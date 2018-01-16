World news briefs: Tillerson warns of military action on North Korea unless diplomacy works

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5KYXBhbjwvcD4KPHA+TWlzc2lsZSBhbGVydCBzZW50IGJ5IG1pc3Rha2U8L3A+CjxwPkphcGFuJiM4MjE3O3MgcHVibGljIGJyb2FkY2FzdGVyIG1pc3Rha2VubHkgc2VudCBhbiBhbGVydCBUdWVzZGF5IHdhcm5pbmcgY2l0aXplbnMgb2YgYSBOb3J0aCBLb3JlYW4gbWlzc2lsZSBsYXVuY2ggYW5kIHVyZ2luZyB0aGVtIHRvIHNlZWsgaW1tZWRpYXRlIHNoZWx0ZXIsIHRoZW4gbWludXRlcyBsYXRlciBjb3JyZWN0ZWQgaXQsIGRheXMgYWZ0ZXIgYSBzaW1pbGFyIGVycm9yIGluIEhhd2FpaS4gTkhLIHRlbGV2aXNpb24gaXNzdWVkIHRoZSBtZXNzYWdlIG9uIGl0cyBpbnRlcm5ldCBhbmQgbW9iaWxlIG5ld3Mgc2l0ZXMgYXMgd2VsbCBhcyBvbiBUd2l0dGVyLCBzYXlpbmcgTm9ydGggS29yZWEgYXBwZWFyZWQgdG8gaGF2ZSBmaXJlZCBhIG1pc3NpbGUgYXQgSmFwYW4uIEl0IHNhaWQgdGhlIGdvdmVybm1lbnQgd2FzIHRlbGxpbmcgcGVvcGxlIHRvIGV2YWN1YXRlIGFuZCB0YWtlIHNoZWx0ZXIuIDwvcD4KPHA+Q2FuYWRhIDwvcD4KPHA+VGlsbGVyc29uIHdhcm5zIE5vcnRoIEtvcmVhIDwvcD4KPHA+U2VjcmV0YXJ5IG9mIFN0YXRlIFJleCBUaWxsZXJzb24gd2FybmVkIFR1ZXNkYXkgdGhhdCBpZiBOb3J0aCBLb3JlYSBkb2VzIG5vdCBjaG9vc2UgdG8gbmVnb3RpYXRlIG9uIGdpdmluZyB1cCBpdHMgbnVjbGVhciB3ZWFwb25zIHRoYXQgcG9zZSBhIGdyb3dpbmcgdGhyZWF0IHRvIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzIGl0IGNvdWxkIHRyaWdnZXIgYSBtaWxpdGFyeSByZXNwb25zZS4gQWZ0ZXIgYSBtZWV0aW5nIG9mIFUuUy4gYWxsaWVzIG9uIGhvdyB0byBiZWVmIHVwIHRoZSBjYW1wYWlnbiBvZiBzYW5jdGlvbnMsIFRpbGxlcnNvbiBzdHJlc3NlZCB0aGF0IHRoZSBUcnVtcCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBzZWVrcyBhIGRpcGxvbWF0aWMgcmVzb2x1dGlvbiBpbiB0aGUgbnVjbGVhciBzdGFuZG9mZiwgYnV0IGhlIHNhaWQgdGhlIE5vcnRoIGhhcyB5ZXQgdG8gc2hvdyBpdHNlbGYgdG8gYmUgYSAmIzgyMjA7Y3JlZGlibGUgbmVnb3RpYXRpbmcgcGFydG5lci4mIzgyMjE7IEhlIHNhaWQgVS5TLi1Ob3J0aCBLb3JlYSB0YWxrcyB3b3VsZCByZXF1aXJlIGEgJiM4MjIwO3N1c3RhaW5lZCBjZXNzYXRpb24mIzgyMjE7IG9mIHRocmVhdGVuaW5nIGJlaGF2aW9yLjwvcD4KPHA+S29zb3ZvIDwvcD4KPHA+U2VyYiBwb2xpdGljaWFuIHNob3QgdG8gZGVhdGggPC9wPgo8cD5BIGxlYWRpbmcgU2VyYiBwb2xpdGljaWFuIHdhcyBzaG90IHRvIGRlYXRoIFR1ZXNkYXkgbmVhciBoaXMgcG9saXRpY2FsIHBhcnR5JiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlcyBpbiBub3J0aGVybiBLb3Nvdm8sIGFuIGF0dGFjayB0aGF0IHJhaXNlZCBldGhuaWMgdGVuc2lvbnMgaW4gdGhlIEJhbGthbnMgYW5kIHByb21wdGVkIHRoZSBzdXNwZW5zaW9uIG9mIEVVLW1lZGlhdGVkIHRhbGtzIGJldHdlZW4gS29zb3ZvIGFuZCBTZXJiaWEuIFVua25vd24gYXNzYWlsYW50cyBvcGVuZWQgZmlyZSBvbiBPbGl2ZXIgSXZhbm92aWMsIDY0LCBpbiB0aGUgU2VyYi1jb250cm9sbGVkIG5vcnRoZXJuIGNpdHkgb2YgTWl0cm92aWNhLiBJdmFub3ZpYyB3YXMgdGFrZW4gdG8gYSBob3NwaXRhbCwgYnV0IGRvY3RvcnMgd2VyZSB1bmFibGUgdG8gc2F2ZSBoaW0uIFRoZSBhc3NhaWxhbnRzIGVzY2FwZWQgaW4gYSBjYXIgdGhhdCB3YXMgbGF0ZXIgZm91bmQgYnVybmVkIG91dC4gPC9wPgo8cD5FbmdsYW5kIDwvcD4KPHA+TmV3IFUuUy4gRW1iYXNzeSBvcGVucyA8L3A+CjxwPlRoZSBuZXcgVS5TLiBFbWJhc3N5IGluIExvbmRvbiwgY3JpdGljaXplZCBsYXN0IHdlZWsgYnkgUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBhcyB0b28gZXhwZW5zaXZlIGFuZCBwb29ybHkgbG9jYXRlZCwgb3BlbmVkIGl0cyBkb29ycyB0byB0aGUgcHVibGljIFR1ZXNkYXkgZm9yIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lLiBUaGUgZ2xlYW1pbmcgZW1iYXNzeSwgaW4gdGhlIGZvcm1lcmx5IGluZHVzdHJpYWwgTmluZSBFbG1zIG5laWdoYm9yaG9vZCBpbiBzb3V0aCBMb25kb24sIHJlcGxhY2VzIHRoZSBlbWJhc3N5IGluIEdyb3N2ZW5vciBTcXVhcmUgdGhhdCBoYWQgZm9yIGRlY2FkZXMgYmVlbiBhc3NvY2lhdGVkIHdpdGggdGhlIFUuUy4gcHJlc2VuY2UgaW4gdGhlIFVuaXRlZCBLaW5nZG9tLiBUaGF0IGJ1aWxkaW5nIGhhcyBiZWVuIHNvbGQgdG8gYSBRYXRhcmkgZ292ZXJubWVudCBpbnZlc3RtZW50IGZ1bmQgcGxhbm5pbmcgdG8gdHVybiBpdCBpbnRvIGEgbHV4dXJ5IGhvdGVsLjwvcD4KPHA+QmVhY29uIEpvdXJuYWwvT2hpby5jb20gd2lyZXMgPC9wPgo=