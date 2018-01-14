World news briefs, Jan. 15: Burning Iran oil tanker explodes, sinks

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5QZXJ1PC9wPgo8cD5FYXJ0aHF1YWtlIGluanVyZXMgZG96ZW5zPC9wPgo8cD5BIHBvd2VyZnVsIG1hZ25pdHVkZSA3LjEgZWFydGhxdWFrZSBzdHJ1Y2sgb2ZmIFBlcnUmIzgyMTc7cyBjb2FzdCBlYXJseSBTdW5kYXksIHR1bWJsaW5nIGFkb2JlIGhvbWVzIGluIHNtYWxsLCBydXJhbCB0b3ducywga2lsbGluZyBhdCBsZWFzdCBvbmUgcGVyc29uIGFuZCBpbmp1cmluZyBkb3plbnMsIG9mZmljaWFscyBzYWlkLiBUaGUgc29sZSBmYXRhbGl0eSB3YXMgYSBtYW4gY3J1c2hlZCBieSBhIGZhbGxpbmcgcm9jaywgb2ZmaWNpYWxzIHNhaWQuIFRoZXkgc2FpZCBtYW55IG9mIHRob3NlIGluanVyZWQgd2VyZSBpbiBDYXJhdmVsaSBwcm92aW5jZSwgYSBjb2FzdGFsIGFyZWEgZGVwZW5kZW50IG9uIGZpc2hpbmcgYW5kIG1pbmluZyB0aGF0IGlzIHBvcHVsYXIgd2l0aCB0b3VyaXN0cy4gU2l4dHktZml2ZSBwZW9wbGUgd2VyZSBpbmp1cmVkLCBvZmZpY2lhbHMgc2FpZC4gVGhlIGVhcnRocXVha2UgZGVzdHJveWVkIDE3MSBob21lcywgZGlzcGxhY2luZyB0aGUgc2FtZSBudW1iZXIgb2YgZmFtaWxpZXMsIHRoZXkgc2FpZC4gPC9wPgo8cD5FeC1sZWFkZXIgRnVqaW1vcmkgaW4gaG9zcGl0YWw8L3A+CjxwPlBlcnUmIzgyMTc7cyByZWNlbnRseSBwYXJkb25lZCBleC1QcmVzaWRlbnQgQWxiZXJ0byBGdWppbW9yaSB3YXMgdGFrZW4gZnJvbSBoaXMgaG9tZSBpbiB0aGUgY2FwaXRhbCwgTGltYSwgdG8gYSBob3NwaXRhbCBmb3Igb2JzZXJ2YXRpb24gU3VuZGF5LiBUaGUgNzkteWVhci1vbGQgRnVqaW1vcmkgaGFzIGFuIGlycmVndWxhciBoZWFydGJlYXQuIEEgY2FyZGlvbG9naXN0IGV4YW1pbmVkIEZ1amltb3JpIGFuZCByZWNvbW1lbmRlZCBob3NwaXRhbCBjYXJlLiBDdXJyZW50IFByZXNpZGVudCBQZWRybyBQYWJsbyBLdWN6eW5za2kgcGFyZG9uZWQgRnVqaW1vcmkgb24gQ2hyaXN0bWFzIEV2ZSwgZnJlZWluZyBoaW0gZnJvbSBhIDI1LXllYXIgcHJpc29uIHNlbnRlbmNlLiBGdWppbW9yaSB3YXMgY29udmljdGVkIGluIDIwMDkgb2Yga2lsbGluZyAyNSBwZW9wbGUuPC9wPgo8cD5JcmFuPC9wPgo8cD5CdXJuaW5nIG9pbCB0YW5rZXIgc2lua3M8L3A+CjxwPkEgYnVybmluZyBJcmFuaWFuIG9pbCB0YW5rZXIgZXhwbG9kZWQgYW5kIHNhbmsgU3VuZGF5IGFmdGVyIG1vcmUgdGhhbiBhIHdlZWsgbGlzdGluZyBvZmYgdGhlIGNvYXN0IG9mIENoaW5hLCBhcyBhbiBJcmFuaWFuIG9mZmljaWFsIGFja25vd2xlZGdlZCB0aGVyZSB3YXMgJiM4MjIwO25vIGhvcGUmIzgyMjE7IG9mIG1pc3Npbmcgc2FpbG9ycyBzdXJ2aXZpbmcgdGhlIGRpc2FzdGVyLiBUaGUgY29sbGlzaW9uIGFuZCBkaXNhc3RlciBvZiB0aGUgU2FuY2hpLCB3aGljaCBjYXJyaWVkIDMwIElyYW5pYW5zIGFuZCB0d28gQmFuZ2xhZGVzaGlzLCBoYWQgdHJhbnNmaXhlZCBhbiBJcmFuIHN0aWxsIHJlZWxpbmcgZnJvbSBkYXlzIG9mIHByb3Rlc3RzIGFuZCB1bnJlc3QgdGhhdCBzd2VwdCB0aGUgY291bnRyeSBhdCB0aGUgc3RhcnQgb2YgdGhlIHllYXIuIDwvcD4KPHA+Q2FtZXJvb248L3A+CjxwPkF0IGxlYXN0IDIxIGRpZSBpbiBidXMgY3Jhc2g8L3A+CjxwPkF0IGxlYXN0IDIxIHBlb3BsZSB3ZXJlIGtpbGxlZCBhbmQgMzggaW5qdXJlZCB3aGVuIGEgYnVzIHZlZXJlZCBvZmYgYSByb2FkIGFuZCBjcmFzaGVkIGludG8gYSB0cmVlIGluIGEgcmF2aW5lLCBvZmZpY2lhbHMgc2FpZCBTdW5kYXkuIFRoZSBkZWF0aCB0b2xsIGZyb20gdGhlIGFjY2lkZW50IGxhdGUgU2F0dXJkYXkgaXMgbGlrZWx5IHRvIGluY3JlYXNlLiBUaGUgNzAtcGFzc2VuZ2VyLCB1bnJlZ2lzdGVyZWQgdmVoaWNsZSB3YXMgaGVhZGVkIGZyb20gRHNjaGFuZyB0byBEb3VhbGEgaW4gdGhlIFdlc3QgUmVnaW9uLjwvcD4KPHA+Tk9SV0FZPC9wPgo8cD5DZW50cmlzdCBwYXJ0eSB0byBqb2luIENhYmluZXQ8L3A+CjxwPk5vcndheSYjODIxNztzIHR3by1wYXJ0eSwgY2VudGVyLXJpZ2h0IGdvdmVybm1lbnQgaGFzIGFncmVlZCB0byBpbmNsdWRlIHRoZSBzbWFsbCBjZW50cmlzdCBMaWJlcmFsIFBhcnR5IGluIHRoZSBDYWJpbmV0LCBidXQgdGhlIGV4cGFuZGVkIHRocmVlLXdheSBnb3Zlcm5tZW50IHdpbGwgc3RpbGwgZmFsbCBzaG9ydCBvZiBoYXZpbmcgYSBtYWpvcml0eSBpbiBwYXJsaWFtZW50LiBQcmltZSBNaW5pc3RlciBFcm5hIFNvbGJlcmcmIzgyMTc7cyBDb25zZXJ2YXRpdmVzLCB0aGUgYW50aS1pbW1pZ3JhdGlvbiBQcm9ncmVzcyBQYXJ0eSBhbmQgdGhlIExpYmVyYWwgUGFydHkgYW5ub3VuY2VkIFN1bmRheSB0aGF0IHR3byB3ZWVrcyBvZiB0YWxrcyBoYWQgeWllbGRlZCBhbiB1cGRhdGVkIHByb2dyYW0gdGhhdCBpbmNsdWRlcyB0YXggY3V0cyBhbmQgcmVmb3JtIG9mIE5vcndheSYjODIxNztzICQxIHRyaWxsaW9uIHNvdmVyZWlnbiB3ZWFsdGggZnVuZCwgYW1vbmcgb3RoZXIgcGxlZGdlcy4gVGhlIGNvYWxpdGlvbiB3b3VsZCBuZWVkIHN1cHBvcnQgZnJvbSB0aGUgQ2hyaXN0aWFuIERlbW9jcmF0cyB0byBwYXNzIGxlZ2lzbGF0aW9uLjwvcD4KPHA+QmVhY29uIEpvdXJuYWwvT2hpby5jb20gd2lyZXM8L3A+Cg==