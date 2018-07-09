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18 Ohio breweries win at U.S. Open Beer Championship
Published: July 9, 2018 - 10:31 AM
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By Rick Armon

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