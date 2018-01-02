Beer story sampler: Jan. 2 edition

Published: January 2, 2018 - 5:24 AM | Updated: January 2, 2018 - 8:21 AM
-
Image 1 of 1
Compiled by Rick Armon
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5JJiM4MjE3O3ZlIGJlZW4gb24gdmFjYXRpb24gZm9yIG5lYXJseSB0d28gd2Vla3MgYnVybmluZyB0aHJvdWdoIHNvbWUgdW51c2VkIHRpbWUgc28gSSYjODIxNzt2ZSBsZXQgbXkgT2hpbyBiZWVyIHJlYWRpbmcgbGFwc2UuIFNvIGhlcmUmIzgyMTc7cyBhbiBleHRyYSBsb25nIHZlcnNpb24gb2YgdGhlICYjODIyMDtCZWVyIHN0b3J5IHNhbXBsZXImIzgyMjE7IHdpdGggcGxlbnR5IG9mIGludGVyZXN0aW5nIE9oaW8gYmVlciBzdG9yaWVzOjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyBUaGUgQ29sdW1idXMgRGlzcGF0Y2ggcmVwb3J0cyB0aGF0IHRoZSBsZWdhbCBiYXR0bGUgYmV0d2VlbiBDb2x1bWJ1cyBCcmV3aW5nIENvLiAodGhlIGJyZXdlcnkpIGFuZCBDb2x1bWJ1cyBCcmV3aW5nIENvLiAodGhlIHJlc3RhdXJhbnQpIGlzIG92ZXIgYW5kIENvbHVtYnVzIEJyZXdpbmcgKHRoZSBicmV3ZXJ5KSB3aWxsIHJldGFpbiB0aGUgbmFtZS4gVGhlIHR3byBzaWRlcyByZWFjaGVkIGEgc2V0dGxlbWVudCBhbmQgdGhlIHJlc3RhdXJhbnQgd2lsbCBjaGFuZ2UgaXRzIG5hbWUsIHRoZSBuZXdzcGFwZXIgc2F5cy4gVG8gcmVhZCB0aGUgZnVsbCBzdG9yeSw8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmRpc3BhdGNoLmNvbS9idXNpbmVzcy8yMDE3MTIyNy9jb2x1bWJ1cy1icmV3aW5nLWNhbi1rZWVwLW5hbWUtcmVzdGF1cmFudC13aWxsLWNoYW5nZS1pdHMtbW9uaWtlci1icmV3ZXJ5cy1hdHRvcm5leS1zYXlzIj4gY2xpY2sgaGVyZS48L2E+PC9wPgo8cD4mIzgyMTI7IFRoZSBEYXl0b24gRGFpbHkgTmV3cyByZXBvcnRzIHRoYXQgSGFpcmxlc3MgSGFyZSBCcmV3ZXJ5IGhhcyBjYWxsZWQgb2ZmIHBsYW5zIHRvIG9wZW4gYSBzZWNvbmQgYnJld2VyeSBpbiBGYWlyYm9ybi4g4oCcVGhlIHJlbm92YXRpb24gb2YgdGhlIGZpcmVob3VzZSBiZWNhbWUgdG9vIGV4cGVuc2l2ZSzigJ0gSGFpcmxlc3MgSGFyZSBjby1vd25lciBNaWtlIExlZ2cgc2F5cy4gVG8gcmVhZCB0aGUgZnVsbCBzdG9yeSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5kYXl0b25kYWlseW5ld3MuY29tL25ld3MvdmFuZGFsaWEtYnJld2VyeS1jYW5jZWxzLWZhaXJib3JuLWZpcmUtc3RhdGlvbi1icmV3cHViLXByb2plY3QvOEFnWWpqbHZCNHZXRmJ5d3p3UUw4SC8iPmNsaWNrIGhlcmUuPC9hPjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vRGF5dG9uLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPkRheXRvbi5jb208L2E+IHJlcG9ydHMgb24gdGhlIHVwY29taW5nIEFsZW1hdGljIEFydGlzYW4gQWxlcyBwbGFubmVkIGZvciBIdWJlciBIZWlnaHRzLiBGb3VuZGVyIGFuZCBicmV3ZXIgSmVycm9kIEZpc2hlciB0b2xkIHRoZSB3ZWJzaXRlIHRoYXQgaW4gYWRkaXRpb24gdG8gbWFraW5nIGNyYWZ0IGJlZXIsIHRoZSBicmV3ZXJ5IHdpbGwgbWFrZSB3aW5lLCBoYXJkIGNpZGVywqBhbmQgZ2x1dGVuLWZyZWUgY3JhZnQgYmVlci4gVG8gcmVhZCB0aGUgZnVsbCBzdG9yeSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5kYXl0b24uY29tL25ld3MvanVzdC1uZXctY3JhZnQtYnJld2VyeS1jb21pbmctaHViZXItaGVpZ2h0cy10aGlzLXN1bW1lci9GdVk3Z015eW1wbDQ5amdPM3pscjNKLyI+Y2xpY2sgaGVyZS48L2E+PC9wPgo8cD4mIzgyMTI7IENsZXZlbGFuZCBTY2VuZSByZXBvcnRzIHRoYXQgQnJld0RvZyB3YW50cyB0byBvcGVuIGEgYmFyIGluIENsZXZlbGFuZC4gJiM4MjIwO1dlIHdhbnQgQ2xldmVsYW5kIHRvIGJlIG91ciBmaXJzdCBzaXRlIG91dHNpZGUgb2YgQ29sdW1idXMsIGFuZCBhcmUgY3VycmVudGx5IHNjb3V0aW5nIGxvY2F0aW9ucyBmb3IgYSBCcmV3RG9nIGJhciwmIzgyMjE7IEJyZXdEb2cgVVNBIENFTyBUYW5pc2hhIFJvYmluc29uIHNheXMuIFRvIHJlYWQgdGhlIGZ1bGwgc3RvcnksIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmNsZXZlc2NlbmUuY29tL3NjZW5lLWFuZC1oZWFyZC9hcmNoaXZlcy8yMDE3LzEyLzIyL2JyZXdkb2ctYmFyLWluLXRoZS13b3Jrcy1mb3ItY2xldmVsYW5kLXNheXMtdXNhLWNlbyI+Y2xpY2sgaGVyZS48L2E+PC9wPgo8cD4mIzgyMTI7IFBhdCYjODIxNztzIFBpbnRzIHJlcG9ydHMgb24gYW5vdGhlciBPaGlvIFZzLiB0aGUgV29ybGQgJiM4MjEyOyB0aGlzIG9uZSBwaXR0aW5nIGJhcnJlbC1hZ2VkIFphZnRpZyBCYW1CYUxhbSBhZ2FpbnN0IEphY2tpZSBPJiM4MjE3O3MgRGFyayBBcHBhcml0aW9uIGFnYWluc3QgRm91bmRlcnMgS0JTLiBCYW1CYUxhbSB3YXMgdG9wcyBmb3IgdHdvIG9mIHRoZSB0aHJlZSBqdWRnZXMuIFRvIHJlYWQgdGhlIGZ1bGwgcmVwb3J0LCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3BhdHNwaW50cy5jb20vMjAxNy8xMi8yNy9vaGlvLXZzLXRoZS13b3JsZC1wYXJ0LTYtYmFycmVsLWFnZWQtYmFtYmFsYW0tdnMtZGFyay1hcHBhcml0aW9uLXZzLWticy8iPmNsaWNrIGhlcmUuPC9hPjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyBUaGUgWW91bmdzdG93biBWaW5kaWNhdG9yIHJlcG9ydHMgb24gd2ludGVyIGJlZXJzIG9mIG5vdGUgaW4gdGhlIE1haG9uaW5nIFZhbGxleS4gQW1vbmcgdGhlIGJlZXJzIGhpZ2hsaWdodGVkLCB0aGUgRmxpZ2h0IENyZXcgY2l0ZXMgTm9ibGUgQ3JlYXR1cmUgUGV0cnVzaGthLCBTYW5keSBTcHJpbmdzIFNhbmR5IENsYXVzIENocmlzdG1hcyBBbGUgYW5kIEJpcmRmaXNoIFRoZSBHcnluY2guIFRvIHJlYWQgdGhlIGZ1bGwgc3RvcnksIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudmluZHkuY29tL25ld3MvMjAxNy9kZWMvMjAvbG9jYWwtYnJld3MtYWRkLWNoZWVyLXRvLWhvbGlkYXktc2Vhc29uLS8/Zm9vZC1iZXYiPmNsaWNrIGhlcmUuPC9hPjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyBUaGUgd2Vic2l0ZSA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vQ3JhZnRCZWVySm9lLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPkNyYWZ0QmVlckpvZS5jb208L2E+IHByb2ZpbGVzIHRoZSBuZXcgTGl0dGxlIE1pYW1pIEJyZXdpbmcgQ28uIGluIE1pbGZvcmQuICYjODIyMDtUaGV5IGhhZCBhIGNsZWFyIHZpc2lvbiBvZiB3aGF0IHRoZXkgd2FudGVkLCBhIG5laWdoYm9yaG9vZCwmIzgyMjE7IGhlIHdyaXRlcy4gJiM4MjIwO1RoaXMgbWVhbnMgdGhleSB3YW50ZWQgdG8gZm9jdXMgb24gdGFwcm9vbSBzYWxlcyBvbmx5IGFuZCB3ZXJlbuKAmXQgaW50ZXJlc3RlZCBpbiBhIGxhcmdlIHByb2R1Y3Rpb24gYnJld2VyeS4mIzgyMjE7IFRvIHJlYWQgdGhlIGZ1bGwgc3RvcnksIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuY3JhZnRiZWVyam9lLmNvbS9jcmFmdC1icmV3ZXJ5LXZpc2l0cy9saXR0bGUtbWlhbWktYnJld2luZy8iPmNsaWNrIGhlcmUuPC9hPjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vTU1BTWNLaW5uZXkuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+TU1BTWNLaW5uZXkuY29tPC9hPiBwcm9maWxlcyB0aGUgbmV3IExpdHRsZSBNaWFtaSBCcmV3aW5nIENvLiAmIzgyMjA7T3ZlcmFsbCwgTGl0dGxlIE1pYW1pIGRlZmluaXRlbHkgbWVldHMgYSBuZWVkIGluIE1pbGZvcmQgd2hlcmUgdGhlcmUgd2VyZW4mIzgyMTc7dCBhIGxvdCBvZiBuZWFyYnkgb3B0aW9ucywmIzgyMjE7IERhdmlkIE1jS2lubmV5IHdyaXRlcy4gJiM4MjIwO1RoZSBicmV3ZXJ5JiM4MjE3O3MgdmliZSBwZXJmZWN0bHkgZml0cyB0aGUgb3ZlcmFsbCBhZXN0aGV0aWMgb2YgdGhlIHVwcGVyIG1pZGRsZSBjbGFzcyBuZWlnaGJvcmhvb2QgYW5kIHNob3VsZCBkZWZpbml0ZWx5IGJlIHN1Y2Nlc3NmdWwuJiM4MjIxOyBUbyByZWFkIHRoZSBmdWxsIHJlcG9ydCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5tbWFtY2tpbm5leS5jb20vMjAxNy8xMi9hLXZpc2l0LXRvLWxpdHRsZS1taWFtaS1icmV3aW5nLWNvbXBhbnkuaHRtbCI+Y2xpY2sgaGVyZS48L2E+PC9wPgo8cD4mIzgyMTI7IFRoZSBDb2x1bWJ1cyBEaXNwYXRjaCByZXBvcnRzIHRoYXQgbGFnZXIgaXMgdGhlIG1vc3Qtc2VhcmNoZWQgYmVlciBzdHlsZSBvbmxpbmUgZm9yIE9oaW9pYW5zLiBUbyByZWFkIHRoZSBmdWxsIHN0b3J5LCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmRpc3BhdGNoLmNvbS9uZXdzLzIwMTcxMjI1L2xhZ2VyLWlzLXRvcC1zZWFyY2gtY2hvaWNlLWZvci1iZWVyLWluLW9oaW8iPmNsaWNrIGhlcmUuPC9hPjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyBDb2x1bWJ1cyBCdXNpbmVzcyBGaXJzdCB1cGRhdGVzIHRoZSBvbmdvaW5nIGV4cGFuc2lvbiBhdCBTZXZlbnRoIFNvbiBCcmV3aW5nIENvLiBhcyBwYXJ0IG9mIGl0cyBOZXdzICZhbXA7IEJyZXdzIHZpZGVvIHNlcmllcy4gVG8gd2F0Y2ggdGhlIGludGVydmlldywgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuYml6am91cm5hbHMuY29tL2NvbHVtYnVzL25ld3MvMjAxNy8xMi8yMi9uZXdzLWJyZXdzLXNldmVudGgtc29uLWNvLWZvdW5kZXItdGFsa3MtYnJld2luZy5odG1sIj5jbGljayBoZXJlLjwvYT48L3A+CjxwPiYjODIxMjsgVGhlIHdlYnNpdGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL1Vwcm94eC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5VcHJveHguY29tPC9hPiByZXBvcnRzIG9uICYjODIyMDtUaGUgQmVzdCBDaHJpc3RtYXMgQmVlcnMgdG8gU2lwIHRoaXMgV2ludGVyLiYjODIyMTsgQW1vbmcgdGhlbT8gR3JlYXQgTGFrZXMgQ2hyaXN0bWFzIEFsZS4gVG8gcmVhZCB0aGUgZnVsbCBsaXN0LCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vdXByb3h4LmNvbS9saWZlL2Jlc3QtY2hyaXN0bWFzLWJlZXJzLyI+Y2xpY2sgaGVyZS48L2E+PC9wPgo8cD4mIzgyMTI7IFBhdCYjODIxNztzIFBpbnRzIHByb2ZpbGVzIEdyYW52aWxsZSBCcmV3aW5nIENvLiAmIzgyMjA7TW9yZSB1bmxpa2VseSBwbGFjZXMgdG8gZmluZCBlbGVnYW50IEJlbGdpYW4tc3R5bGUgYmVlciBtYXkgZXhpc3QsIGJ1dCBpZiB0aGV5IGRvIEkgaGF2ZW7igJl0IHZpc2l0ZWQgdGhlbSwmIzgyMjE7IFBhdHJpY2sgV29vZHdhcmQgd3JpdGVzLiBUbyByZWFkIHRoZSBmdWxsIHN0b3J5LCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3BhdHNwaW50cy5jb20vMjAxNy8xMi8xOC9mbHlpbmctdW5kZXItdGhlLXJhZGFyLWEtdmlzaXQtdG8tZ3JhbnZpbGxlLWJyZXdpbmctY29tcGFueS8iPmNsaWNrIGhlcmUuPC9hPjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vQ2xldmVsYW5kLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPkNsZXZlbGFuZC5jb208L2E+IHJhbmtzIHRoZSBiaWdnZXN0IGJlZXIgc3RvcmllcyBvZiAyMDE3IGluIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvLCB3aGljaCBpbmNsdWRlZCB0aGUgQnJld2VyeSBDb2xsZWN0aWJsZXMgQ2x1YiBvZiBBbWVyaWNhIGhvc3RpbmcgaXRzIENBTnZlbnRpb24gaW4gQ2xldmVsYW5kIGFuZCBhIHdhdmUgb2Ygb3BlbmluZ3MuIFRvIHJlYWQgdGhlIGZ1bGwgc3RvcnksIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuY2xldmVsYW5kLmNvbS9lbnRlcnRhaW5tZW50L2luZGV4LnNzZi8yMDE3LzEyL3Jhbmtpbmdfbm9ydGhlYXN0X29oaW9zX2JpZ2dlcy5odG1sIj5jbGljayBoZXJlLjwvYT48L3A+CjxwPiYjODIxMjsgVGhlIEZyZWVtb250IE5ld3MtTWVzc2VuZ2VyIHJlcG9ydHMgdGhhdCBDYXRhd2JhIElzbGFuZCBCcmV3aW5nIENvLiBpcyBhY2NlcHRpbmcgZG9uYXRpb25zIG9mIENocmlzdG1hcyB0cmVlcyBmb3IgdGhlIHVwY29taW5nIEJ1cm5pbmcgU25vd21hbiBGZXN0aXZhbCBpbiBQb3J0IENsaW50b24uICYjODIyMDtXaHkgdGhyb3cgKHRyZWVzKSBpbiBhIGxhbmRmaWxsIHdoZW4gdHJlZXMgY2FuIGJlIHVzZWQgdG8gc2FsdXRlIHdpbnRlciwmIzgyMjE7IE1pa2UgUm9kZXIgc2F5cy4gVG8gcmVhZCB0aGUgZnVsbCBzdG9yeSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50aGVuZXdzLW1lc3Nlbmdlci5jb20vc3RvcnkvbmV3cy8yMDE3LzEyLzI5L3htYXMtdHJlZXMtYWNjZXB0ZWQtZmlsbC1idXJuaW5nLXNub3dtYW4vOTg4ODgwMDAxLyI+Y2xpY2sgaGVyZS48L2E+PC9wPgo8cD4mbmJzcDs8L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Akron womans arrest viewed 100,000 times online
Two Super Genius Circle teens nabbed following after-hours jewelry heist at Chapel Hill Mall, Akron police say
1 of 3 robbery suspects shot Friday morning at Highland Square Pharmacy
Robber wanted in fatal shooting of Akron good Samaritan apprehended after dropping ID