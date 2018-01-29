World news briefs: U.S. conservationist, Chile sign creation of national parks

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DaGlsZSA8L3A+CjxwPk5ldyBuYXRpb25hbCBwYXJrcyBjcmVhdGVkIDwvcD4KPHA+Q2hpbGVhbiBQcmVzaWRlbnQgTWljaGVsbGUgQmFjaGVsZXQgc2lnbmVkIGRlY3JlZXMgTW9uZGF5IGNyZWF0aW5nIHZhc3QgbmV3IG5hdGlvbmFsIHBhcmtzIHVzaW5nIGxhbmRzIGRvbmF0ZWQgYnkgYSBVLlMuIGNvbnNlcnZhdGlvbiBvcmdhbml6YXRpb24gaW4gd2hhdCBpcyBiZWxpZXZlZCB0byBiZSB0aGUgbGFyZ2VzdCBwcml2YXRlIGRvbmF0aW9uIG9mIGxhbmQgZXZlciBmcm9tIGEgcHJpdmF0ZSBlbnRpdHkgdG8gYSBjb3VudHJ5LiBUaGUgYWdyZWVtZW50IHdhcyBzaWduZWQgYnkgQmFjaGVsZXQgYW5kIEtyaXN0aW5lIE1jRGl2aXR0IFRvbXBraW5zLCB0aGUgd2lkb3cgb2YgRG91ZyBUb21wa2lucywgYSBmb3VuZGVyIG9mIHRoZSBOb3J0aCBGYWNlIG91dGRvb3Igd2VhciBjb21wYW55IHdobyBhY2N1bXVsYXRlZCB0aGUgbGFuZCBiZWZvcmUgaGlzIGRlYXRoLiBJdCB3aWxsIGNyZWF0ZSB0aGUgbmV3IFB1bWFsaW4gYW5kIFBhdGFnb25pYSBuYXRpb25hbCBwYXJrcyB3aGlsZSBleHBhbmRpbmcgb3RoZXJzIHRvIGhlbHAgY3JlYXRlIGEgJiM4MjIwO1JvdXRlIG9mIFBhcmtzLiYjODIyMTsgPC9wPgo8cD5DYW5hZGE8L3A+CjxwPlBvbGljZSBzZWFyY2ggZm9yIHZpY3RpbXM8L3A+CjxwPlRvcm9udG8gcG9saWNlIHNhaWQgTW9uZGF5IHRoZXkgYXJlIGh1bnRpbmcgdGhyb3VnaCBiYWNreWFyZCBnYXJkZW5zIGFuZCBwbGFudGVycyBhY3Jvc3MgdGhlIGNpdHkgZm9yIHBvc3NpYmxlIHZpY3RpbXMgb2YgYSBsYW5kc2NhcGVyIGFjY3VzZWQgb2Yga2lsbGluZyBhdCBsZWFzdCBmaXZlIHBlb3BsZSBhbmQgc3VzcGVjdGVkIG9mIG1vcmUgc2xheWluZ3MuIEJydWNlIE1jQXJ0aHVyIHdhcyBjaGFyZ2VkIE1vbmRheSB3aXRoIGZpcnN0LWRlZ3JlZSBtdXJkZXIgaW4gdGhlIGRlYXRocyBvZiB0aHJlZSBtZW4sIGFkZGluZyB0byB0d28gY2FzZXMgZmlsZWQgZWFybGllci4gVG9yb250byBEZXRlY3RpdmUgU2d0LiBIYW5rIElkc2luZ2Egc2FpZCBhdCBhIG5ld3MgY29uZmVyZW5jZSB0aGF0IHRoZSBkaXNtZW1iZXJlZCByZW1haW5zIG9mIGF0IGxlYXN0IHRocmVlIHZpY3RpbXMgd2VyZSBmb3VuZCBoaWRkZW4gaW4gdGhlIGJvdHRvbSBvZiBsYXJnZSBwbGFudGVycyBpbiB0aGUgYmFja3lhcmQgb2YgYSBUb3JvbnRvIGhvbWUgdGhhdCBNY0FydGh1ciwgNjYsIHVzZWQgYXMgc3RvcmFnZSBmb3IgaGlzIGxhbmRzY2FwaW5nIGJ1c2luZXNzLiBIZSBzYWlkIHRoZSByZW1haW5zIGhhdmUgbm90IGJlZW4gaWRlbnRpZmllZC48L3A+CjxwPkZyYW5jZSA8L3A+CjxwPkZsb29kaW5nIG1vdmVzIGRvd25zdHJlYW0gPC9wPgo8cD5GbG9vZHdhdGVycyBwZWFrZWQgaW4gUGFyaXMgb24gTW9uZGF5IGFuZCB3ZXJlIHRocmVhdGVuaW5nIHRvd25zIGRvd25zdHJlYW0gYXMgdGhlIHJhaW4tZW5nb3JnZWQgU2VpbmUgUml2ZXIgd2luZHMgdGhyb3VnaCBOb3JtYW5keSB0b3dhcmQgdGhlIEVuZ2xpc2ggQ2hhbm5lbC4gU3dvbGxlbiByaXZlcnMgaGF2ZSBlbmd1bGZlZCByb21hbnRpYyBxdWF5cyBpbiBQYXJpcywgc3dhbGxvd2VkIHVwIGdhcmRlbnMgYW5kIHJvYWRzLCBoYWx0ZWQgcml2ZXJib2F0IGNydWlzZXMgJiM4MjEyOyBhbmQgcmFpc2VkIGNvbmNlcm5zIGFib3V0IGNsaW1hdGUgY2hhbmdlLiBUaGUgTWV0ZW8gRnJhbmNlIHdlYXRoZXIgc2VydmljZSBzYWlkIEphbnVhcnkgaGFzIHNlZW4gbmVhcmx5IGRvdWJsZSBub3JtYWwgcmFpbmZhbGwgbmF0aW9ud2lkZSwgYW5kIHRoZSByYWlucyBpbiB0aGUgcGFzdCB0d28gbW9udGhzIGFyZSB0aGUgaGlnaGVzdCBtZWFzdXJlZCBmb3IgdGhlIHBlcmlvZCBpbiA1MCB5ZWFycy48L3A+CjxwPklyYW48L3A+CjxwPldvbWVuIHRha2Ugb2ZmIGhlYWRzY2FydmVzPC9wPgo8cD5Tb2NpYWwgbWVkaWEgcG9zdGluZ3MgTW9uZGF5IHNob3dlZCBhdCBsZWFzdCBmaXZlIHdvbWVuIGluIElyYW4gcHJvdGVzdGluZyB0aGUgb2JsaWdhdG9yeSBNdXNsaW0gaGVhZHNjYXJmIGJ5IHRha2luZyB0aGVpcnMgb2ZmIGFuZCB3YXZpbmcgdGhlbSBvbiBzdGlja3MuIFRoZSB2aWRlb3MgYW5kIHBob3RvcyBzaG93ZWQgaW5kaXZpZHVhbCB3b21lbiBpbiBzZXBhcmF0ZSBsb2NhdGlvbnMgaW4gVGVocmFuIGFuZCBJc2ZhaGFuLiBNYXNvdWQgU2FyYWJpLCB3aG8gd2l0bmVzc2VkIG9uZSBvZiB0aGUgcHJvdGVzdHMsIGNvbmZpcm1lZCB0aGUgYXV0aGVudGljaXR5IG9mIGEgdmlkZW8gc2hvdCBvbiBUZWhyYW4mIzgyMTc7cyBFbmdoZWxhYiBTdHJlZXQuIFRoZSB3b21lbiBhcHBlYXIgdG8gYmUgZm9sbG93aW5nIHRoZSBsZWFkIG9mIGEgMzEteWVhci1vbGQgcHJvdGVzdGVyIGlkZW50aWZpZWQgYXMgVmlkYSBNb3ZhaGVkLCB3aG8gdG9vayBvZmYgaGVyIGhlYWRzY2FyZiBvbiB0aGUgc2FtZSBzdHJlZXQgaW4gbGF0ZSBEZWNlbWJlci4gU2hlIHdhcyBkZXRhaW5lZCBmb3IgYSBmZXcgd2Vla3MgYW5kIHRoZW4gcmVsZWFzZWQuPC9wPgo8cD5CZWFjb24gSm91cm5hbC9PaGlvLmNvbSB3aXJlcyA8L3A+Cg==