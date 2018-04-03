Akron Civic Theatre auctioning chance to brew at Hoppin’ Frog

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL2Frcm9uY2l2aWMuY29tL3NpdGUvcGFnZS5waHA/aWQ9NDIwIj5UaGUgQWtyb24gQ2l2aWMgVGhlYXRyZTwvYT4gaXMgYXVjdGlvbmluZyBhIGNoYW5jZSB0byBicmV3IGF0IHRoZSBhd2FyZC13aW5uaW5nIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuaG9wcGluZnJvZy5jb20vIj5Ib3BwaW7igJkgRnJvZyBCcmV3ZXJ5PC9hPiBhcyBwYXJ0IG9mIHRoZSB2ZW51ZeKAmXMgYW5udWFsIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vYWtyb25jaXZpYy5jb20vc2l0ZS9wYWdlLnBocD9pZD00MjImYW1wO2V2ZW50aWQ9MjYyMSI+U3Bpcml0cyBvZiB0aGUgQ2l2aWMgZnVuZHJhaXNpbmcgZ2FsYTwvYT4uPC9wPgo8cD5UaGUgZ2FsYSBpcyBhdCA2OjMwIHAubS4gU2F0dXJkYXkgKEFwcmlsIDcpwqBhdCB0aGUgZG93bnRvd24gQWtyb27CoHRoZWF0ZXIswqBidXQgcGVvcGxlIGNhbiBiaWQgb25saW5lIG5vdyBieSA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vMjAxOEFDVC5nZXN0dXJlLmNvbSI+Y2xpY2tpbmcgaGVyZS48L2E+PC9wPgo8cD5UaGUgaGlnaCBiaWQgZm9yIHRoZSBIb3BwaW7igJkgRnJvZyBleHBlcmllbmNlIHdhcyAkNTUwIGFzIG9mIHRoaXMgbW9ybmluZy48L3A+CjxwPlRoZSB3aW5uZXIgd2lsbCBoZWxwIGRlc2lnbiBhbmQgbmFtZSB0aGUgYmVlciwgYW5kIGhlbHAgd2l0aCB0aGUgYnJld2luZyBhbmQgdGhlIGJvdHRsaW5nIHByb2Nlc3MuIFRoZSBiZWVyIHRoZW4gd2lsbCBiZSBhdmFpbGFibGUgb24gdGFwIGF0IHRoZSBicmV3ZXJ5IHRhc3Rpbmcgcm9vbSBhbmQgaW4gYm90dGxlcyB0byBnby48L3A+CjxwPlRoZSB3aW5uZXIgYWxzbyB3aWxsIGJlIGZldGVkIHdpdGggYSByZWxlYXNlIHBhcnR5IGFuZCByZWNlaXZlIGZpdmUgY2FzZXMgb2YgdGhlIGJlZXIuPC9wPgo8cD5UaGlzIGlzbiYjODIxNzt0IHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIHRoZSBBa3JvbiBicmV3ZXJ5ICYjODIxMjsgd2hpY2ggaGFzIGNvbnNpc3RlbnRseSBiZWVuIHJhbmtlZCBhcyBvbmUgb2YgdGhlIHRvcCAxMDAgYnJld2VyaWVzIGluIHRoZSB3b3JsZCBieSA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vUmF0ZUJlZXIuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+UmF0ZUJlZXIuY29tPC9hPiAmIzgyMTI7IGhhcyBiZWVuIGFuIGF1Y3Rpb24gaXRlbS4gSG9wcGluJiM4MjE3OyBGcm9nIHByZXZpb3VzbHkgaGFzIHN1cHBvcnRlZCB0aGXCoEFtZXJpY2FuIENhbmNlciBTb2NpZXR5JiM4MjE3O3MgQ2F0dGxlIEJhcm9uJiM4MjE3O3MgQmFsbC48L3A+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4K