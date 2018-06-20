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Acme teams up with Hoppin’ Frog to create The California Turbo Shandy
Published: June 20, 2018 - 10:39 AM | Updated: June 20, 2018 - 11:44 AM
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By Rick Armon

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