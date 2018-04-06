World news briefs: Mexico caravan winds up

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5NRVhJQ08gPC9wPgo8cD5NaWdyYW50IGNhcmF2YW4gd2luZHMgdXA8L3A+CjxwPkNlbnRyYWwgQW1lcmljYW4gbWlncmFudHMgYXJlIGhlYWRpbmcgdG8gTWV4aWNvIENpdHkgdG8gZ2l2ZSB0aGFua3MgdG8gdGhlIFZpcmdpbiBvZiBHdWFkYWx1cGUsIHRoZSBsYXN0IHN0b3AgZm9yIG1hbnkgb24gYSBjYXJhdmFuIHRoYXQgZHJldyBjcml0aWNpc20gZnJvbSBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wLiBUaGUgY2FyYXZhbiBpdHNlbGYgbmV2ZXIgaW50ZW5kZWQgdG8gcmVhY2ggdGhlIFUuUy4gYm9yZGVyLiBCdXQgTWV4aWNvIGhhcyBnaXZlbiBtYW55IHBhcnRpY2lwYW50cyB0cmFuc2l0IG9yIGh1bWFuaXRhcmlhbiB2aXNhcyB0aGF0IGNvdWxkIGFsbG93IHNvbWUgdG8gcmVhY2ggdGhlIGJvcmRlci4gU29tZSBwbGFuIHRvIGFzayBmb3IgYXN5bHVtIGluIHRoZSBVLlMuLCBvdGhlcnMgcGxhbiB0byBzdGF5IGluIE1leGljby4gU3RpbGwgb3RoZXJzIHNwbGl0IG9mZiBmcm9tIHRoZSBjYXJhdmFuIGxhc3Qgd2VlayB0byB0cnkgdGhlaXIgbHVjayBhdCBjcm9zc2luZyBvbiB0aGVpciBvd24uIEFsc28gRnJpZGF5LCBNZXhpY28mIzgyMTc7cyBzZWNyZXRhcnkgb2YgdGhlIGludGVyaW9yIHNhaWQgaGUgY2FsbGVkIGluIFUuUy4gZW52b3kgUm9iZXJ0YSBKYWNvYnNlbiBmb3IgY29uc3VsdGF0aW9ucyBvbiBUcnVtcCYjODIxNztzIHN0YXRlbWVudCBUaHVyc2RheSBhYm91dCBtaWdyYW50IHdvbWVuIGJlaW5nIHJhcGVkIG9uIHRoZSBqb3VybmV5IHRvIHRoZSBVLlMuPC9wPgo8cD5Ccml0YWluPC9wPgo8cD5Ib3NwaXRhbDogRXgtc3B5IGltcHJvdmVzPC9wPgo8cD5UaGUgZm9ybWVyIFJ1c3NpYW4gc3B5IHdobyB3YXMgbGVmdCBmaWdodGluZyBmb3IgaGlzIGxpZmUgYWZ0ZXIgZXhwb3N1cmUgdG8gYSByYXJlIG5lcnZlIGFnZW50IGlzIG5vIGxvbmdlciBpbiBjcml0aWNhbCBjb25kaXRpb24sIGEgQnJpdGlzaCBoZWFsdGggb2ZmaWNpYWwgc2FpZCBGcmlkYXksIGEgbW9udGggYWZ0ZXIgdGhlIG15c3RlcmlvdXMgcG9pc29uaW5nIGluIGEgcXVpZXQgRW5nbGlzaCBjaXR5IHRyaWdnZXJlZCBhIGRpcGxvbWF0aWMgY3Jpc2lzIGJldHdlZW4gTW9zY293IGFuZCB0aGUgV2VzdC4gU2VyZ2VpIFNrcmlwYWwsIDY2LCBhbmQgaGlzIGRhdWdodGVyLCBZdWxpYSwgMzMsIHdlcmUgZm91bmQgdW5jb25zY2lvdXMgb24gYSBiZW5jaCBNYXJjaCA0IGluIFNhbGlzYnVyeSBhbmQgd2VyZSBob3NwaXRhbGl6ZWQgZm9yIHdlZWtzIGluIGNyaXRpY2FsIGNvbmRpdGlvbi4gQnJpdGlzaCBhdXRob3JpdGllcyBibGFtZSBSdXNzaWEsIHdoaWNoICBkZW5pZXMgdGhlIGFjY3VzYXRpb24uIDwvcD4KPHA+QnJhemlsPC9wPgo8cD5FeC1wcmVzaWRlbnQgZGVmaWVzIGNvdXJ0PC9wPgo8cD5Gb3JtZXIgQnJhemlsaWFuIFByZXNpZGVudCBMdWl6IEluYWNpbyBMdWxhIGRhIFNpbHZhIGRlZmllZCBhbiBvcmRlciB0byB0dXJuIGhpbXNlbGYgaW4gdG8gcG9saWNlIEZyaWRheSwgaW5zdGVhZCBodW5rZXJpbmcgZG93biB3aXRoIHN1cHBvcnRlcnMgYXQgYSBtZXRhbGx1cmdpY2FsIHVuaW9uIHRoYXQgd2FzIHRoZSBzcGlyaXR1YWwgYmlydGhwbGFjZSBvZiBoaXMgcmlzZSB0byBwb3dlci4gVGhlIG9uY2Ugd2lsZGx5IHBvcHVsYXIgbGVhZGVyLCB3aG8gcm9zZSBmcm9tIHBvdmVydHkgdG8gbGVhZCBMYXRpbiBBbWVyaWNhJiM4MjE3O3MgbGFyZ2VzdCBuYXRpb24sIGhhZCB1bnRpbCA1IHAubS4gdG8gcHJlc2VudCBoaW1zZWxmIHRvIHBvbGljZSBpbiBDdXJpdGliYSB0byBiZWdpbiBzZXJ2aW5nIGEgMTIteWVhciBzZW50ZW5jZSBmb3IgYSBjb3JydXB0aW9uIGNvbnZpY3Rpb24uIEhvdXJzIGFmdGVyIHRoZSBkZWFkbGluZSwgaG93ZXZlciwgZGEgU2lsdmEgcmVtYWluZWQgaW5zaWRlIHRoZSB1bmlvbiBidWlsZGluZy4gPC9wPgo8cD5NYWxheXNpYSA8L3A+CjxwPlBNIGRpc3NvbHZlcyBQYXJsaWFtZW50PC9wPgo8cD5NYWxheXNpYSYjODIxNztzIHNjYW5kYWwtdGFpbnRlZCBwcmVtaWVyIHNhaWQgRnJpZGF5IHRoYXQgUGFybGlhbWVudCB3aWxsIGJlIGRpc3NvbHZlZCB0byBwYXZlIHRoZSB3YXkgZm9yIGVsZWN0aW9ucywgZXhwZWN0ZWQgdG8gYmUgaGVsZCBuZXh0IG1vbnRoIHRoYXQgd2lsbCBwaXQgaGlzIGxvbmctcnVsaW5nIGNvYWxpdGlvbiBhZ2FpbnN0IGEgcmV2aXZlZCBvcHBvc2l0aW9uIGxlZCBieSBleC1zdHJvbmdtYW4gTWFoYXRoaXIgTW9oYW1hZC4gVGhlIHZvdGUgaXMgc2VlbiBhcyBhIHRlc3Qgb2Ygc3Vydml2YWwgZm9yIFByaW1lIE1pbmlzdGVyIE5hamliIFJhemFrLCB3aG8gaXMgd2lkZWx5IGV4cGVjdGVkIHRvIHdpbiBidXQgdW5kZXIgcHJlc3N1cmUgdG8gaW1wcm92ZSB0aGUgcGVyZm9ybWFuY2Ugb2YgaGlzIGNvYWxpdGlvbi4gPC9wPgo8cD5CZWFjb24gSm91cm5hbC9PaGlvLmNvbSB3aXJlczwvcD4K