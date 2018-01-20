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World news briefs, Jan. 21: American hostages freed in Nigeria
Published: January 20, 2018 - 10:04 PM | Updated: January 20, 2018 - 10:39 PM
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