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Warm in blankets, Thai boys smile, joke with rescuer in cave
Published: July 4, 2018 - 5:57 PM | Updated: July 4, 2018 - 7:58 PM

By Tassanee Vejpongsa

Associated Press

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