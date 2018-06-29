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World news briefs: South Sudan begins ‘permanent’ cease-fire
Published: June 29, 2018 - 10:30 PM | Updated: June 29, 2018 - 10:59 PM
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