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIHN0YXRlbWVudCwgRm9yZWlnbiBNaW5pc3RlciBKZWFuLVl2ZXMgTGUgRHJpYW4gc3Bva2Ugd2l0aCBoaXMgQnJpdGlzaCBjb3VudGVycGFydCwgQm9yaXMgSm9obnNvbiwgdG8gZXhwcmVzcyBGcmFuY2UmIzgyMTc7cyBzb2xpZGFyaXR5IHRvICYjODIyMDthIHRvcCBhbmQgc3RyYXRlZ2ljIGFsbHkuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD4xMjoyMCBwLm0uPC9wPgo8cD5BIHNlbmlvciBFdXJvcGVhbiBVbmlvbiBvZmZpY2lhbCBpcyBjYWxsaW5nIGZvciBhbiBFVS13aWRlIHJlc3BvbnNlIHRvIHRoZSBwb2lzb25pbmcgb2YgYSBmb3JtZXIgc3B5IGFtaWQgcXVlc3Rpb25zIG92ZXIgd2hldGhlciBSdXNzaWEgaXMgdG8gYmxhbWUuPC9wPgo8cD5FdXJvcGVhbiBDb21taXNzaW9uIFZpY2UgUHJlc2lkZW50IEZyYW5zIFRpbW1lcm1hbnMgc2FpZCBUdWVzZGF5IHRoYXQgJiM4MjIwO3dlIGNhbm5vdCBoYXZlIG5lcnZlIGdhcyBiZWluZyB1c2VkIGluIG91ciBzb2NpZXRpZXMuIFRoaXMgc2hvdWxkIGJlIGFkZHJlc3NlZCBieSBhbGwgb2YgdXMuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+SGUgdG9sZCBFVSBsYXdtYWtlcnMgaW4gU3RyYXNib3VyZywgRnJhbmNlLCB0aGF0ICYjODIyMDtpdCBpcyBvZiB0aGUgdXRtb3N0IGltcG9ydGFuY2UgdGhhdCB0aG9zZSB3aG8gYXJlIHJlc3BvbnNpYmxlIGZvciB3aGF0IGhhcyBoYXBwZW5lZCBzZWUgdmVyeSBjbGVhcmx5IHRoYXQgdGhlcmUgaXMgRXVyb3BlYW4gc29saWRhcml0eSwgdW5lcXVpdm9jYWwsIHVud2F2ZXJpbmcgYW5kIHZlcnkgc3Ryb25nLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlRpbW1lcm1hbiYjODIxNztzIGFwcGVhbCBpcyBhIHNob3cgb2Ygc29saWRhcml0eSBhbWlkIHRlbnNlIG5lZ290aWF0aW9ucyBvbiBCcml0YWluJiM4MjE3O3MgZGVwYXJ0dXJlIGZyb20gdGhlIEVVIG5leHQgeWVhci48L3A+CjxwPkV4LXNweSBTZXJnZWkgU2tyaXBhbCBhbmQgaGlzIGRhdWdodGVyIHdlcmUgcG9pc29uZWQgd2l0aCBhIG1pbGl0YXJ5LWdyYWRlIG5lcnZlIGFnZW50IGluIEVuZ2xhbmQgbGFzdCB3ZWVrIGFuZCByZW1haW4gaW4gY3JpdGljYWwgY29uZGl0aW9uLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5Ob29uPC9wPgo8cD5Ccml0aXNoIEhvbWUgU2VjcmV0YXJ5IEFtYmVyIFJ1ZGQgc2F5cyBwb2xpY2UgYW5kIHRoZSBkb21lc3RpYyBzZWN1cml0eSBzZXJ2aWNlIHdpbGwgbG9vayBpbnRvIGEgbnVtYmVyIG9mIGRlYXRocyBpbiBCcml0YWluIHRoYXQgbWF5IGJlIGxpbmtlZCB0byBSdXNzaWEuPC9wPgo8cD5JbiBhIGxldHRlciBtYWRlIHB1YmxpYyBUdWVzZGF5LCBSdWRkIHNheXMgdGhlIGdvdmVybm1lbnQgdGFrZXMgc2VyaW91c2x5IGFsbGVnYXRpb25zIHRoYXQgc29tZSAxNCBkZWF0aHMgbWF5IGhhdmUgc29tZSBsaW5rcyB0byBSdXNzaWEuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SW4gdGhlIHdlZWtzIHRvIGNvbWUsIEkgd2lsbCB3YW50IHRvIHNhdGlzZnkgbXlzZWxmIHRoYXQgdGhlIGFsbGVnYXRpb25zIGFyZSBub3RoaW5nIG1vcmUgdGhhbiB0aGF0LCYjODIyMTsgUnVkZCBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhlIHBvbGljZSBhbmQgTUk1IGFncmVlIGFuZCB3aWxsIGFzc2lzdCBpbiB0aGF0IGVuZGVhdm9yLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkJ1enpGZWVkIE5ld3MgcmVwb3J0ZWQgaW4gMjAxNyB0aGF0IHNvbWUgMTQgZGVhdGhzIGluIEJyaXRhaW4gYW5kIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzIGRhdGluZyBiYWNrIHRvIDIwMDYgbWF5IGhhdmUgYmVlbiBsaW5rZWQgdG8gUnVzc2lhLiBUaGUgY2FzZXMgaW5jbHVkZSBzb21lIHByb21pbmVudCBjcml0aWNzIG9mIFJ1c3NpYW4gUHJlc2lkZW50IFZsYWRpbWlyIFB1dGluIGluY2x1ZGluZyBvbGlnYXJjaCBCb3JpcyBCZXJlem92c2t5IGFuZCB3aGlzdGxlLWJsb3dlciBBbGV4YW5kZXIgUGVyZXBpbGljaG55LjwvcD4KPHA+VGhlIGxpc3QgYWxzbyBpbmNsdWRlcyBmb3JtZXIgc3B5IEFsZXhhbmRlciBMaXR2aW5lbmtvLCBraWxsZWQgYnkgcmFkaW9hY3RpdmUgdGVhIGluIDIwMDYsIGEga2lsbGluZyB0aGF0IEJyaXRpc2ggb2ZmaWNpYWxzIGhhdmUgbGlua2VkIHRvIHRoZSBSdXNzaWFuIGdvdmVybm1lbnQuPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPjExOjUwIGEubS48L3A+CjxwPlRoZSBCcml0aXNoIHJlcHJlc2VudGF0aXZlIHRvIHRoZSB3b3JsZCYjODIxNztzIGNoZW1pY2FsIHdlYXBvbnMgd2F0Y2hkb2cgc2F5cyBpdCBpcyBoaWdobHkgbGlrZWx5IHRoYXQgUnVzc2lhIGlzIGltcGxpY2F0ZWQgaW4gdGhlIG5lcnZlIGFnZW50IGF0dGFjayBvbiBhIGZvcm1lciBzcHkgYW5kIGhpcyBkYXVnaHRlciAmIzgyMjA7YnkgZmFpbHVyZSB0byBjb250cm9sIGl0cyBvd24gbWF0ZXJpYWxzIG9yIGJ5IGRlc2lnbi4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5BbWJhc3NhZG9yIFBldGVyIFdpbHNvbiB0b2xkIHRoZSBFeGVjdXRpdmUgQ291bmNpbCBvZiB0aGUgT3JnYW5pemF0aW9uIGZvciB0aGUgUHJvaGliaXRpb24gb2YgQ2hlbWljYWwgV2VhcG9ucyBvbiBUdWVzZGF5IHRoYXQgJiM4MjIwO0kgZGlkIG5vdCBleHBlY3QgdG8gaGF2ZSB0byBicmllZiB0aGlzIGNvdW5jaWwgb24gdGhlIGZpcnN0IG9mZmVuc2l2ZSB1c2Ugb2YgYSBuZXJ2ZSBhZ2VudCBvZiBhbnkgc29ydCBvbiBFdXJvcGVhbiB0ZXJyaXRvcnkgc2luY2UgV29ybGQgV2FyIElJLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkJyaXRpc2ggUHJpbWUgTWluaXN0ZXIgVGhlcmVzYSBNYXkgc2FpZCBvbiBNb25kYXkgUnVzc2lhbiBleC1zcHkgU2VyZ2VpIFNrcmlwYWwgYW5kIGhpcyBkYXVnaHRlciBoYWQgYmVlbiBwb2lzb25lZCB3aXRoIGEgbWlsaXRhcnktZ3JhZGUgbmVydmUgYWdlbnQgb2YgYSB0eXBlIGRldmVsb3BlZCBpbiB0aGUgU292aWV0IFVuaW9uLjwvcD4KPHA+V2lsc29uIGhhcyBjYWxsZWQgdGhlIGF0dGFjayAmIzgyMjA7bm90IGp1c3QgYSBjcmltZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBTa3JpcGFscy4gSXQgd2FzIGFuIGluZGlzY3JpbWluYXRlIGFuZCByZWNrbGVzcyBhY3QgYWdhaW5zdCB0aGUgVS5LLiwgd2hpY2ggcHV0IHRoZSBsaXZlcyBvZiBpbm5vY2VudCBjaXZpbGlhbnMgYXQgcmlzay4mIzgyMjE7IEhpcyBjb21tZW50cyB0byB0aGUgY2xvc2VkLWRvb3IgbWVldGluZyB3ZXJlIHR3ZWV0ZWQgYnkgaGlzIGRlbGVnYXRpb24uPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPjExOjMwIGEubS48L3A+CjxwPlRoZSBjaGFpcndvbWFuIG9mIHRoZSB1cHBlciBjaGFtYmVyIG9mIHRoZSBSdXNzaWFuIHBhcmxpYW1lbnQgc2F5cyBCcml0YWluIGlzIHRyeWluZyB0byBpbmZsdWVuY2UgdGhpcyB3ZWVrZW5kJiM4MjE3O3MgUnVzc2lhbiBwcmVzaWRlbnRpYWwgZWxlY3Rpb24gYnkgYWNjdXNpbmcgTW9zY293IG9mIHBvaXNvbmluZyBhbiBleC1zcHkuPC9wPgo8cD5TZXJnZWkgU2tyaXBhbCBhbmQgaGlzIGRhdWdodGVyIHdlcmUgcG9pc29uZWQgd2l0aCBhIG1pbGl0YXJ5LWdyYWRlIG5lcnZlIGFnZW50IGluIGFuIEVuZ2xpc2ggY2l0eSBsYXN0IHdlZWsgYW5kIGFyZSBpbiB0aGUgaG9zcGl0YWwgaW4gY3JpdGljYWwgY29uZGl0aW9uLjwvcD4KPHA+VmFsZW50aW5hIE1hdHZpeWVua28sIHdobyBpcyB0aGUgdGhpcmQgbW9zdCBzZW5pb3Igb2ZmaWNpYWwgaW4gUnVzc2lhLCBzYWlkIG9uIFR1ZXNkYXkgdGhlIEJyaXRpc2ggcHJpbWUgbWluaXN0ZXImIzgyMTc7cyBzdGF0ZW1lbnQgYWltcyB0byAmIzgyMjA7ZXhlcnQgaW5mbHVlbmNlIGFuZCBwcmVzc3VyZSYjODIyMTsgb24gdGhlIE1hcmNoIDE4IHZvdGUuPC9wPgo8cD5Ccml0aXNoIFByaW1lIE1pbmlzdGVyIFRoZXJlc2EgTWF5IHNhaWQgb24gTW9uZGF5IFJ1c3NpYSBpcyAmIzgyMjA7aGlnaGx5IGxpa2VseSYjODIyMTsgdG8gYmUgcmVzcG9uc2libGUgZm9yIHRoZSBhdHRhY2suPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPjExOjIwIGEubS48L3A+CjxwPkEgZm9ybWVyIGNoaWVmIG9mIFJ1c3NpYSYjODIxNztzIG1haW4gZG9tZXN0aWMgaW50ZWxsaWdlbmNlIGFnZW5jeSBzYXlzIGFub3RoZXIgcG9zdC1Tb3ZpZXQgbmF0aW9uIGNvdWxkIGJlIHRoZSBzb3VyY2Ugb2YgYSByYXJlIG5lcnZlIGFnZW50IHRoYXQgQnJpdGFpbiBzYWlkIHdhcyByZXNwb25zaWJsZSBmb3IgcG9pc29uaW5nIGEgUnVzc2lhbiBleC1zcHkgaW4gYW4gRW5nbGlzaCBjaXR5IGxhc3Qgd2Vlay48L3A+CjxwPkJyaXRpc2ggUHJpbWUgTWluaXN0ZXIgVGhlcmVzYSBNYXkgc2FpZCBvbiBNb25kYXkgdGhhdCBSdXNzaWFuIGV4LXNweSBTZXJnZWkgU2tyaXBhbCBhbmQgaGlzIGRhdWdodGVyIGhhZCBiZWVuIHBvaXNvbmVkIHdpdGggTm92aWNob2ssIGEgbWlsaXRhcnktZ3JhZGUgbmVydmUgYWdlbnQgb2YgYSB0eXBlIGRldmVsb3BlZCBpbiB0aGUgU292aWV0IFVuaW9uIG5lYXIgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUgQ29sZCBXYXIuPC9wPgo8cD5OaWtvbGFpIEtvdmFseW92LCBmb3JtZXIgY2hpZWYgb2YgdGhlIEZTQiwgdG9sZCB0aGUgUnVzc2lhbiBuZXdzIGFnZW5jeSBvbiBUdWVzZGF5IHRoYXQgTm92aWNob2sgdXNlZCB0byBiZSBzdG9yZWQgaW4gZGlmZmVyZW50IHBhcnRzIG9mIHRoZSBTb3ZpZXQgVW5pb24sIGluY2x1ZGluZyBVa3JhaW5lLCB3aGljaCBoYXZlIHNpbmNlIGJlY29tZSBpbmRlcGVuZGVudCBuYXRpb25zLCBhbmQgdGhhdCBVa3JhaW5lIG9yIGFub3RoZXIgcG9zdC1Tb3ZpZXQgbmF0aW9uIGNvdWxkIGJlIHRoZSBzb3VyY2Ugb2YgaXQuPC9wPgo8cD5Ccml0YWluIGhhcyBhc2tlZCB0aGUgUnVzc2lhbiBhbWJhc3NhZG9yIGluIExvbmRvbiB0byBleHBsYWluIGhvdyB0aGUgbmVydmUgYWdlbnQgdHVybmVkIHVwIGluIHRoZSBFbmdsaXNoIGNpdHkgb2YgU2FsaXNidXJ5LCBsZWF2aW5nIFNrcmlwYWwgYW5kIGhpcyBhZHVsdCBkYXVnaHRlciBpbiBjcml0aWNhbCBjb25kaXRpb24uPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPjExOjE1IGEubS48L3A+CjxwPlJ1c3NpYW4gbmV3cyBhZ2VuY2llcyBzYXkgdGhlIEZvcmVpZ24gTWluaXN0cnkgaGFzIHN1bW1vbmVkIHRoZSBCcml0aXNoIGFtYmFzc2Fkb3IgaW4gTW9zY293IG92ZXIgdGhlIHBvaXNvbmluZyBvZiBhIFJ1c3NpYW4gZXgtc3B5LjwvcD4KPHA+VGhlIGZvcmVpZ24gbWluaXN0cnkgd2FzIHF1b3RlZCBieSBSdXNzaWFuIHdpcmVzIGFzIHNheWluZyB0aGF0IHRoZSBhbWJhc3NhZG9yIG11c3QgdmlzaXQgdGhlIG1pbmlzdHJ5IGxhdGVyIG9uIFR1ZXNkYXkuPC9wPgo8cD5Ccml0YWluIHNheXMgYSBtaWxpdGFyeS1ncmFkZSBuZXJ2ZSBhZ2VudCBkZXZlbG9wZWQgYnkgdGhlIFNvdmlldCBVbmlvbiB3YXMgdXNlZCBpbiB0aGUgcG9pc29uaW5nIG9mIFNlcmdlaSBTa3JpcGFsIGFuZCBoaXMgZGF1Z2h0ZXIgWXVsaWEuIEl0IGhhcyBkZW1hbmRlZCBhIHJlc3BvbnNlIGZyb20gTW9zY293LjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD4xMDo0MCBhLm0uPC9wPgo8cD5UaGUgY2hpZWYgb2YgdGhlIHdvcmxkJiM4MjE3O3MgY2hlbWljYWwgd2VhcG9ucyB3YXRjaGRvZyBzYXlzIHRoYXQgdGhvc2UgcmVzcG9uc2libGUgZm9yIHRoZSBuZXJ2ZSBhZ2VudCBhdHRhY2sgb24gYSBmb3JtZXIgUnVzc2lhbiBzcHkgYW5kIGhpcyBkYXVnaHRlciAmIzgyMjA7bXVzdCBiZSBoZWxkIGFjY291bnRhYmxlLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkluIGEgc3BlZWNoIFR1ZXNkYXkgdG8gdGhlIEV4ZWN1dGl2ZSBDb3VuY2lsIG9mIHRoZSBPcmdhbml6YXRpb24gZm9yIHRoZSBQcm9oaWJpdGlvbiBvZiBDaGVtaWNhbCBXZWFwb25zLCBEaXJlY3Rvci1HZW5lcmFsIEFobWV0IFV6dW1jdSBzYWlkIEJyaXRpc2ggRm9yZWlnbiBTZWNyZXRhcnkgQm9yaXMgSm9obnNvbiBjYWxsZWQgaGltIE1vbmRheSBldmVuaW5nIHRvIGluZm9ybSBoaW0gb2YgdGhlIHJlc3VsdHMgb2YgaW52ZXN0aWdhdGlvbnMgaW50byB0aGUgYXR0YWNrIG9uIDY2LXllYXItb2xkIFNlcmdlaSBTa3JpcGFsIGFuZCBoaXMgMzMteWVhci1vbGQgZGF1Z2h0ZXIgWXVsaWEuPC9wPgo8cD5Ccml0aXNoIFByaW1lIE1pbmlzdGVyIFRoZXJlc2EgTWF5IHRvbGQgUGFybGlhbWVudCB0aGF0IFJ1c3NpYSBpcyAmIzgyMjA7aGlnaGx5IGxpa2VseSYjODIyMTsgdG8gYmxhbWUgZm9yIHBvaXNvbmluZyBTa3JpcGFsIGFuZCBoaXMgZGF1Z2h0ZXIgd2l0aCBhIG1pbGl0YXJ5LWdyYWRlIG5lcnZlIGFnZW50LjwvcD4KPHA+VXp1bWN1IHNheXMgdGhhdCwgJiM4MjIwO0l0IGlzIGV4dHJlbWVseSB3b3JyeWluZyB0aGF0IGNoZW1pY2FsIGFnZW50cyBhcmUgc3RpbGwgYmVpbmcgdXNlZCB0byBoYXJtIHBlb3BsZS4gVGhvc2UgZm91bmQgcmVzcG9uc2libGUgZm9yIHRoaXMgdXNlIG11c3QgYmUgaGVsZCBhY2NvdW50YWJsZSBmb3IgdGhlaXIgYWN0aW9ucy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5VenVtY3UmIzgyMTc7cyBjb21tZW50cyB0byB0aGUgY2xvc2VkLWRvb3IgbWVldGluZyB3ZXJlIHJlbGVhc2VkIGJ5IHRoZSBPUENXLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD4xMDozMCBhLm0uPC9wPgo8cD5Gb3JlaWduIE1pbmlzdGVyIFNlcmdleSBMYXZyb3Ygc2F5cyBSdXNzaWEgd2lsbCBvbmx5IGNvb3BlcmF0ZSB3aXRoIEJyaXRhaW4gb24gdGhlIGludmVzdGlnYXRpb24gaW50byBsYXN0IHdlZWsmIzgyMTc7cyBwb2lzb25pbmcgb2YgYW4gZXgtUnVzc2lhbiBzcHkgaWYgaXQgcmVjZWl2ZXMgc2FtcGxlcyBvZiB0aGUgbmVydmUgYWdlbnQgdGhhdCBpcyBiZWxpZXZlZCB0byBoYXZlIHNpY2tlbmVkIHRoZSBleC1zcHkgYW5kIGhpcyBkYXVnaHRlci48L3A+CjxwPkxhdnJvdiB0b2xkIHJlcG9ydGVycyBvbiBUdWVzZGF5IE1vc2NvdyYjODIxNztzIHJlcXVlc3RzIHRvIHNlZSBzYW1wbGVzIG9mIHRoZSBuZXJ2ZSBhZ2VudCBoYXZlIGJlZW4gdHVybmVkIGRvd24sIHdoaWNoIGhlIGNhbGxlZCBhIHZpb2xhdGlvbiBvZiB0aGUgQ2hlbWljYWwgV2VhcG9ucyBDb252ZW50aW9uLCB3aGljaCBvdXRsYXdzIHRoZSBwcm9kdWN0aW9uIG9mIGNoZW1pY2FsIHdlYXBvbnMuIEhlIGluc2lzdGVkIHRoYXQgUnVzc2lhIGlzICYjODIyMDtub3QgdG8gYmxhbWUmIzgyMjE7IGZvciB0aGUgcG9pc29uaW5nLjwvcD4KPHA+QnJpdGlzaCBQcmltZSBNaW5pc3RlciBUaGVyZXNhIE1heSBzYWlkIG9uIE1vbmRheSBSdXNzaWFuIGV4LXNweSBTZXJnZWkgU2tyaXBhbCBhbmQgaGlzIGRhdWdodGVyIGhhZCBiZWVuIHBvaXNvbmVkIHdpdGggYSBtaWxpdGFyeS1ncmFkZSBuZXJ2ZSBhZ2VudCBvZiBhIHR5cGUgZGV2ZWxvcGVkIGluIHRoZSBTb3ZpZXQgVW5pb24uIE1heSBzYWlkIFJ1c3NpYSBoYXMgdW50aWwgdGhlIGVuZCBvZiBUdWVzZGF5IHRvIGV4cGxhaW4gaG93IHRoZSBzdWJzdGFuY2UgZW5kZWQgdXAgaW4gQnJpdGFpbi48L3A+CjxwPkxhdnJvdiBzYWlkIG9uIFR1ZXNkYXkgTW9zY293IGlzIHdpbGxpbmcgdG8gY29vcGVyYXRlIHdpdGggdGhlIHByb2JlIGJ1dCBzdWdnZXN0ZWQgdGhhdCBMb25kb24gd291bGQgYmUgJiM4MjIwO2JldHRlciBvZmYmIzgyMjE7IGNvbXBseWluZyB3aXRoIGl0cyBpbnRlcm5hdGlvbmFsIG9ibGlnYXRpb25zICYjODIyMDtiZWZvcmUgcHV0dGluZyBmb3J3YXJkIHVsdGltYXR1bXMuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD45OjM1IGEubS48L3A+CjxwPkJyaXRhaW4mIzgyMTc7cyBnb3Zlcm5tZW50IGlzIGNvbnNpZGVyaW5nIGhvdyB0byBkZWFsIHdpdGggdGhlIHBvaXNvbmluZyBvZiBhbiBleC1zcHkgYXMgaXQgYXdhaXRzIGEgUnVzc2lhbiBnb3Zlcm5tZW50IHJlc3BvbnNlIHRvIGl0cyBjbGFpbSB0aGF0IFJ1c3NpYW4gd2FzIGludm9sdmVkLjwvcD4KPHA+T2ZmaWNpYWxzIHNhaWQgVHVlc2RheSBQcmltZSBNaW5pc3RlciBUaGVyZXNhIE1heSBpcyByZXZpZXdpbmcgYSByYW5nZSBvZiBlY29ub21pYyBhbmQgZGlwbG9tYXRpYyBtZWFzdXJlcy48L3A+CjxwPk1heSBoYXMgc2FpZCBpdCBpcyAmIzgyMjA7aGlnaGx5IGxpa2VseSYjODIyMTsgUnVzc2lhIHdhcyBpbnZvbHZlZCBpbiB0aGUgbmVydmUgYWdlbnQgcG9pc29uaW5nIG9mIDY2LXllYXItb2xkIFNlcmdlaSBTa3JpcGFsIGFuZCBoaXMgMzMteWVhci1vbGQgZGF1Z2h0ZXIgWXVsaWEuIEJvdGggcmVtYWluIGluIGNyaXRpY2FsIGNvbmRpdGlvbi48L3A+CjxwPlRoZSBwcmltZSBtaW5pc3RlciBzYXlzIFJ1c3NpYSBoYXMgdW50aWwgdGhlIGVuZCBvZiBUdWVzZGF5IHRvIGV4cGxhaW4gaXRzIGFjdGlvbnMgaW4gdGhlIGNhc2UsIHdoaWNoIGZvY3VzZXMgb24gYSBmb3JtZXIgUnVzc2lhbiBtaWxpdGFyeSBpbnRlbGxpZ2VuY2Ugb2ZmaWNlciB3aG8gd2FzIGNvbnZpY3RlZCBvZiBzcHlpbmcgZm9yIEJyaXRhaW4gYW5kIHRoZW4gcmVsZWFzZWQgaW4gYSBzcHkgc3dhcC48L3A+CjxwPkZvcm1lciBmb3JlaWduIG1pbmlzdGVyIERhdmlkIE1pbGliYW5kIGhhcyB1cmdlZCBNYXkgdG8gc2VlayBzdXBwb3J0IGZyb20gRXVyb3BlIGFuZCB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcy48L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Duke Johnson wants to finish career with Browns and the two sides have reportedly been working on contract extension
Nate Ulrichs Browns analysis: Examining where recent trades leave the franchise heading into free agency
Summit County authorities plan sobriety checkpoints on St. Patricks Day
Community members rally to halt St. Paul School closing, but church says decision is final
Akron cop demoted for sharing pornographic picture he found on suspects phone
Nate Ulrichs Browns analysis: Examining where recent trades leave the franchise heading into free agency
Akron man sentenced to almost 6 years for Scared Straight tactics with local youths
Cavaliers report: With two weeks to win starting job, Larry Nance Jr.s mid-range game could give him an edge