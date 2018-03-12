Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Black Cloister wins inaugural Best IPA of Northwest Ohio competition
Published: March 12, 2018 - 10:49 AM
Full Screen Linked Image
By Rick Armon
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Hoppin’ Frog, R. Shea take home top honors at Art & Ale Updated March 12th, 2018 9:34 AM
New brewery roundup: March 12 edition Updated March 12th, 2018 7:59 AM
Beer story sampler: March 9 edition March 9th, 2018 12:58 PM
Five questions with … Kevin McArthur March 9th, 2018 9:13 AM

THE LATEST

Beyoncé and Jay-Z coming to FirstEnergy Stadium July 25 Today March 12th, 2018 10:42 AM
Hoppin’ Frog, R. Shea take home top honors at Art & Ale Updated March 12th, 2018 9:34 AM
Country music star Tim McGraw collapses on stage during Ireland performance Today March 12th, 2018 9:44 AM
Ohio authorities: Dead 4-year-old was burned, emaciated, bruised Updated March 12th, 2018 9:09 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal