World news briefs: U.S. student found dead in Bermuda after intense search

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5CZXJtdWRhIDwvcD4KPHA+TWlzc2luZyBzdHVkZW50IGZvdW5kIGRlYWQ8L3A+CjxwPkEgUGVubnN5bHZhbmlhIGNvbGxlZ2Ugc3R1ZGVudCB3aG8gZGlzYXBwZWFyZWQgZm9sbG93aW5nIGEgcnVnYnkgdG91cm5hbWVudCBpbiBCZXJtdWRhIHdhcyBmb3VuZCBkZWFkIE1vbmRheSBhZnRlciBhbiBpbnRlbnNpdmUgc2VhcmNoIG9mIHRoZSBCcml0aXNoIGlzbGFuZCB0ZXJyaXRvcnkuIFNlYXJjaGVycyBmb3VuZCB0aGUgYm9keSBvZiBNYXJrIERvbWJyb3NraSwgMTksIGF0IHRoZSBiYXNlIG9mIGEgY29sb25pYWwtZXJhIGZvcnQgaW4gYSBwYXJrIG5vdCBmYXIgZnJvbSB3aGVyZSBoZSB3YXMgbGFzdCBzZWVuIHdhbGtpbmcgYnkgaGltc2VsZiBvbiBDQ1RWIGZvb3RhZ2UsIG9mZmljaWFscyB3aXRoIHRoZSBCZXJtdWRhIFBvbGljZSBTZXJ2aWNlIHNhaWQgYXQgYSBuZXdzIGNvbmZlcmVuY2UuIEEgY2F1c2Ugb2YgZGVhdGggd2FzIG5vdCByZWxlYXNlZCwgYnV0IGZvcmVuc2ljIGV4cGVydHMgd2VyZSBzdGlsbCBwcm9jZXNzaW5nIHRoZSBzY2VuZSB3aGVyZSBoaXMgYm9keSB3YXMgZm91bmQsIGFuZCBhbiBhdXRvcHN5IHdhcyBwbGFubmVkLCBzYWlkIEFjdGluZyBDb21taXNzaW9uZXIgSmFtZXMgSG93YXJkLjwvcD4KPHA+U3lyaWE8L3A+CjxwPlR1cmtleSB0byBrZWVwIHVwIHByZXNzdXJlPC9wPgo8cD5UdXJrZXkmIzgyMTc7cyBwcmVzaWRlbnQgdm93ZWQgTW9uZGF5IHRvIGtlZXAgdXAgdGhlIHByZXNzdXJlIGFnYWluc3QgYSBVLlMuLWJhY2tlZCBTeXJpYW4gS3VyZGlzaCBtaWxpdGlhIGFmdGVyIGhpcyB0cm9vcHMgY2FwdHVyZWQgdGhlIFN5cmlhbiB0b3duIG9mIEFmcmluLCB0aHJlYXRlbmluZyB0byBleHBhbmQgdGhlIG1pbGl0YXJ5IG9mZmVuc2l2ZSBpbnRvIG90aGVyIEt1cmRpc2gtaGVsZCBhcmVhcyBhY3Jvc3Mgbm9ydGhlcm4gU3lyaWEgYW5kIGV2ZW4gaW50byBuZWlnaGJvcmluZyBJcmFxLiBQcmVzaWRlbnQgUmVjZXAgVGF5eWlwIEVyZG9nYW4gYXBwZWFyZWQgc2V0IG9uIGZvcmNpbmcgV2FzaGluZ3RvbiB0byByZWNvbnNpZGVyIGl0cyBwYXJ0bmVyc2hpcCB3aXRoIHRoZSBTeXJpYW4gS3VyZGlzaCBmaWdodGVycywgdGhlIG1haW4gVS5TLiBhbGx5IGluIHRoZSBmaWdodCBhZ2FpbnN0IHRoZSBJc2xhbWljIFN0YXRlIGdyb3VwLjwvcD4KPHA+SXRhbHk8L3A+CjxwPkFpZCBncm91cCBmZWFycyByZXByaXNhbHMgPC9wPgo8cD5UaGUgaGVhZCBvZiBhIFNwYW5pc2ggYWlkIGdyb3VwIHNhaWQgTW9uZGF5IHRoYXQgaGUgZmVhcnMgc2V2ZXJhbCBzdGFmZiBtZW1iZXJzIGNvdWxkIGJlIGNoYXJnZWQgd2l0aCBodW1hbiB0cmFmZmlja2luZyBhZnRlciB0aGV5IHJlZnVzZWQgdG8gaGFuZCBvdmVyIHJlc2N1ZWQgbWlncmFudHMgdG8gdGhlIExpYnlhbiBjb2FzdCBndWFyZCBhbmQgdG9vayB0aGVtIHRvIEl0YWx5IGluc3RlYWQuIFByb2FjdGl2YSBPcGVuIEFybXMgZm91bmRlciBPc2NhciBDYW1wcyB0b2xkIHJlcG9ydGVycyBpbiBCYXJjZWxvbmEsIFNwYWluLCB3aGVyZSB0aGUgZ3JvdXAgaXMgYmFzZWQsIHRoYXQgSXRhbHkgaW1wb3VuZGVkIGhpcyBvcmdhbml6YXRpb24mIzgyMTc7cyByZXNjdWUgYm9hdCBTdW5kYXkgYW5kIGhlIGlzIHdvcnJpZWQgdGhlIHNoaXAsIE9wZW4gQXJtcywgbWlnaHQgbm90IGJlIHJldHVybmVkLiBUaGUgY2FzZSBjb21lcyBhbWlkIHN0cm9uZyByZWx1Y3RhbmNlIGluIEl0YWx5IHRvIHRha2UgaW4gYW55IG1vcmUgb2YgdGhlIG1pZ3JhbnRzLjwvcD4KPHA+VkFUSUNBTiBDSVRZIDwvcD4KPHA+UG9wZSBndWlkZXMgbmV3IGJpc2hvcHMgPC9wPgo8cD5Qb3BlIEZyYW5jaXMgaXMgY2F1dGlvbmluZyBiaXNob3BzIHRvIGF2b2lkIHBvbGl0aWNraW5nLCBidXNpbmVzcyBhbmQgaGlnaCBzb2NpZXR5LiBGcmFuY2lzIGVsZXZhdGVkIHRvIGJpc2hvcHMmIzgyMTc7IHJhbmsgdGhyZWUgcHJpZXN0cyBkdXJpbmcgYSBjZXJlbW9ueSBpbiBTdC4gUGV0ZXImIzgyMTc7cyBCYXNpbGljYSBvbiBNb25kYXkgZXZlbmluZy4gSGUgc2FpZCBiaXNob3BzIHNob3VsZCAmIzgyMjA7YWJhbmRvbiB0aGUgdGVtcHRhdGlvbiB0byBiZWNvbWUgcHJpbmNlcywmIzgyMjE7IGFuZCB0aGF0IHRoZXkgYXJlIHRhc2tlZCAmIzgyMjA7bW9yZSB3aXRoIHNlcnZpbmcgdGhhbiBkb21pbmF0aW5nLiYjODIyMTsgSGUgdG9sZCB0aGVtIHRvIGJlIGF2YWlsYWJsZSB0byBwcmllc3RzIGluIHRoZWlyIGp1cmlzZGljdGlvbiAmIzgyMjA7dGhlIHNhbWUgZGF5LCBvciBhdCBtb3N0LCB0aGUgbmV4dCBkYXkmIzgyMjE7IGFmdGVyIGJlaW5nIHNvdWdodC4gPC9wPgo8cD5CZWFjb24gSm91cm5hbC9PaGlvLmNvbSB3aXJlczwvcD4K