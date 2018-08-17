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Calling all tripels, quads and wits: King of Ohio competition returns
Published: August 17, 2018 - 11:51 AM
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By Rick Armon

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