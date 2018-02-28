UN says aid ready to go to 10 areas, but no Syria cease-fire

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5VTklURUQgTkFUSU9OUzogVGhlIFUuTi4gaHVtYW5pdGFyaWFuIGNoaWVmIHNheXMgY29udm95cyB3aXRoIGZvb2QgYW5kIG90aGVyIGFpZCBhcmUgcmVhZHkgdG8gZ28gdG8gMTAgYmVzaWVnZWQgYW5kIGhhcmQtdG8tcmVhY2ggbG9jYXRpb25zIGluIFN5cmlhLCBpbmNsdWRpbmcgdGhlIERhbWFzY3VzIHN1YnVyYnMgb2YgZWFzdGVybiBHaG91dGEgJiM4MjEyOyBidXQgdGhlcmUgaXMgbm8gY2Vhc2UtZmlyZSBhcyBkZW1hbmRlZCBieSB0aGUgU2VjdXJpdHkgQ291bmNpbC48L3A+CjxwPk1hcmsgTG93Y29jayBzYWlkIFdlZG5lc2RheSB0aGF0IGZpdmUtaG91ciBkYWlseSBwYXVzZXMgY2FsbGVkIGZvciBieSBTeXJpYW4gYWxseSBSdXNzaWEgYXJlbiYjODIxNzt0IHN1ZmZpY2llbnQgdG8gZGVsaXZlciBhaWQuPC9wPgo8cD5IZSBhc2tlZCB0aGUgY291bmNpbCB3aGVuIGl0cyByZXNvbHV0aW9uIGFkb3B0ZWQgU2F0dXJkYXkgZGVtYW5kaW5nIGEgY2Vhc2UtZmlyZSB0aHJvdWdob3V0IFN5cmlhIGZvciBhdCBsZWFzdCAzMCBkYXlzIHdpbGwgYmUgaW1wbGVtZW50ZWQuPC9wPgo8cD5Mb3djb2NrIGFsc28gd2FybmVkIHRoYXQgZGVsaXZlcnkgb2YgYWlkIGFjcm9zcyBjb25mbGljdCBsaW5lcyB0byBtaWxsaW9ucyBvZiBwZW9wbGUgaW4gYmVzaWVnZWQgYW5kIGhhcmQtdG8tcmVhY2ggYXJlYXMgJiM4MjIwO2hhcyB0b3RhbGx5IGNvbGxhcHNlZC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5IZSBzYWlkIHRoYXQgdW5sZXNzIHRoaXMgY2hhbmdlcywgJiM4MjIwO1dlIHdpbGwgc29vbiBzZWUgZXZlbiBtb3JlIHBlb3BsZSBkeWluZyBmcm9tIHN0YXJ2YXRpb24gYW5kIGRpc2Vhc2UgdGhhbiBmcm9tIHRoZSBib21iaW5nIGFuZCB0aGUgc2hlbGxpbmcuJiM4MjIxOzwvcD4K